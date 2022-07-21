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В Минтруда РК назвали средний размер пенсии

20.07.2022, 09:58 5181
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2022 года составил 117 469 тенге. С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 1 июля казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге. В июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 261,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 79,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 182,6 млрд тенге", - информирует Минтруда РК.

 
По состоянию на 1 июля 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 247 тысяч человек.
 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 

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Налогоплательщикам необходимо перепрограммировать контрольно-кассовые машины до 15 сентября

19.07.2022, 13:28 7771
Налогоплательщикам необходимо перепрограммировать контрольно-кассовые машины до 15 сентября
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Налогоплательщикам необходимо перепрограммировать контрольно-кассовые машины до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В случае если до 15 сентября 2022 года налогоплательщики не перепрограммируют контрольно-кассовые машины, то такие ККМ перестанут поддерживаться операторами фискальных данных", - уточнили в Комитете государственных доходов. 

 
Как напомнили в ведомстве, в 2022 году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ) внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового кодекса).
 
В этой связи в рамках рабочей группы по вопросам применения ККМ совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных (ОФД) обновлен и утвержден единый протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ. 
 

На этом основании всем предпринимателям, применяющим ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр ККМ, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие ККМ. С 15 сентября протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться ОФД. В связи с чем рекомендуем всем заблаговременно обновить ККМ до версии протокола 2.0.2", - проинформировали в комитете. 

 
В соответствии со статьей 171 Налогового кодекса прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных (ОФД).
 
Согласно приказу министра финансов "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин" ККМ передает на сервер оператора фискальных данных сведения о денежных расчетах согласно техническим требованиям и форме соответствия техническим требованиям ККМ, обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов.
 

Годовая инфляция в июне ускорилась в 16 регионах

18.07.2022, 18:47 10261
Годовая инфляция в июне ускорилась в 16 регионах
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - В июне 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 14,5% (в мае - 14,0%), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах, замедлилась в одной области. Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской и Акмолинской областях, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
 

Темпы роста цен на продовольственные товары в июне увеличились до 19,2% (в мае - 19,0%) в годовом выражении. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (23,6%). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 13,2% (в мае - 11,9%) в годовом выражении. Максимальное значение зафиксировано в г. Нур-Султане (16,4%), а минимальное - в г. Шымкенте (10,8%). Цены на платные услуги в июне повысились на 9,2% (в мае - 9,1%) в годовом выражении. При этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (11,4%), ниже - в Атырауской области (6,0%)", - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

 
В июне 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,6%, что значительно выше среднего значения июньской инфляции за последние 5 лет.
 

Более половины казахстанцев ожидают дальнейшего роста инфляции - исследование Нацбанка

14.07.2022, 16:49 20771
Более половины казахстанцев ожидают дальнейшего роста инфляции - исследование Нацбанка
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Более 50% казахстанцев ожидают сохранение текущих либо более быстрых темпов роста цен, говорится в исследовании Национального банка РК по инфляционным ожиданиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Квалифицированная оценка ожидаемой через год инфляции в июне выросла до 14,8% по сравнению с 11,7% в мае", - говорится в отчете

 
По данным Нацбанка, инфляционные ожидания ускорились, отражая шоки на стороне предложения продовольственных товаров и изменение обменного курса. 
 

За прошедшие 12 месяцев доля опрошенных, отметивших более быстрый и такой же, как раньше, рост цен, составила 86%. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, отмечают удорожание продуктов питания - 88%. В целом по многим позициям доля населения, отметившая сильный рост цен, в июне уменьшилась", - сообщает Нацбанк. 

 
Респонденты продолжают отмечать рост цен на сахар (60%), подорожание хлеба и хлебобулочных изделий (31%), фруктов и овощей (27%).
 
Тем не менее потребительские настроения населения постепенно восстанавливаются, отметили в Нацбанке.
 

Оценки текущего материального положения улучшаются, при этом продолжая оставаться в негативной зоне: 36% респондентов фиксируют его ухудшение, 46% - неизменность. Готовность к крупным покупкам также находится на низком уровне - в июне 44% респондентов оценили текущее время негативно", - сообщается в исследовании Нацбанка.

 

Резервы Казахстана с начала года сократились почти на 6 млрд долларов - Пирматов

14.07.2022, 16:03 21316
Резервы Казахстана с начала года сократились почти на 6 млрд долларов - Пирматов
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Резервы Казахстана за последние 6 месяцев этого года потеряли 5,8 миллиарда долларов, рассказал сегодня на заседании правительства председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Активы Национального фонда на конец июня составили 51,9 млрд долларов, снизившись с начала года на 3,4 млрд. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге за 6 месяцев продано валютных активов на 2,7 млрд долларов", - сообщил Пирматов.

 
Золотовалютные резервы Национального банка составили 32 млрд долларов, снизившись с начала года на 2,4 млрд из-за валютных интервенций, сокращения остатков на счетах банков второго уровня и выплат по внешнему долгу. 
 
Всего с начала 2022 года резервы Казахстана потеряли 5,8 млрд долларов.
 
Глава Нацбанка также рассказал о причинах колебания курса тенге. По его словам, на обменный курс оказали давление геополитические риски и высокая волатильность курса рубля. 
 

В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге были приняты меры по сбалансированности валютного рынка. Точечные валютные интервенции Национального банка способствовали нормальному функционированию валютного рынка в кризисный период", - сказал Пирматов. 

 
По прогнозам Нацбанка, рост экономики Казахстана во втором полугодии текущего года замедлится, но останется вблизи долгосрочных потенциальных уровней.
 

В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге в июне

13.07.2022, 11:58 25566
В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге в июне
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Поводом для таких настроений на рынке послужили как внешние, так и внутренние факторы, сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Важно отметить глобальное усиление позиций доллара США, подчеркнула Молдабекова.
 

Среди внутренних факторов это повышенный спрос на валюту со стороны юридических лиц в период выплаты дивидендов и снижение предложения валюты, которое связано с сокращением продаж для выплаты налогов экспортерами", - поделилась эксперт.

 
По ее словам, поддержку валютному рынку со стороны предложения оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, которые составили порядка 480,4 млн долларов США, и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.
 

В течение июня на внутреннем валютном рынке Нацбанком не осуществлялись валютные интервенции. Сентимент и волатильность рынка соответствовали рыночной ситуации. Отмечу, что в режиме плавающего обменного курса проявление волатильности для тенге является нормальной ситуацией", - заявила зампред.

 
Она также сообщила, что в течение июня объем золотовалютных резервов снизился на 800 млн долларов США и составил 32 млрд долларов США.
 

В июне на фоне укрепления доллара США цена на золото снизилась на 2,2%, с 1854,4 до 1813,6 долларов США за унцию, в связи с чем произошло снижение портфеля золота. Также на снижение ЗВР повлиял отток клиентских средств с валютных счетов в Нацбанке", - пояснили Молдабекова.

 
Согласно предварительным данным, по итогам июня объем валютных активов Национального фонда составил 51,9 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 2 млрд долларов США.
 
Снижение активов Национального фонда связано со значительным падением цен на акции и укреплением доллара США. Также на снижение НФ повлияло выделение трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.
 

"Сбербанку" продлили лицензию

12.07.2022, 18:10 28811
"Сбербанку" продлили лицензию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США 11 июля 2022 года выпустило лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с ДБ АО "Сбербанк" еще на три месяца, с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 
 

Это означает, что в течение указанного периода "Сбербанк Казахстан" продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам данного банка будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений", - сообщили в пресс-службе АРРФР

 
Напомним, вчера сообщалось, что изменился состав правления "Сбербанка". 
 

Нацбанк РК не "держит" курс рубля

12.07.2022, 13:29 30131
Нацбанк РК не "держит" курс рубля
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в интервью "Егемен Казахстан" сообщил, что Национальный банк в валютной политике остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса и не "держит" курс рубля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта", - сказал Галымжан Пирматов.

 
Он отметил, что важно понимать, что обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. 
 

Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования. Это связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. В отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Соответственно, это приводит к низкому спросу на тенге в РФ", - уточнил глава Нацбанка. 

 
По его словам, следование политике плавающего обменного курса исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. 
 

Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены", - отметил Галымжан Пирматов.

 
Также он прокомментировал ситуацию с курсом доллара. 
 

Мы на постоянной основе разъясняем причины колебаний курса тенге. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства в валютные торги при чрезмерной волатильности курса. Как ранее указывалось в официальных сообщениях НБК, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - сказал Галымжан Пирматов. 

 
Он отметил, что мы сталкиваемся с непростыми вызовами, но финансовая система выдерживает и успешно преодолевает их. 
 

В частности, принятые нами меры позволили сохранить финансовую стабильность во время событий, которые потрясли весь мир в феврале. Понятно, что никто не может сказать, что нас ждет в будущем, но сейчас ситуация стабилизировалась. Все мы видим трудности и риски. Наши финансовые институты стабильно работают. Я бы не стал особо беспокоиться о том, что сейчас происходит в нашей финансовой системе. Да, есть много испытаний, рисков. Но мы готовы к ним", - сообщил глава Нацбанка.

 
Он добавил, что Нацбанк постоянно наблюдает за ситуацией, анализирует новые санкции, влияние решений в других странах на нашу экономику и финансовую систему. 
 
Напомним, на 12 июля официальный курс рубля по отношению к тенге составляет 7,55 тенге. Стоит отметить, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля, он укреплялся до 9 тенге. До февраля 2022 года курс рубля в среднем составлял 5-6 тенге.
 

Тенге укрепился по итогам торгов на KASE

11.07.2022, 16:04 34166
Тенге укрепился по итогам торгов на KASE
Фото: twitter/KASE
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 10,07 тенге и составил 464,85 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467-470/475-476 тенге. 
 
Официальный курс на 11 июля равен 474,92 тенге за $1.
 

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