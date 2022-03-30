Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США

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Курс американской валюты ослаб на 10,13 тенге и составил 473,61 тенге за доллар, информирует сайт Казахстанской фондовой биржи.
Обменные пункты страны продают доллар в среднем по 470,5 тенге.
Открытие банковской карты в Казахстане может быть интересно тем россиянам, кто хочет продолжать совершать операции в интернет-магазинах, делать международные переводы, в том числе в иностранной валюте, рассчитываться картами в зарубежных поездках по всему миру", - сообщает РИА Новости.
Услуги предлагают как юридические компании, специализирующиеся на регистрации бизнеса, так и новички, создающие тематические группы в WhatsApp и Telegram. Последние, как правило, работают в частном порядке - без регистрации, договоров и каких-либо юридически оформленных гарантий", - пишет агентство.
На внешнем валютном рынке в период с 11 по 25 марта 2022 года произошел ряд значимых событий. Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 0,75%. Индекс деловой активности в Еврозоне замедлился в марте до 54,5 пунктов (55,5 пунктов в феврале). ФРС США по итогам заседания впервые с 2018 года приняла решение повысить ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5%, просигнализировав, что регулятор может увеличивать ставку более, чем на четверть процента на предстоящих заседаниях в целях достижения ценовой стабильности. Прогноз большинства участников комитета по открытым рынкам предусматривает еще 6 раундов повышений до 1,75-2% в 2022 году. Комментарии Дж. Пауэлла о том, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, поддержали глобальный аппетит к рисковым активам. Президент Турции Р.Эрдоган сообщил о близости РФ и Украины к консенсусу на переговорах. Эти факторы привели преимущественно к позитивной динамике валют развивающихся рынков", - сообщили в Нацбанке.
Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:
Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 марта 2022 года составил порядка 522,3 млрд тенге, что превышает показатели прошлого года в два раза, или на 304,4 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе ЕНПФ.
В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,6 трлн тенге. При этом инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2022 года с нарастающим итогом составила 712,36% при инфляции за весь период 556,47%", - пояснили в пресс-службе.
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