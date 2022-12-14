Как изменятся пороги для снятия пенсионных накоплений в Казахстане в 2023 году

Повышены социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане определены новые пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2023 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели. ПМД на 2023 год составили от 3 млн до порядка 10 млн тенге в зависимости от возраста.





К примеру, для 20-летних порог увеличился с 3 140 000 до 3 260 000 тенге, для 30-летних - с 4 370 000 до 4 580 000 тенге, для 40-летних - с 5 790 000 до 6 100 000 тенге, для 50-летних - с 7 430 000 до 7 860 000 тенге, сообщает ranking.kz





Напомним, что граждане РК имеют право использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, для лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и ОСМС, или для перевода средств управляющим компаниям. Пенсионные накопления в пределах доступной для изъятия суммы могут быть использованы неограниченное количество раз.





По состоянию на 1 декабря 2022 года ЕНПФ исполнил 1 340 016 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел порядка 3,2 трлн тенге. Стоит отметить, что более 458 млрд тенге было возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные законодательством сроки, либо по заявлению заявителя и иным причинам. Также ЕНПФ исполнил 398 875 заявлений на лечение на общую сумму 314,9 млрд тенге. Возвращено в ЕНПФ 32,1 млрд тенге.





Методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства РК. Согласно этой методике, величины ПМД пересматриваются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.





При этом используются социальные показатели - минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете".





На 2023 год определено, что МЗП составит 70 000 тенге, МП - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге, ПМ - 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.



