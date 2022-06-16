Восемь полигонов для ТБО появятся в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской облаcти

КОКШЕТАУ. 14 ИЮНЯ - В Акмолинской области принимаются меры по предотвращению повышения цен на социально значимые продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе наладили прямые поставки продуктов в торговые сети, исключая посредников", - информирует управление внутренней политики Акмолинской области.

Корме того, сообщается, что местными властями заключены меморандумы с крупнейшими производителями о стабилизации цен.

Положительные отклики со стороны населения находят сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей области", - заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что с начала года в области проведено 176 ярмарок, где реализовано продукции по ценам до 20% ниже средних.

Отмечается, что для реализации механизмов стабилизации цен из местного бюджета в текущем году выделено 650 млн тенге.

Общая сумма средств, направленных на стабилизацию цен, составила 3 млрд тенге, из них на оборотную схему направлено 2,3 млрд тенге, на стабфонд - 634 млн тенге", - проинформировали в УВП Акмолинской области.

В управлении сельского хозяйства отметили положительные результаты мер. В области сформирован запас товаров в объеме 2,1 тысячи тонн. Из них в стабфонде - 1219 тонн, в рамках оборотной схемы - 915 тонн.

Сообщается, что по оборотной схеме выданы займы в размере 1,4 млрд тенге для реализации девяти видов социально значимых продовольственных товаров по фиксированным сниженным ценам.

В рамках меморандума с "АО "НК "Продкорпорация" девятью мукомольными предприятиями области получено 3635,5 тонны пшеницы по удешевленной цене, благодаря чему удалось стабилизировать цену на социальный хлеб.

Сейчас цены на такой хлеб в регионах области составляют от 95 до 110 тенге за булку", - заверили в УВП региона.

Также отмечается, что в целях пресечения спекулятивного роста цен активизированы контрольные функции акиматов.

Так, в рамках проверок торговых рынков у 11 предпринимателей выявлено превышение торговых надбавок при реализации социально значимых товаров, все они получили предупреждения в соответствии с КоАП РК", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области расширяет точки реализации.

В восьми магазинах сети супермаркета INMART с недавнего времени реализуется продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области благодаря заключенному договору СПК "Kokshe" с торговой сетью", - проинформировали в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации "Кокше".

Кроме того, в Кокшетау на площади "Тауелсіздік" планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области.

По информации организаторов, ожидается участие порядка 96 сельхозтоваропроизводителей из Аккольского, Астраханского, Атбасарского, Биржан сал, Бурабайского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского районов, Кокшетау и АО "НК "СПК "Кokshe", которые представят более 57,5 тонны продукции.