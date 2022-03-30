Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане открываются сервисы по открытию банковских платежных карт Visa и Mastercard для граждан России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уход международных платежных систем из России привел к возникновению многочисленных сервисов этих систем за рубежом, в том числе в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие банковской карты в Казахстане может быть интересно тем россиянам, кто хочет продолжать совершать операции в интернет-магазинах, делать международные переводы, в том числе в иностранной валюте, рассчитываться картами в зарубежных поездках по всему миру", - сообщает РИА Новости .

По информации агентства, достаточно развитые мобильные приложения ведущих казахстанских банков позволяют проводить подавляющее большинство операций онлайн - без обращений в банк. К каждой карте могут быть привязаны несколько счетов в разной валюте, в том числе в тенге, рублях, долларах или евро. Однако, отмечает РИА Новости, важно помнить, что расплачиваться казахстанскими картами в российских магазинах или снимать с них деньги в российских банкоматах из-за санкций не получится. Также в информации подчеркивается, что хотя открытие банковского счета для нерезидентов в Казахстане является простой процедурой, проделать ее самостоятельно в удаленном режиме не удастся.

Для открытия счета иностранцу необходимо:

Получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для чего необходимо обратиться в любой из ЦОНов. Сделать это можно лично, или доверив это право другому человеку, например представителю компании-посредника. Заявку на получение ИИН посредники могут подать и онлайн с помощью электронной цифровой подписи. Единственный необходимый для этой процедуры документ - скан паспорта. Казахстанские банки не высылают карты по почте за рубеж, в связи с чем получить карту можно только на руки. В этом случае тоже на помощь могут прийти посредники с соответствующей нотариальной доверенностью. Для регистрации в мобильном банкинге казахстанских банков держателю карты нужна sim-карта местного оператора связи.





Услуги предлагают как юридические компании, специализирующиеся на регистрации бизнеса, так и новички, создающие тематические группы в WhatsApp и Telegram. Последние, как правило, работают в частном порядке - без регистрации, договоров и каких-либо юридически оформленных гарантий", - пишет агентство.

Схема работы посредников выглядит следующим образом: заказчик высылает курьерской службой копию паспорта и нотариальную доверенность в Казахстан, оплачивает услугу любым доступным способом (например, переводом по системе "Золотая корона") и получает в ответ документ о присвоении ИИН, пластиковую карту и sim-карту казахстанского оператора.

Все процедуры оформления документов и карт могут занять от четырех до семи рабочих дней. Стоимость услуги посредников - от 70 долларов США у "частников" до 300 долларов США у профессиональных юристов. Расходы на курьерские и нотариальные услуги оплачиваются отдельно.