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Нацбанк Казахстана предупредил об активизации телефонных мошенников

15.04.2022, 16:04 4001
Нацбанк Казахстана предупредил об активизации телефонных мошенников
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые под предлогом разбирательств по возможным фактам мошеннических действий представляются работниками Нацбанка и получают персональные данные казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в необходимости установить мобильные приложения банков второго уровня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные устройства. После чего мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства. Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды)", - сообщили в Нацбанке.

 
Отмечается, что для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии, в том числе с предоставлением поддельных документов. Злоумышленники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Республики Казахстан.
 
Полученные данные используются в целях хищения и нанесения существенного материального ущерба гражданам.
 
В пресс-службе напомнили, что Национальный банк Казахстана:
 
не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами;
 
не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня.
 
Счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.
 
В случае получения подозрительных писем или подобных звонков "от Национального банка" необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Генпрокуратура ответила на вопросы по делу о финпирамиде.
 

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Доллар подорожал по итогам торгов

15.04.2022, 17:28 3136
Доллар подорожал по итогам торгов
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, прибавив 4,92 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге. Курс рубля составил 5,58 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 450/458 тенге.
 

Срок получения гарантийных выплат вкладчиками ликвидируемых банков истекает 1 мая

15.04.2022, 11:39 5241
Срок получения гарантийных выплат вкладчиками ликвидируемых банков истекает 1 мая
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Оставшиеся деньги вкладчики восьми ликвидируемых банков могут получить до 1 мая 2022 года включительно, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 15 апреля 2022 года в Казахстане в процессе ликвидации находятся 9 банков, вкладчикам которых выплачено более 98% суммы гарантийного возмещения, что составляет порядка 113,1 млрд тенге. 
 
В КФГД напомнили, что в процессе ликвидации находтся АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Эксимбанк Казахстан", АО "Qazaq Banki", АО "Банк Астаны", АО "Tengri Bank" и АО "AsiaCredit Bank ("АзияКредит Банк")". 
 
Вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", который был ликвидирован позже, могут получить гарантийное возмещение до 3 июля текущего года включительно.
 

Заявление на выплату можно подать как традиционным способом, так и онлайн через электронный портал выплат (ЭПВ), где также есть возможность проверить сумму, доступную к выплате, и отследить статус обращения. С письменным заявлением депозиторы могут обращаться через банки-агенты, которые назначаются для осуществления выплат вкладчикам лишенного лицензии банка. Более подробно с информацией об отделениях банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на их сайтах", - проинформировали в ведомстве.

 
После истечения срока выплаты невостребованная гарантийная сумма будет переведена на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ для учета добровольных пенсионных взносов. Перевод, согласно закону РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", осуществляется КФГД в течение 30 календарных дней. Таким образом, клиенты указанных восьми ликвидируемых банков могут ожидать перечисления своих средств в ЕНПФ до 31 мая, а АО "Capital Bank Kazakhstan" - до 2 августа текущего года включительно.
 

Вкладчику, пропустившему срок выплат по уважительной причине, стоит обратиться с письменным заявлением напрямую в КФГД. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительную причину. К уважительным причинам относятся: поступление вкладчика на воинскую службу, нахождение вкладчика за пределами РК или в местах лишения свободы, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом", - пояснили в КФГД.

 
В ЕНПФ в свою очередь отметили, что невостребованные вкладчиками ликвидируемых банков суммы гарантийного возмещения будут зачислены на индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов, открытые на имя вкладчиков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
 
Невостребованная сумма гарантийного возмещения зачисляется в ЕНПФ при соответствии персональных данных вкладчика данным, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у вкладчика действующего документа, удостоверяющего личность. Также необходимо наличие у вкладчика ИПС с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов, и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или) добровольных пенсионных взносов.
 
Но для этого вкладчикам не стоит специально обращаться в ЕНПФ - если все условия совпадают, суммы перечислятся в ЕНПФ автоматически.
 
В ЕНПФ также сообщили, что зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие пенсионные активы. Эти суммы будут приносить инвестиционный доход вкладчику (получателю).
 

"Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности

14.04.2022, 09:45 9736
"Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В настоящее время "Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности, связанным с одномоментными заявками по исполнению клиентских платежей и переводов, а также снятием средств клиентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 7 апреля 2022 года осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 млрд тенге. В связи со значительным оттоком средств банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов в национальной валюте", - говорится сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

 
По информации ведомства, банком ведется работа по стабилизации ситуации по исполнению обязательств перед клиентами.
 
Кроме того, для привлечения дополнительной тенговой ликвидности банком приняты меры по продаже части ссудного портфеля другим банкам второго уровня в Казахстане. Кроме того, рассматривается полная смена акционера, что приведет к выводу "Альфа-банка Казахстан" из санкционного списка.
 

Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение "Альфа-банком" своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. По результатам принятых мер в ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты", - заверили в ведомстве. 

 
В АРРФР также сообщили, что в соответствии с генеральной лицензией № 23 управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении "Альфа-банка" в список SDN непосредственной датой введения санкций является 6 мая 2022 года. 
 

Указанный период до 6 мая текущего года специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями. К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие", - пояснили в ведомстве.

 
Отмечается, что все казахстанские банки имеют возможность работать с "Альфа-банком" до эффективной даты вступления санкций и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов банка.
 
В период до 6 мая и после эффективной даты вступления санкций клиентам "Альфа-банка Казахстан" будут доступны операции в тенге и рублях: снятие наличных в банкоматах, переводы денег в тенге, оплата коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи за услуги. 
 

Альфа-банк Казахстан" является платежеспособным банком с достаточным запасом капитала. Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 млрд тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 млрд тенге, собственного капитала в размере 134 млрд тенге и кредитной линии, открытой материнским банком", - заверили в агентстве.


Ранее сообщалось, что срок завершения сделок со "Сбербанком" продлили на три месяца - до 12 июля 2022 года.
 

Часть кредитов переводят из "Сбербанка Казахстан" в Halyk Bank

13.04.2022, 17:03 13116
Часть кредитов переводят из "Сбербанка Казахстан" в Halyk Bank
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Halyk Bank и ДБ АО "Сбербанк" подписали соглашение, в рамках которого по договору цессии была выкуплена часть кредитного портфеля клиентов розничного бизнеса, говорится в совместном пресс-релизе банков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка развития Казахстана, часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 апреля 2022 года кредитный портфель потребительских займов ДБ АО "Сбербанк" составляет 1,1 трлн тенге.
 
Комментируя перевод части кредитного портфеля в Halyk Bank, председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев отметил, что переуступка займов является общепринятой практикой и обычной процедурой в банковском секторе.
 

За свою многолетнюю историю "Сбербанк" не раз встречался лицом к лицу с различными вызовами, но всегда их с успехом преодолевал, ставя во главу угла интересы своих клиентов. Мы всегда стремимся исполнять свои обязательства как перед клиентами, так и перед государством. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" вернул все государственные деньги, в том числе выданные по программам льготного кредитования. Уступка части кредитного портфеля является распространенной практикой в финансовой сфере. Для клиентов это будет выражаться в безболезненном переходе на обслуживание в другой банк. Для нашего банка-партнера это возможность увеличить ссудный портфель. Мы в свою очередь получаем от этой сделки дополнительную ликвидность, необходимую для обеспечения потребностей наших клиентов", - отметил глава "Сбербанка Казахстан".

 
Как отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, выкупив часть ссудного портфеля физических лиц и тем самым предоставив ликвидность ДБ АО "Сбербанк", Halyk Bank поддержал стабильность банковского сектора Казахстана.
 

На сегодняшний день в Halyk Bank переведен остаток задолженности по займам физических лиц, и стоит отметить, что это качественный портфель, без просрочек и проблемных кредитов. Со своей стороны мы обеспечили все необходимые меры для бесшовного перехода из "Сбербанка Казахстан" в Halyk. Удобство и комфорт наших клиентов для нас всегда были, есть и будут в приоритете", - сказала она.

 
Глава Банка развития Казахстана Руслан Искаков заострил внимание на том, что БРК выступает гарантом возврата государству денежных средств, освоенных в рамках программы льготного автокредитования.
 

Банк развития, являясь оператором программы, несет полную ответственность за возвратность полученных средств государству вне зависимости от платежеспособности БВУ, участвующих в программе на протяжении всего срока реализации программы. В настоящее время в связи с введением санкций на банки второго уровня, являющиеся дочерними компаниями российских банков и участвующие в программе автокредитования, со стороны БРК была проведена оперативная работа по переводу задолженности в рамках программы в другие банки второго уровня", - отметил он.

 
На данный момент процесс миграции кредитов физических лиц уже запущен и проходит плавно и неощутимо для клиентов, что в конечном итоге является главной задачей банков-партнеров, говорится в сообщении.
 
Отмечается, что условия по действующим займам клиентов "Сбербанка Казахстан", а именно: остаток кредитной задолженности, срок кредитования, ежемесячный платеж и ставка кредитования - останутся неизменными, переуступка займа не повлечет за собой дополнительных расходов для клиента. Также уступка прав по займу не повлияет на кредитную историю заемщика в случае, если им не будут нарушены ежемесячные выплаты по основному долгу и выплаты по начисленным процентам. Дата ежемесячного погашения по графику остается без изменений.
 

Таким образом, для клиентов, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, ничего не меняется", - сообщили в банке. 

 
Если заемщик "Сбербанка Казахстан" не является действующим клиентом Halyk Bank, для осуществления выплат по кредиту ему необходимо скачать мобильное приложение Halyk Homebank, пройти регистрацию, после чего ему моментально будет открыта цифровая карта Halyk Bonus Digital без пластика для погашения займа (при желании можно заказать пластик через приложение Homebank с адресной доставкой; также можно открыть моментальную карту в отделении Halyk Bank). Сумма ежемесячного платежа будет автоматически списана с карты/счета Halyk Bank в дату платежа по графику, поэтому клиенту необходимо регулярно пополнять свой карточный либо текущий счет. Пополнение бесплатно можно производить через отделения банка, АТМ с опцией Cash-in, платежные терминалы банка, платежные терминалы Kassa24, QIWI либо через пополнение карточки с карты другого БВУ или перевод с другого БВУ (за исключением "Сбербанка Казахстан" и ВТБ) на цифровую карту банка (в этом случае взимается комиссия другого БВУ за перевод).
 
Если клиент внес деньги для погашения ежемесячного платежа на счет в ДБ АО "Сбербанк" до 11 апреля 2022 года включительно, то его ежемесячный платеж считается погашенным. Если выплата по кредиту приходится на числа после 11 апреля, то заемщику необходимо произвести платеж в отделениях Halyk Bank, либо пополнив карту одним из указанных выше способов. Если клиент осуществил пополнение счета в ДБ АО "Сбербанк" для погашения ежемесячного платежа по переданному займу, ему необходимо снять средства со счета в отделении "Сбербанка Казахстан" и произвести погашение в Halyk Bank. В дальнейшем клиент продолжает действовать по привычной процедуре - станет ежемесячно пополнять карточный или текущий счет, и выплаты будут автоматически списываться согласно графику платежей вплоть до полного погашения кредита.
 
С 13 апреля 2022 года клиенты, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, могут проверить статус своего займа по ИИН на сайте банка.
 

АРРФР и "Сбербанк" сделали совместное заявление

13.04.2022, 11:52 14686
АРРФР и "Сбербанк" сделали совместное заявление
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и ДБ АО "Сбербанк" заявляют, что управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с банком еще на три месяца, с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение указанного периода банк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений", - заверили в пресс-службе АРРФР.

 
Ранее было объявлено о введении OFAC блокирующих санкций в отношении российского ПАО "Сбербанк" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals).
 
То есть операции с указанной финансовой организацией и другими ее дочерними структурами должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.
 

В целом "Сбербанк Казахстан" демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге", - заверили в ведомстве. 

 
Таким образом, финансовая устойчивость банка вкупе с дополнительной поддержкой от материнской организации позволит осуществлять бесперебойное обслуживание клиентских платежей и переводов, утверждают в пресс-службе.
 

Агентством РК по регулированию финрынка выявлена компания с признаками нелицензированной деятельности

12.04.2022, 14:14 19521
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выявлена компания, имеющая признаки нелицензированной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно информации из интернет-ресурса www.crezu.kz, ТОО Crezu.kz осуществляет деятельность по подбору займов на любые цели 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Минимальный период погашения долга - 3 месяца, максимальный - 12 месяцев. Максимальная годовая процентная ставка - 36%. Процентные ставки варьируются от кредитора к кредитору, предложенная процентная ставка будет зависеть от обстоятельств и кредитной истории", - говорится в сообщении.

 
Сообщается, что "в марте 2022 года на интернет-ресурсе ТОО Crezu.kz одобрена заявка на получение займа в размере 1 млн тенге сроком на 60 месяцев".
 

В дальнейшем по требованию менеджера компании клиент перечислил 80 300 тысяч тенге за дополнительные услуги по оформлению займа в пользу некой компании Кazeuromobile LLP. После получения данных средств ТОО "Crezu.kz" направило клиенту договор займа на номер мобильного телефона в WhatsApp. Однако клиент заем так и не получил. Проведенная документальная проверка показала, что ТОО "Crezu.kz" имеет лицензию некоего "Общества финансового рынка Республики Казахстан" № 2.0.013/089. Договор займа был заверен печатью ТОО "Микрофинансовая организация crezu.kz", - сообщили в агентстве.

 
Отмечается, что ТОО "Crezu.kz" не проходило учетную регистрацию Агентства и не значится в списке организаций, получивших лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности Агентства.
 

Таким образом, в деятельности данного ТОО выявлены признаки нелицензированной деятельности: компания предоставляла на территории Республики Казахстан финансовые услуги самостоятельно и (или) с привлечением посредников без наличия соответствующей лицензии или разрешения, и на нее поступали жалобы граждан в агентство. Агентство направило соответствующую информацию в правоохранительные органы. Касательно сайта приняты меры для приостановления доступа к интернет-ресурсу www.crezu.kz", - отмечает финрегулятор.

 
В связи с этим агентство информирует граждан Казахстана об опасности установления договорных отношений с ТОО "Crezu.kz", перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег.
 

По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь на телефон горячей линии +7 (727) 237 1000. График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00", - заключили в агентстве.

 

Золотовалютные активы Нацбанка РК снизились на $1,2 миллиарда по итогам первого квартала

12.04.2022, 11:30 20776
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - По итогам первого квартала золотовалютные активы Национального банка Республики Казахстан составили 33,2 млрд долларов США, снизившись с начала года на 1,2 млрд долларов США за счет валютных интервенций, снижения остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации председателя Национального банка РК Галымжана Пирматова, активы Национального фонда составили 52,7 млрд долларов США. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 1036 млрд тенге за первый квартал было продано валютных активов на 2,1 млрд долларов США.
 

На фоне значительного роста цены на нефть, поступления в Нацфонд с начала года составили 1059 млрд тенге, увеличившись почти в 4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. валютные поступления составили 1,9 млрд долларов США или 845 млрд тенге в эквиваленте", - сказал Пирматов на заседании правительства.

 
Он проинформировал, что доходность Нацфонда с начала создания по 31 марта 2022 года в годовом выражении составляет 3,45%. Доходность за последние 5 и 10 лет в годовом выражении составила 3,41% и 2,09% соответственно.

Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте.
 

Нарушения на 39 миллиардов тенге выявлены в сфере госзакупок по итогам первого квартала в РК

12.04.2022, 09:58 21166
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - За 3 месяца текущего года камеральным контролем охвачено около 186 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 3,2 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, по итогам проверок установлены нарушения по 9912 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об устранении нарушений.
 

Проведено свыше 500 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,5 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 39 млрд тенге", - рассказал он.

 
Он уточнил, что нарушения устранены на 33 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
 
Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны свыше 400 рекомендаций, добавил глава Минфина. 
 
Жамаубаев также назвал министерствалидирующие по неосвоению бюджетных средств.
 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге. Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге - экономия. Не освоено 15 млрд тенге", - доложил он.

 
Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
Всего расходы государственного бюджета исполнены на 99%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 98,8%.
 

Основные причины неосвоения: длительные процедуры заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце", - пояснил спикер.

 

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