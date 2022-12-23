22.12.2022, 08:12 6521
Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей
Фото: Нацбанк РК
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана 21 декабря 2022 года выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль". Монеты "Сакский стиль" изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Сакский стиль - особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей, отметили в Нацбанке.
Пять видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления uncirculated номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм по 1 млн штук каждого вида, общим тиражом 5 млн штук.
Олень". Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников - символ, объединяющий нижний и верхний миры.
Крылатый барс". Курган Иссык (конец IV-III в. до н. э.) Снежный барс - символ мужества и богатства.
Маска". Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трех образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.
Золотые бляшки в виде оленей", Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя - символ плодородия и продолжения рода.
Свернувшийся барс". Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса - символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.
Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии "Сакский стиль" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги. Также данные монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "Сакский стиль" не требуется.
Напомним, Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт".
новости по теме
22.12.2022, 17:53 3096
Более 630 миллиардов тенге возвращены государству
Фото: Depositphotos
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Государству возвращено 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования, сообщил сегодня на брифинге в Генпрокуратуре первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташибаев.
Выведенные средства удалось вернуть государству за 6 месяцев текущего года.
Из них 421 млрд тенге - в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 млрд тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 млрд тенге - в виде драгоценных камней и металлов. Остальная сумма возмещается в порядке демонополизации", - сообщил на брифинге начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артур Ластаев.
В свою очередь Ташибаев уточнил, что комиссии также удалось вернуть из владения олигополий 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге. Также было удовлетворено шесть исков о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности. На рассмотрении еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 млрд тенге.
Верховный суд отменил 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий. Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 млрд тенге", - подчеркнул замгенпрокурора.
По его словам, к работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаются иностранные партнеры. В частности, подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам с Кипром. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами. В их числе: Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства.
21.12.2022, 14:57 11276
Мажилисмены одобрили законопроект о банкротстве
Фото: Depositphotos
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев и сопутствующие ему поправки одобрили сегодня во втором чтении казахстанские мажилисмены, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроект предоставляет гражданам возможность для восстановления своей платежеспособности воспользоваться тремя видами процедур:
- процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться лица с задолженностью до 1600 МРП, не имеющие в собственности имущества (в том числе и в общей собственности), не гасившие задолженность в течение 12 месяцев;
- при процедуре судебного банкротства имущество должника подлежит реализации на торгах. Единственное жилье, если оно не было предметом залога. Реализации не подлежит;
- процедура восстановления платежеспособности предусматривает для должника возможность получить в суде рассрочку на оплату долгов до пяти лет при наличии дохода и имущества.
Прохождение через названные процедуры возможно только по инициативе самого должника. Иное лицо, государственный орган либо банк не может подавать гражданина на банкротство", - подчеркивается в информации.
Ранее депутаты нижней палаты одобрили законопроект в первом чтении. Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
20.12.2022, 16:00 18641
Казахстан привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ
Фото: mulino58.ru
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2022 году привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ - 10,8 млрд долл. США, или 24,3% всего объема, сообщает Евразийский банк развития.
Накопленный объем взаимных ПИИ в ЕАЭС составил 24,5 млрд долл. США. Инвесторы стран Союза проявляют особый интерес к проектам, реализуемым "с нуля" (рост в 1,6 раза за последние 6 лет), а доля вложений частного капитала является преобладающей (56%)", - говорится в сообщении банка.
Новое исследование ЕАБР посвящено взаимным инвестициям стран СНГ с Китаем, Ираном и арабскими государствами, перспективными для развития инвестиционных взаимосвязей и торгово-экономического сотрудничества.
Аналитики констатируют, что первый существенный рост взаимных инвестиций в СНГ пришелся на 2008-2012 годы. Тогда объем капиталовложений увеличился с 35,8 до 54,8 млрд долларов. Второй виток произошел в 2016-2020 годах - с 36,4 млрд до 44,9 млрд долларов. К концу 2021 года уровень накопленных инвестиций снизился до 44,3 млрд долларов, но уже к середине 2022 года составил 44,6 млрд долларов. При этом аналитики подчеркнули, что данные за первое полугодие носят предварительный характер. По их данным, сжатие базы действующих проектов произошло главным образом из-за ухода российских инвесторов из ряда стран региона.
Россия - главный трансграничный инвестор в СНГ. На долю российских ПИИ в середине 2022 года пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ. На втором и третьем местах - Казахстан и Азербайджан. Их удельный вес - 9,5% и 8,4% соответственно.
Азербайджан - активный инвестор в регионе. Объем экспортированных ПИИ по отношению к ВВП составил 6,7% ВВП (для сравнения: показатель в России - 2% ВВП). Это свидетельствует о возросшем инвестиционном потенциале азербайджанских компаний и их экспансии на рынки других стран СНГ.
В структуре привлеченных взаимных ПИИ в СНГ лидирует Казахстан. По итогам первого полугодия 2022 года доля Казахстана в импорте взаимных ПИИ составила 24,3%. За ним следуют Узбекистан (20,1%) и Беларусь (12,6%). Изменения в структуре по сравнению с 2016 годом существенны. Доля Украины сократилась втрое (с 12% до 4,0%). Наибольшее движение вверх продемонстрировал Узбекистан (с 11,7% до 20,1%) на фоне улучшений инвестиционного климата в стране", - отмечается в информации.
Пять наиболее крупных направлений ПИИ в СНГ связаны с капиталовложениями России в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане и Армении. Значимыми инвестиционными направлениями также являются казахстанские ПИИ в России и азербайджанские ПИИ в Грузии и на Украине.
В пресс-релизе подчеркивается, что большой потенциал роста имеют взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира. Также очень значительна экспансия китайского капитала в постсоветские страны.
Накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов к середине 2022 года", - сообщают аналитики.
Они также прогнозируют, что иранский бизнес, вероятно, увеличит свое присутствие в странах Евразии, особенно в Каспийском регионе. Арабский мир становится все более привлекательным для инвесторов из стран СНГ.
Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долларов, их ключевой получатель - Азербайджан. Иранские капиталовложения есть в Армении, Беларуси, Казахстане, России, а за пределами ЕАЭС - в Таджикистане. Инвестиции стран СНГ в Иране пока невелики. Арабские страны выступают больше как получатели ПИИ из стран СНГ, главным образом российских капиталовложений, чем как экспортеры капитала в страны региона", - говорится в исследовании.
Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает 3 ключевых тренда во взаимных инвестициях стран ЕАЭС.
Во-первых, долгосрочным трендом является увеличение ПИИ в проекты, реализуемые с нуля, так называемые greenfield-проекты. Их объем вырос в 1,6 раза за последние 6 лет и достиг 32%. Во-вторых, объем ПИИ инвесторов со 100-процентным частным капиталом увеличился почти в 1,3 раза за последние 6 лет. На такие проекты пришлось 56% в структуре взаимных инвестиций стран ЕАЭС на середину 2022 года. Считаем, что доля частных компаний во взаимных ПИИ может еще вырасти на фоне сокращения трансграничной инвестиционной активности государственных компаний. В-третьих, обладают большим потенциалом трансграничные зеленые инвестиции, но их объем в абсолютных показателях все еще мал", - сообщил Винокуров.
20.12.2022, 15:32 19281
Глава Нацбанка доложил Токаеву об инфляционных прогнозах и внедрении цифрового тенге
Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за январь-ноябрь 2022 года.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов. Было отмечено, что меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.
Президенту было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов", - сообщает Акорда.
Пирматов отметил, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.
По итогам встречи Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
19.12.2022, 10:10 26656
Микрофинансовая организация лишена лицензии в Алматы
МФО в течение двенадцати месяцев допускались нарушения в предоставлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в городе Алматы от 15 декабря текущего года ТОО "МФО "Атслаха 18" лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба АРРФР.
По данным агентства, основаниями для лишения лицензии явилось осуществление деятельности с систематическими нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка РК.
МФО в течение двенадцати последовательных календарных месяцев допускались нарушения, выразившиеся в представлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства, отказе в предоставлении запрошенных финансовым регулятором информации и документов", - говорится в сообщении АРРФР.
В соответствии с требованиями закона о микрофинансовой деятельности МФО обязана в течение тридцати календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.
Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита", - добавили в ведомстве.
Напомним, АРРФР с начала года лишило лицензии 72 микрофинансовые организации.
18.12.2022, 17:12 30476
В Нацбанке рассказали о коллекционной монете FIFA WORLD CUP QATAR 2022
Фото: Нацбанк РК
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт". Об особенностях коллекционных монет рассказал главный дизайнер Нацбанка Казахстана Алмат Басенов.
Он сообщил, что казахстанские коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 вошли в официальный нумизматический сборник немецкой компании MDM Münzhandelsgesellschaft МbH & Co.KG Deutsche Münze.
Монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 выпущены в обращение в рамках соглашения между Нацбанком Казахстана и компанией MDM, которая является единственным держателем лицензии FIFA на выпуск коллекционных монет, посвященных футбольным чемпионатам.
Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
Дизайн монет FIFA WORLD CUP QATAR 2022 утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре EXPECT AMAZING выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона.
В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объем мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот.
Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 граммов, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4000 штук. Тираж монет для внутреннего рынка составляет 3650 штук, для внешнего рынка - 350 штук.
Напомним, сегодня в Лусаиле состоится финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Прямая трансляция матча Аргентина - Франция начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
15.12.2022, 18:20 46451
В ноябре цены выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 19,6% (в октябре - 18,8%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Абайская область) осталась неизменной - на уровне 19,5%, сообщил начальник управления мониторинга реального сектора Национального банка РК Игорь Осипов.
Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области (23,8%), Астане (22,6%) и Акмолинской области (21,0%).
Темпы роста цен на продовольственные товары в ноябре увеличились до 24,1% (в октябре - 23,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,4%).
Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 18,6% (в октябре - 17,9%). Максимальное значение зафиксировано в г. Астане (28,8%), минимальное - в Алматинской области (15,8%).
Цены на платные услуги в ноябре повысились на 14,1% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (18,0%), значительно ниже - в Актюбинской области (10,8%).
В ноябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,8%). Во всех регионах цены в ноябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Акмолинской области (2,0%)", - говорится в комментарии Осипова.
Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. 5 декабря главный финрегулятор страны повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет.
15.12.2022, 09:27 49946
Международный валютный фонд дал рекомендации Нацбанку Казахстана
Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет персонала (Staff Report) по итогам консультаций, состоявшихся в период с 22 сентября по 5 октября 2022 года, в котором оценил работу Национального банка и правительства по поддержке экономики и дал свои рекомендации.
Своевременно принятые меры и значительные объемы внешних резервов Казахстана способствовали абсорбированию внешних шоков, включая последствия ситуации в Украине. Миссия МВФ положительно оценила приверженность Национального банка гибкости обменного курса", - сообщили в Нацбанке.
Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования. Следует постепенно отказаться от выполнения несвойственных Национальному банку задач и обеспечить укрепление его независимости.
Введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) может обеспечить значительные преимущества и потребует регулярной оценки потенциальных рисков", - говорится в сообщении.
По оценке МВФ, банковский сектор успешно справился с последствиями международных санкций. Дана положительная оценка усилению финансового регулирования.
Отмечается, что банки имеют высокий уровень капитала, а долларизация депозитов продолжает снижаться. Введение регулярных обзоров качества активов и надзорных стресс-тестов является важным шагом на пути к рациональной практике управления рисками и снижению риска банковских кризисов.
Для обеспечения экономической устойчивости МВФ рекомендует уделить особое внимание совершенствованию государственного управления, диверсификации экономики и повышению роли частного сектора.
Бюджетное правило, вступающее в силу в 2023 году, будет содействовать проведению взвешенной и более контрциклической налогово-бюджетной политики. Последовательная бюджетная консолидация в 2023 году должна способствовать сдерживанию инфляции и поддержанию внешних буферов при сохранении необходимых социальных расходов", - полагают эксперты.
Читаемое
22.12.2022, 09:02Антикор проводит расследование в отношении руководства нацкомпании "Казгеология" 22.12.2022, 09:4823036Военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау 22.12.2022, 09:2522851КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании 22.12.2022, 11:3922821Бесплатные катки открылись в Алматы 22.12.2022, 12:3521071Эксперты указывают на ряд причин для полного запрета фейерверков 17.12.2022, 10:00128556В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах 17.12.2022, 15:52125426Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения 17.12.2022, 10:31ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями121046ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями 16.12.2022, 09:38116391Выдвижение кандидатов в депутаты сената завершилось в Казахстане 18.12.2022, 09:59114731Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством187101В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34186256ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13185591В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33181516Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35178011Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?