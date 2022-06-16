Восемь полигонов для ТБО появятся в Акмолинской области

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Во многих регионах Акмолинской области имеется проблема отсутствия санкционированных полигонов для твердых бытовых отходов. Для решения жизненного вопроса для населения местными властями определенная работа проделана", - информирует управление внутренней политики региона.
По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, завершены работы по разработке технико-экономического обоснования 8 полигонов в 7 районах.
Сообщается, что на них будет предусмотрена линия сортировки, а также современное оборудование для термической утилизации органических, медицинских и твердых отходов.
В частности, это в Бурабайском районе, где нет ни одного узаконенного полигона, Зерендинском, Аккольском районах и городе Кокшетау. То есть во всех крупных населенных пунктах будем строить нормальные полигоны", - отметили специалисты областного ведомства.
Как проинформировали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, на технико-экономическое обоснование строительства полигона ТБО Бурабайского района получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведутся конкурсные процедуры на разработку проектных документов.
Также разработано технико-экономическое обоснование рекультивации старого полигона ТБО в Щучинске, прохождение государственной экспертизы которого ожидается во 2 полугодие этого года.
Акиматом Шортандинского района разработано технико-экономическое обоснование, на которое получено положительное заключение государственной экспертизы.
Выделение финансовых средств на разработку проектных документов будет рассмотрено на ближайшей сессии маслихита.
Также ведется корректировка и технико-экономического обоснования строительства нового полигона ТБО с мусоросортировочным пунктом в Кокшетау.
Технико -экономическое обоснование строительства полигона ТБО в Зеренде загружается на портал государственной экспертизы.
По заверению специалистов, все проекты ТЭО строительства полигонов будут проходить экологическую государственную экспертизу в 2022 году.
Отмечается, что на территории области имеется 130 полигонов ТБО, из них разрешительные документы имеются у 24.
Ранее сообщалось, что правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане.
Раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется по следующим фракциям:
- "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло);
- "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное).
Сбор "сухой" фракции отходов может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема, в том числе через автоматические устройства для приема отходов.
Кроме того, в Казахстане утвердили требования к раздельному сбору мусора.
Передача отходов специализированным организациям, осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в том числе в момент помещения отходов в контейнеры, размещенные на территории контейнерных площадок, или в установленные места сбора отходов", - говорится в документе.