Пенсионные накопления казахстанцев превысили 13 трлн тенге

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НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - На 1 октября 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму более 13,1 трлн тенге. За год, с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года, сумма увеличилась на 569,5 миллиардов тенге, или на 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,7 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 4%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 349,5 млрд тенге (рост составил 16%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,6 млрд тенге, сообщили в фонде.

За девять месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 октября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,2 трлн тенге, что значительно превысило показатель за аналогичный период 2020 года на 439,5 млрд тенге, или 57%. Из общего объема взносов 95,7% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 917,4 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 24%). По ОППВ поступило 41,2 млрд тенге (рост 17%). 496 млн тенге (рост 41%) было перечислено по ДПВ.

Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 октября 2021 года превысил 1 трлн тенге. Это немного превышает показатели не менее успешного прошлого года, а точнее на 7 млрд тенге, или 1%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с начала года составила 8,89% при инфляции в 6,2%. Доходность за последние 12 месяцев составила 10,08% при инфляции за этот же период в 8,9%.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 октября 2021 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 909 456 единиц. Далее идут счета, сформированные за счет ОППВ (534 067 единиц), количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 54 013 единиц.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил более 2,1 трлн тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) - 1,9 трлн тенге. Выплаты по возрасту - 71,6 млрд тенге. Далее следуют: переводы в страховые организации - порядка 47,6 млрд тенге, выплаты по наследству - 43,3 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 29,1 млрд тенге, на погребение - 4,0 млрд тенге, выплаты по инвалидности - 1,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28 525 тенге, максимальная сумма ежемесячной выплаты - 673 643 тенге.





$1 = 426,3 тенге.



