Назван средний размер пенсии в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - С января по сентябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 614,9 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 1390,1 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В сентябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 67,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 153,3 млрд тенге.
По состоянию на 1 октября 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 229 тыс. человек.
Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 октября 2021 года составил 99 887 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет десять и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума. Далее за каждый год сверх десяти лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста, отметили в Минтруда.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
S&P улучшило прогноз рейтинга ЕАБР до уровня "Стабильный"
13.10.2021, 20:47 8776
МОСКВА. 13 ОКТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз рейтинга Евразийского банка развития (ЕАБР) до уровня "Стабильный" и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне "ВВВ/А-2", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также подтвержден рейтинг банка по национальной шкале на уровне "kzAAA" и рейтинг выпусков приоритетных необеспеченных облигаций ЕАБР на уровне "ВВВ".
Решение по улучшению прогноза отражает мнение рейтингового агентства о том, что давление на капитал ЕАБР ослабло: внутренний коэффициент агентства по достаточности капитала RAC (Risk-Adjusted Capital) увеличился с 18,5% до 20% (категория - "очень сильная позиция").
Кроме того, пересмотр прогноза связан с положениями новой Стратегии банка на 2022-2026 годы, направленной на повышение роли ЕАБР в развитии экономик стран Евразийского экономического союза. При этом документ включает в себя план осуществления докапитализации как за счет текущих акционеров, так и в результате присоединения новых стран-участниц. Повышение прогноза - это и свидетельство сбалансированного подхода Банка к формированию проектного портфеля, риск-менеджменту и диверсификации источников фондирования деятельности.
Улучшение прогноза S&P по рейтингу ЕАБР - для нас важное событие, подтверждающее эффективность комплексного подхода к Стратегии развития Банка. Стоит отметить, что в 2021 году Банк активно привлекает фондирование на международных и локальных рынках капитала. Так, с начала текущего года ЕАБР успешно разместил 2 выпуска еврооблигаций в разных валютах, а также привлек зеленое финансирование на Казахстанской бирже, используя собственную ESG-платформу (выпуск зеленых облигаций полностью соответствует принципам ICMA). В этом году ЕАБР существенно усилил работу по взаимодействию с международными рейтинговыми агентствами. Мы глубже погрузились в их методологии, изучили опыт наших партнеров, более комплексно подошли к усилению ключевых для рейтинговых агентств показателей, что позволило нам правильно презентовать сильные стороны Банка. Сегодняшнее решение S&P позволит еще более качественно реализовывать миссию Банка на благо стран-акционеров", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Казына Капитал Менеджмент и суверенный фонд Абу-Даби ADQ создают совместный венчурный фонд
12.10.2021, 19:45 25246
АБУ-ДАБИ. 12 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочего визита премьер-министра РК Аскара Мамина в ОАЭ АО "Казына Капитал Менеджмент" и суверенный фонд Абу-Даби ADQ через собственную венчурную платформу DisruptAD договорились о создании совместного венчурного фонда ADQ-KCM, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фонд будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в инновационные компании на ранних и более поздних стадиях, а также в предприятия с высоким потенциалом роста и устойчивой бизнес моделью. Инвестиции фонда будут направлены на поддержку проектов, соответствующих миссиям институтов развития и отвечающих на региональные вызовы.
Планируемая капитализация фонда ADQ-KCM - 100 миллионов долларов. Первоначальные инвестиции составят 50 миллионов долларов на паритетной основе. Дальнейшие инвестиции в фонд будут согласовываться партнерами по мере освоения первоначальных средств.
Вложения фонда будут осуществляться в проекты с потенциалом внедрения технологических инноваций для реализации цифровой трансформации отраслей. Согласно основным условиям создаваемого фонда проекты будут в сферах IT, финтех, агротехнологий, B2B и B2C, инфраструктурных технологий и телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации.
Партнерство с ADQ в рамках нового фонда предоставит дополнительную финансовую поддержку для развития рынка венчурных инвестиций в Казахстане и станет катализатором роста инвестиционных потоков между странами.
В Нацбанке рассказали, почему тенге не так сильно среагировал на позитивы сырьевого рынка
11.10.2021, 19:54 33805
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - В сентябре большинство рынков продемонстрировало падение: снижались цены на акции, облигации и золото. В то же время нефтяные котировки бьют рекорды, впервые за последние 3 года превысив 80 долларов за баррель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Почему тенге не так сильно среагировал на позитивы сырьевого рынка и какие основные факторы повлияли на обменный курс нацвалюты и состояние резервов страны, прокомментировала
заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.
Преимущественное влияние на мировые финансовые рынки в сентябре оказывало изменение риторики центральных банков развитых стран в сторону ужесточения денежно-кредитных условий. Федрезерв подал сигналы о готовности начать сворачивание программы скупки активов уже до конца текущего года, учитывая рост инфляции и достигнутый прогресс на рынке труда. Кроме того, инвесторы обратили внимание на коррекцию прогнозов членов комитета ФРС в сторону более скорого повышения ставки: половина членов комитета прогнозируют увеличение ставки уже в 2022 году. ЕЦБ допустил возможность сокращения темпов покупки активов с 80 миллиардов до 60-70 миллиардов евро", - рассказала заместитель председателя Нацбанка.
Она добавила, что ожидаемое ужесточение монетарной политики США стало основной причиной глобального укрепления курса доллара, роста доходностей казначейских облигаций и снижения риск-аппетита инвесторов. Ближе к концу сентября негатив на мировых рынках усилился по причине потенциальных системных рисков из-за финансовых проблем крупной китайской строительной компании Evergrande Group и разногласий в Конгрессе США по поводу повышения лимита госдолга США.
В целом все эти факторы привели к оттоку капитала с финансовых рынков, накоплению средств на текущих счетах и, как следствие, значительной коррекции цен на акции, облигации и золота", - отметила Алия Молдабекова.
По ее словам, в результате по итогам месяца индекс валют развивающихся стран против доллара ослаб на 2,9%: турецкая лира ослабла на 6,9%, бразильский реал - на 5,7%, южноафриканский ранд - на 3,8%, мексиканское песо - на 2,8%.
Основные фондовые индексы США впервые за последние 3 месяца продемонстрировали снижение по итогам месяца: S&P упал на 4,8%, глобальные индексы акций развитых и развивающихся стран снизились на 4,3% и 4,2%, соответственно.
Что касается цены на нефть, по словам зампреда НБ РК, ситуация на рынке была противоположной, наблюдалась позитивная динамика. Цена на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года достигала отметки 80 долларов за баррель. По итогам месяца нефтяные котировки выросли на существенные 7,6%, до 78,52 долларов за баррель.
Цена на нефть, которая является одним из фундаментальных факторов для нацвалюты, безусловно, оказывала поддержку тенге. Однако продолжающийся внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках стали преобладающими факторами в динамике тенге", - отметила Алия Молдабекова.
С другой стороны, поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Национального фонда в размере 913 миллионов долларов для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектами квазигосударственного сектора, которые составили 206 миллионов долларов. Необходимости в проведении валютных интервенций в течение месяца не было.
По состоянию на 11 октября на фоне роста цен на нефть и повышения котировок до 84 долларов США за баррель наблюдается укрепление курса тенге на 0,3% с начала месяца, до 424,55 тенге за доллар", - сказал заместитель председателя Нацбанка.