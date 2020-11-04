Агентство РК по регулированию финрынка поддерживает соглашение между Jysan Bank и АТФБанк

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка поддерживает соглашение между Jysan Bank и АТФБанк , передает Kazakhstan Today.

Jysan Банк и АТФБанк сообщили о предварительном соглашении о покупке Jysan Банком 99,76% акций АТФБанка и приобретении акционером АТФБанка акций Jysan Банка. Агентство поддерживает достигнутое соглашение между банками и считает, что объединение бизнес-моделей банков будет способствовать стабильности банковского сектора и улучшению качества предоставляемых услуг населению за счет использования финансовых и технологических преимуществ двух банков", - прокомментировал финрегулятор.

В агентстве отмечают, что текущая деятельность Jysan Bank и АТФБанка, а также доступность услуг для клиентов банков будет осуществляться своевременно и в полном объеме.

Для реализации соглашения банки должны получить согласие агентства на смену крупных акционеров с учетом соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов и иных клиентов банков", - добавили в ведомстве.

Агентство совместно с Национальным банком в текущем году провели независимую оценку качества активов (AQR) второго уровня и полномасштабное надзорное стресс-тестирование 14 банков. По итогам AQR и надзорного стресс-тестирования всем банкам было предписано принять меры по усовершенствованию бизнес-моделей в соответствии с лучшей международной практикой, устранению выявленных недостатков и повышению эффективности работы со стрессовыми активами.

Решение двух банков об объединении является следствием проводимой агентством работы по результатам AQR и будет способствовать повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора. По результатам достигнутого соглашения в соответствии с требованиями и общепринятой практикой слияний и поглощений инвестором будет проведена комплексная проверка (due diligence) для определения конечных параметров объединения. Условия предварительного соглашения соответствуют классической модели слияния и поглощения (M&A), при которой риски будут покрываться за счет текущего собственного капитала АТФБанка", - сообщили в Агентстве по регулированию финрынка.

Отмечается, что в целом данная модель объединения банков предусматривает урегулирование текущих обязательств АТФБанка по созданию необходимых дополнительных провизий, последующее его приобретение Jysan Банком и формирование достаточного уровня капитала для покрытия рисков в соответствии с требованиями регулятора.

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