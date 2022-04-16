Доллар подорожал по итогам торгов

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Halyk Bank и ДБ АО "Сбербанк" подписали соглашение, в рамках которого по договору цессии была выкуплена часть кредитного портфеля клиентов розничного бизнеса, говорится в совместном пресс-релизе банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка развития Казахстана, часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 апреля 2022 года кредитный портфель потребительских займов ДБ АО "Сбербанк" составляет 1,1 трлн тенге.

Комментируя перевод части кредитного портфеля в Halyk Bank, председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев отметил, что переуступка займов является общепринятой практикой и обычной процедурой в банковском секторе.

За свою многолетнюю историю "Сбербанк" не раз встречался лицом к лицу с различными вызовами, но всегда их с успехом преодолевал, ставя во главу угла интересы своих клиентов. Мы всегда стремимся исполнять свои обязательства как перед клиентами, так и перед государством. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" вернул все государственные деньги, в том числе выданные по программам льготного кредитования. Уступка части кредитного портфеля является распространенной практикой в финансовой сфере. Для клиентов это будет выражаться в безболезненном переходе на обслуживание в другой банк. Для нашего банка-партнера это возможность увеличить ссудный портфель. Мы в свою очередь получаем от этой сделки дополнительную ликвидность, необходимую для обеспечения потребностей наших клиентов", - отметил глава "Сбербанка Казахстан".

Как отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, выкупив часть ссудного портфеля физических лиц и тем самым предоставив ликвидность ДБ АО "Сбербанк", Halyk Bank поддержал стабильность банковского сектора Казахстана.

На сегодняшний день в Halyk Bank переведен остаток задолженности по займам физических лиц, и стоит отметить, что это качественный портфель, без просрочек и проблемных кредитов. Со своей стороны мы обеспечили все необходимые меры для бесшовного перехода из "Сбербанка Казахстан" в Halyk. Удобство и комфорт наших клиентов для нас всегда были, есть и будут в приоритете", - сказала она.

Глава Банка развития Казахстана Руслан Искаков заострил внимание на том, что БРК выступает гарантом возврата государству денежных средств, освоенных в рамках программы льготного автокредитования.

Банк развития, являясь оператором программы, несет полную ответственность за возвратность полученных средств государству вне зависимости от платежеспособности БВУ, участвующих в программе на протяжении всего срока реализации программы. В настоящее время в связи с введением санкций на банки второго уровня, являющиеся дочерними компаниями российских банков и участвующие в программе автокредитования, со стороны БРК была проведена оперативная работа по переводу задолженности в рамках программы в другие банки второго уровня", - отметил он.

На данный момент процесс миграции кредитов физических лиц уже запущен и проходит плавно и неощутимо для клиентов, что в конечном итоге является главной задачей банков-партнеров, говорится в сообщении.

Отмечается, что условия по действующим займам клиентов "Сбербанка Казахстан", а именно: остаток кредитной задолженности, срок кредитования, ежемесячный платеж и ставка кредитования - останутся неизменными, переуступка займа не повлечет за собой дополнительных расходов для клиента. Также уступка прав по займу не повлияет на кредитную историю заемщика в случае, если им не будут нарушены ежемесячные выплаты по основному долгу и выплаты по начисленным процентам. Дата ежемесячного погашения по графику остается без изменений.

Таким образом, для клиентов, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, ничего не меняется", - сообщили в банке.

Если заемщик "Сбербанка Казахстан" не является действующим клиентом Halyk Bank, для осуществления выплат по кредиту ему необходимо скачать мобильное приложение Halyk Homebank, пройти регистрацию, после чего ему моментально будет открыта цифровая карта Halyk Bonus Digital без пластика для погашения займа (при желании можно заказать пластик через приложение Homebank с адресной доставкой; также можно открыть моментальную карту в отделении Halyk Bank). Сумма ежемесячного платежа будет автоматически списана с карты/счета Halyk Bank в дату платежа по графику, поэтому клиенту необходимо регулярно пополнять свой карточный либо текущий счет. Пополнение бесплатно можно производить через отделения банка, АТМ с опцией Cash-in, платежные терминалы банка, платежные терминалы Kassa24, QIWI либо через пополнение карточки с карты другого БВУ или перевод с другого БВУ (за исключением "Сбербанка Казахстан" и ВТБ) на цифровую карту банка (в этом случае взимается комиссия другого БВУ за перевод).

Если клиент внес деньги для погашения ежемесячного платежа на счет в ДБ АО "Сбербанк" до 11 апреля 2022 года включительно, то его ежемесячный платеж считается погашенным. Если выплата по кредиту приходится на числа после 11 апреля, то заемщику необходимо произвести платеж в отделениях Halyk Bank, либо пополнив карту одним из указанных выше способов. Если клиент осуществил пополнение счета в ДБ АО "Сбербанк" для погашения ежемесячного платежа по переданному займу, ему необходимо снять средства со счета в отделении "Сбербанка Казахстан" и произвести погашение в Halyk Bank. В дальнейшем клиент продолжает действовать по привычной процедуре - станет ежемесячно пополнять карточный или текущий счет, и выплаты будут автоматически списываться согласно графику платежей вплоть до полного погашения кредита.

С 13 апреля 2022 года клиенты, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, могут проверить статус своего займа по ИИН на сайте банка.