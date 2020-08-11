Госбюджет Казахстана недополучил 120 млрд тенге

Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Государственный бюджет Казахстана недополучил 120 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По данным Finprom.kz , исполнение поступлений госбюджета составило лишь 98,3%.

За первое полугодие текущего года доходы государственного бюджета РК увеличились на 14% к аналогичному периоду 2019 года и достигли 7,1 трлн тенге. Для справки: в январе - июне прошлого года сумма доходов составляла 6,2 трлн тенге, при годовом увеличении на 18,1%.

Исполнение поступлений бюджета по состоянию на 1 июля 2020 года составило 98,3%. Неисполнение плана составило 119,9 млрд тенге. В целом план по поступлениям в госбюджет на 2020 год предусмотрен в сумме 14 трлн тенге.

План по налоговым поступлениям за первое полугодие 2020 года предусмотрен в сумме 3,9 трлн тенге, при этом на 1 июля текущего года поступило налогов на сумму 3,8 трлн тенге, или 95,8% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления снизились на 10,8%.

Тем временем поступления трансфертов за январь - июнь текущего года увеличились на 72,3% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее и достигли 3,1 трлн тенге.

В свою очередь, неналоговые поступления составили 123,9 млрд тенге - на 20,6% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (102,7 млрд тенге). Поступления от продажи основного капитала снизились на 36,5%, до 32,7 млрд тенге.

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