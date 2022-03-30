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Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США

29.03.2022, 11:25 7191
Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренних торгов составил 473,61 тенге за доллар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Курс американской валюты ослаб на 10,13 тенге и составил 473,61 тенге за доллар, информирует сайт Казахстанской фондовой биржи.

Обменные пункты страны продают доллар в среднем по 470,5 тенге.
 

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Курс тенге продолжает укрепляться

30.03.2022, 16:25 1111
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам торгов Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 458,2 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сравнению со вторником курс укрепился на 13,1 тенге (2,8%), сообщается на KASE.
 
Напомним, по итогам утренних торгов средневзвешенный курс тенге составил 458,76 тенге за $1.
 

По итогам торгов доллар США подешевел на 11 тенге

30.03.2022, 11:15 2886
По итогам торгов доллар США подешевел на 11 тенге
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА -  По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты снизился на 11,44 тенге и составил 458,76 тенге за доллар США.

В настоящее время обменные пункты страны продают доллар в среднем по 460,51 тенге.

Вчера по итогам торгов доллар подешевел на 10,13 тенге.
 

Сервисы по открытию банковских карт для россиян появились в Казахстане

28.03.2022, 17:01 12106
Сервисы по открытию банковских карт для россиян появились в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане открываются сервисы по открытию банковских платежных карт Visa и Mastercard для граждан России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уход международных платежных систем из России привел к возникновению многочисленных сервисов этих систем за рубежом, в том числе в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости.
 

Открытие банковской карты в Казахстане может быть интересно тем россиянам, кто хочет продолжать совершать операции в интернет-магазинах, делать международные переводы, в том числе в иностранной валюте, рассчитываться картами в зарубежных поездках по всему миру", - сообщает РИА Новости.

 
По информации агентства, достаточно развитые мобильные приложения ведущих казахстанских банков позволяют проводить подавляющее большинство операций онлайн - без обращений в банк. К каждой карте могут быть привязаны несколько счетов в разной валюте, в том числе в тенге, рублях, долларах или евро. Однако, отмечает РИА Новости, важно помнить, что расплачиваться казахстанскими картами в российских магазинах или снимать с них деньги в российских банкоматах из-за санкций не получится. Также в информации подчеркивается, что хотя открытие банковского счета для нерезидентов в Казахстане является простой процедурой, проделать ее самостоятельно в удаленном режиме не удастся. 
 
Для открытия счета иностранцу необходимо:
 
  1. Получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для чего необходимо обратиться в любой из ЦОНов. Сделать это можно лично, или доверив это право другому человеку, например представителю компании-посредника. Заявку на получение ИИН посредники могут подать и онлайн с помощью электронной цифровой подписи. Единственный необходимый для этой процедуры документ - скан паспорта.
  2. Казахстанские банки не высылают карты по почте за рубеж, в связи с чем получить карту можно только на руки. В этом случае тоже на помощь могут прийти посредники с соответствующей нотариальной доверенностью. 
  3. Для регистрации в мобильном банкинге казахстанских банков держателю карты нужна sim-карта местного оператора связи.

Услуги предлагают как юридические компании, специализирующиеся на регистрации бизнеса, так и новички, создающие тематические группы в WhatsApp и Telegram. Последние, как правило, работают в частном порядке - без регистрации, договоров и каких-либо юридически оформленных гарантий", - пишет агентство.

 
Схема работы посредников выглядит следующим образом: заказчик высылает курьерской службой копию паспорта и нотариальную доверенность в Казахстан, оплачивает услугу любым доступным способом (например, переводом по системе "Золотая корона") и получает в ответ документ о присвоении ИИН, пластиковую карту и sim-карту казахстанского оператора. 
 
Все процедуры оформления документов и карт могут занять от четырех до семи рабочих дней. Стоимость услуги посредников - от 70 долларов США у "частников" до 300 долларов США у профессиональных юристов. Расходы на курьерские и нотариальные услуги оплачиваются отдельно.
 

Доллар за день подешевел почти на 10 тенге

28.03.2022, 16:13 12276
Доллар за день подешевел почти на 10 тенге
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Доллар подешевел еще почти на 10 тенге по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня курс тенге составляет 484,49 тенге за доллар, сообщает KASE

В обменниках Алматы доллар покупают по цене от 475 тенге и продают за 481 тенге. 
 
В Нур-Султане стоимость доллара в обменниках составляет 483 тенге.

Укрепление валюты развивающихся стран по отношению к доллару прокомментровали в Нацбанке. По его данным, 25 марта рыночный курс тенге сложился на уровне 494,16 тенге за доллар США, укрепившись за две недели на 3,3% (с 510,79).

На внешнем валютном рынке в период с 11 по 25 марта 2022 года произошел ряд значимых событий. Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 0,75%. Индекс деловой активности в Еврозоне замедлился в марте до 54,5 пунктов (55,5 пунктов в феврале). ФРС США по итогам заседания впервые с 2018 года приняла решение повысить ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5%, просигнализировав, что регулятор может увеличивать ставку более, чем на четверть процента на предстоящих заседаниях в целях достижения ценовой стабильности. Прогноз большинства участников комитета по открытым рынкам предусматривает еще 6 раундов повышений до 1,75-2% в 2022 году. Комментарии Дж. Пауэлла о том, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, поддержали глобальный аппетит к рисковым активам. Президент Турции Р.Эрдоган сообщил о близости РФ и Украины к консенсусу на переговорах. Эти факторы привели преимущественно к позитивной динамике валют развивающихся рынков", - сообщили в Нацбанке.


nationalbank.kz

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:


  • российский рубль укрепился на 16% (с 114,25 до 96) на фоне сообщений о переводе оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли;
  • бразильский реал укрепился на 6,5% (с 5,07 до 4,74) на фоне повышения ставки до 11,75% на 1 п.п. из-за роста инфляции. Рост цен в середине марта составил 10,79% г/г, что значительно превышает таргет ЦБ в 3,5%;
  • мексиканское песо укрепилось на 4,2% (с 20,91 до 20,03) на фоне решения ЦБ повысить ставку до 6,5% на 50 б.п., неожиданно объявленного Президентом страны до официальной публикации регулятора;
  • южноафриканский ранд укрепился на 3,3% (с 15,04 до 14,54) на фоне продолжения роста цен на сырьевые товары, что улучшает условия торговли страны. ЦБ принял решение повысить ставку на 25 б.п. до 4,25%;
  • индийская рупия укрепилась на 0,5% (с 76,59 до 76,21) на фоне спроса на национальную валюту со стороны экспортеров к концу финансового года в марте;
  • индонезийская рупия ослабла на 0,3% (с 14 301 до 14 346). МВФ призывает Банк Индонезии прекратить покупки облигаций на первичном рынке и позволить процентной ставке обеспечить более четкий сигнал о денежно-кредитной политике;
  • турецкая лира ослабла на 0,5% (с 14,77 до 14,84) на фоне решения ЦБ сохранить базовую ставку без изменения на уровне 14%, несмотря на темп инфляции 54% г/г (в феврале 2022г.).

 

Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ за два месяца превысил 522 миллиарда тенге

28.03.2022, 10:02 13986
Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ за два месяца превысил 522 миллиарда тенге
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 марта 2022 года достигла 13,6 триллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 марта 2022 года составил порядка 522,3 млрд тенге, что превышает показатели прошлого года в два раза, или на 304,4 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе ЕНПФ.

 
В ведомстве рассказали, что доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала 2022 года составила 4% при инфляции 1,5%. При этом доходность за последние 12 календарных месяцев составила 13,65% при инфляции за этот же период 8,7%.
 

В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,6 трлн тенге. При этом инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2022 года с нарастающим итогом составила 712,36% при инфляции за весь период 556,47%", - пояснили в пресс-службе. 

 
Таким образом, заключили в фонде, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 марта 2022 года составила 155,90%.
 
ЕНПФ в связи с изменением с 1 апреля минимального порога достаточности пенсионных накоплений ответил на наиболее частые вопросы казахстанцев.
 

Стал известен курс тенге на выходные дни

25.03.2022, 17:47 20716
Стал известен курс тенге на выходные дни
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 494,26 тенге, снизившись на 1,01 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс рубля на дневных торгах составил 5,08 тенге (-0,10), курс евро - 560,50 тенге (+1,50). Средневзвешенный курс юаня составил 77,53 тенге (-0,96).
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 488-494 тенге, продают за 493-499 тенге.
 
Ранее глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в I квартале 2022 года, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения финансовой и ценовой стабильности.
 

Доллар подешевел почти на 10 тенге

24.03.2022, 16:46 25396
Доллар подешевел почти на 10 тенге
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - По результатам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар снизился в цене на 9,93 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стоимость американской валюты на KASE составила 495,43 тенге. В то же время евро поднялся на 1,50 тенге, его стоимость сегодня составила 560,50 тенге. 
 
В обменниках доллар продают по цене от 499 до 501 тенге, евро - от 543 до 552 тенге.
 

Тенге укрепился к доллару на утренних торгах

24.03.2022, 11:47 26601
Тенге укрепился к доллару на утренних торгах
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 24 марта курс тенге укрепился на 3,87 тенге - до 501,49 тенге за доллар США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, 18 марта 2022 года Национальный банк установил официальный курс валюты на длинные выходные 19-24 марта - 505,22 тенге.
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 498–500 тенге, продают по 504–506 тенге.
 

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