ЕАБР подвел предварительные итоги 2020 года

Москва. 22 декабря. Kazakhstan Today - Текущий инвестиционный портфель Евразийского банка развития (ЕАБР) к концу года ожидается на уровне 4 млрд 415 млн долларов, прирост относительно итогов 2019 года может составить 2,2% (93 млн долларов). Балансовый портфель к концу года ожидается в размере 2 млрд 929 млн долларов, прирост относительно итогов 2019 года может составить 2,5% (73 млн долларов), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-центр ЕАБР, прибыль по итогам года планируется на уровне 29 млн долларов.

При этом, как было отмечено, на итоговые значения показателей существенное влияние может оказать валютная переоценка позиций в национальных валютах относительно доллара США.

В 2020 году подписано 14 новых соглашений по инвестиционным проектам на общую сумму 1 млрд 274 млн долларов.

В страновой структуре текущего инвестиционного портфеля ЕАБР преобладают проекты в России (37,8%) и Казахстане (36,6%), 22,9% приходится на Беларусь, 1,5% - на Кыргызстан, 1,2 - на Армению.

Процесс дедолларизации, наблюдающийся в большинстве стран-акционеров банка, нашел отражение в структуре инвестиционного портфеля. Доля проектов, профинансированных в рублях и тенге, за 5 лет увеличилась в 1,6 раза и составляет 51% по отношению к проектам, финансируемым в долларах и евро. Увеличение кредитования в национальных валютах привело к росту спроса на сопутствующие операции: аккредитивы, открытие и ведение счетов (для обслуживания обязательств по кредиту, залоговые счета), трансграничные переводы и конверсионные операции.

Финансовая устойчивость ЕАБР подтверждается высокими оценками рейтинговых агентств.

Рейтинги по международной шкале:

Moody's: Baa1

Fitch: BBB+

Standard & Poor's: ВВВ

АКРА: А-

Рейтинги по национальной шкале:

Fitch: AAA (KAZ)

АКРА: AAA (RU)

Качество портфеля ЕАБР находится на хорошем уровне, в том числе благодаря тому, что его риски исходно не были сконцентрированы в тех секторах экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за локдаунов и иных форм ограничений.

Так, по состоянию на 30 ноября 2020 года доля кредитов, по которым выплата процентов и основного долга просрочена на 90 дней и более (NPL 90+), в портфеле банка составила 1,1% (по состоянию на 31 декабря 2019 года - 1,2%).

Также наблюдается заметное снижение доли риска в портфеле банка, отнесенного, согласно требованиям МСФО 9, в третью стадию: финансовые инструменты, по которым наблюдаются отдельные признаки обесценения. Их доля на 30 ноября 2020 года составила 4,8% против 8,8% на 31 декабря 2019 года. Улучшение показателя произошло за счет полного погашения крупного риска. При этом оставшийся в третьей стадии риск почти на половину обеспечен суверенной гарантией одного из государств - участников банка.

Тем не менее ЕАБР выражает понимание, что текущая ситуация с распространением COVID-19 динамична и существует значительная неопределенность относительно того, как она будет развиваться. В этой связи банк на регулярной основе проводит стресс-тесты портфеля, в рамках которых оцениваются риски каждого из контрагентов на индивидуальной основе. Базовые сценарии таких стресс-тестов указывают на то, что качество портфеля ЕАБР не должно измениться.

ЕАБР осуществляет расчетно-клиринговые операции в интересах клиентов. Важнейшей особенностью расчетно-клиринговой системы ЕАБР является возможность ее использования для расчетов в национальных валютах государств-участников, минуя конвертацию переводимых средств в валюты третьих стран.

По состоянию на 30 ноября 2020 года открыто 155 счетов, в том числе 107 текущих (расчетных) счетов, 4 залоговых и 44 сберегательных счета (депозита) для 61 компании. Сумма остатков на счетах клиентов составила в эквиваленте 343 миллиона долларов.

По состоянию на 30 ноября 2020 года открыто 205 счетов ЛОРО для 61 респондента - 56 банков из всех 6 стран-членов ЕАБР, представителей биржевой инфраструктуры стран ЕАЭС. Сумма остатков на счетах ЛОРО эквивалентна 45 миллионам долларов.

Платформа ЕАБР без внесения значимых изменений может быть использована для осуществления других трансграничных, в том числе межгосударственных, расчетов.

ЕАБР усиливает работу по диверсификации источников фондирования. В 2020 году банк привлек в эквиваленте 537 млн долларов. Помимо привлечения фондирования через классические выпуски облигаций, в 2021 году банк планирует увеличить объем сделок в рамках связанного финансирования, двусторонних кредитов и в рамках сделок по выпуску зеленых и социальных облигаций. При этом банк делает упор не только на расширение списка инструментов, но и на расширение географии инвесторов. В 2021 году банк продолжит занимать в национальных валютах, около 10 млрд рублей и 50 млрд тенге через выпуск долговых инструментов, а также в мировых валютах через двусторонние кредиты или облигационные займы.

30 июня 2020 года советом банка учрежден Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. К настоящему времени Фондом проведен Конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на евразийском пространстве. В рамках конкурса в банк поступило 163 заявки от компаний всех стран-участниц ЕАБР. На финальном этапе определены 4 победителя.

В наступающем году мы намерены сосредоточить свою активность на реализации "сквозных" интеграционных проектах - проектах, которые будут создавать неразрывные экономические связи с нашими странами. Вторым направлением работы в новом периоде станет содействие цифровой трансформации наших стран за счет активной деятельности Фонда цифровых инициатив. Также мы намерены расширить линейку наших аналитических продуктов в сфере макроэкономики. Всё это мы планируем отразить в новой стратегии, принять которую рассчитываем к лету 2021 года", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

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