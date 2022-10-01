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БРК запускает новый механизм для поддержки казахстанских экспортеров

30.09.2022, 13:42 7581
БРК запускает новый механизм для поддержки казахстанских экспортеров
Фото: twitter/БРК
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Банк развития Казахстана сегодня на совете директоров заявил о запуске нового механизма для поддержки казахстанских экспортеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Советом директоров банка одобрены две сделки по экспортному торговому финансированию, которые направлены на стимулирование экспорта продукции обрабатывающей промышленности в Таджикистан и Узбекистан. Данные операции позволят нарастить объем экспорта предприятий пищевой промышленности, таких как ТОО "Qazaq Astyq Group", ТОО "ПК "Сей-Нар" и других", - сообщает пресс-служба БРК.  

 
Также на заседании совета директоров были рассмотрены вопросы утверждения отчета по исполнению плана развития АО "Банк развития Казахстана" на 2019-2023 годы по итогам второго квартала 2022 года и назначения председателя правления дочерней организации банка - АО "Фонд развития промышленности".
 

Переизбран действующий глава ФРП - Байбазаров Нурлан Серикович", - сообщается в пресс-релизе.

 

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Средства на проекты обрабатывающей промышленности и поддержку аграриев выделит холдинг "Байтерек"

30.09.2022, 15:26 6366
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Советом директором принято решение о выделении средств дочерним компаниям холдинга для финансирования проектов в сфере обрабатывающей промышленности в рамках государственных программ. Кроме того, в целях поддержки отечественных аграриев холдингом будут направлены средства на обновление сельхозтехники по линии АО "КазАгроФинанс", - сообщает primeminister.kz.

 
На заседании также был рассмотрен отчет о результатах внешней оценки деятельности служб внутреннего аудита группы холдинга, который показал их соответствие требованиям международных стандартов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане построят завод по производству необходимых удобрений.  

Также Фонд развития промышленности выделил 30 млрд тенге на сельхозтехнику для аграриев.


 

В Казахстане выходит в обращение новая банкнота номиналом 20 тысяч тенге

30.09.2022, 13:19 7891
В Казахстане выходит в обращение новая банкнота номиналом 20 тысяч тенге
Фото: Нацбанк РК
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Национальный банк Казахстана 1 октября 2022 года выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент "Қазақ Елі", триумфальная арка "Мәңгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента "Басқұр" и цифра "30", символизирующая годы Независимости. На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

 
 

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%

29.09.2022, 18:28 11786
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Национальный банк с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/-1,0 п.п. передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Нацбанка, в августе 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 462,29-479,55 тенге за доллар США. На фоне крупной налоговой недели, проходившей в конце августа, обменный курс тенге укрепился за месяц на 1% и составил 472,29 тенге за доллар США.
 

Умеренному укреплению обменного курса тенге по итогам августа способствовали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат.

 
В августе Национальным банком на фоне сбалансированности рынка валютные интервенции не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не осуществлялось", - сообщается на сайте Нацбанка.
 
Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США за месяц составил 11,3 млрд долларов, увеличившись на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 2,2 млрд долларов США. Объем операций на внебиржевом валютном рынке вырос на 16,4% и составил 9,2 млрд долларов.
 
Валовые международные резервы Национального банка за август 2022 года снизились, по предварительным данным, на 0,4%, составив 32,7 млрд долларов США.
 

Уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет снижения цен на золото на 2,6%, до 1712,4 доллара за тройскую унцию. Частично снижение резервов было нивелировано ростом валютной части резервов за счет притока средств на валютные счета БВУ", - сообщили в Нацбанке.

 
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,8 млрд долларов США), на конец августа 2022 года составили 86,5 млрд долларов США.
 

В Шымкенте почти на 8% снижены тарифы на тепло

26.09.2022, 17:44 24101
ШЫМКЕНТ. 26 СЕНТЯБРЯ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту проведен анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии ГКП "Куатжылуорталык-3" за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам анализа выявлено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5%, и сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка Республики Казахстан составила 520 756 602 тенге. В связи с чем ДКРЕМ утвердил для ГКП "Куатжылуорталык-3" временные компенсирующие тарифы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии сроком на один год", - сообщили в ведомстве.

 
В результате средневзвешенный тариф составил 10 365,44 тенге/Гкал без НДС со снижением на 849,39 тенге, или на 7,6% от действующего тарифа (ранее действующий средний тариф 11 214,83 тенге/Гкал).
 
Снижение произошло по всем группам потребителей, а именно:
 
- для населения тариф с ОПУ снижен от 2888,54 тенге/Гкал до 2669,01 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для населения тариф без ОПУ снижен от 5682,01 тенге/Гкал до 5250,17 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для населения, проживающего в ветхих, аварийных, барачного типа домах с 4495,9 тенге/Гкал до 4154,21 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для бюджетных организаций с ОПУ с 39497,73 тенге/Гкал до 36513,31 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для бюджетных организаций без ОПУ с 60488,04 тенге/Гкал до 55917,6 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для прочих потребителей с ОПУ с 10314,34 тенге/Гкал до 9530,45 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для прочих потребителей без ОПУ с 22546,42 тенге/Гкал до 20832,9 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%.
 
Сниженные тарифы вводятся в действие с 1 января 2023 года и будут действовать до 31 декабря 2023 года.
 

В Нацбанке прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт "Мир" в Казахстане

23.09.2022, 13:52 37561
В Нацбанке прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт "Мир" в Казахстане
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Национальном банке Казахстана прокомментировали ситуацию с выпуском и приемом российских карт "Мир" к обслуживанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе - выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию", - цитирует КТК пресс-секретаря Нацбанка Асана Ахметжана. 

 
Обслуживание карт "Мир" приостановлено также в банкоматах Halyk Bank. 
 

А вот безналичная оплата по картам этой платежной системы возможна. И ее никто не отменял. Об изменениях в финучреждении обещают сообщить позже", - сообщает КТК. 

 
По информации телеканала, точные данные о странах, где пока еще принимаются карты "Мир", неизвестны. Со вчерашнего дня на сайте российского Центробанка эта информация вдруг стала недоступна. Известно, что раньше этой платежной системой можно было пользоваться в 11 государствах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее и странах СНГ.

 
Ранее сообщалось, что казахстанские банки приостановили прием карт "Мир". 
 
Позже глава Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев заявил, что НСПК не рассматривает сценарий полного отказа всех зарубежных партнеров от работы с картами "Мир". 
 

Работу карт "Мир" за рубежом полностью приостанавливать не будут - НСПК

22.09.2022, 17:41 43081
Работу карт "Мир" за рубежом полностью приостанавливать не будут - НСПК
МОСКВА. 22 СЕНТЯБРЯ - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") не рассматривает сценарий полного отказа всех зарубежных партнеров от работы с картами "Мир", заявил журналистам глава НСПК Владимир Комлев в кулуарах форума "Банки России - XXI век", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нет, не рассматриваем. Есть много стран, которые хотят с нами работать. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда интерес к нашим туристам и возможности работать с ними будут в большой степени определяться возможностью работы с картой "Мир", - сказал он.

 
Ранее в нескольких государствах, сотрудничавших с российской платежной системой, появились ограничения, касающиеся приема карт "Мир", в том числе от обслуживания российских карт отказались два турецких банка, сложности с использованием карт "Мир" также появились у россиян в Казахстане и Вьетнаме, сообщает ТАСС

Ранее в НСПК сообщали, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", отмечая при этом, что их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - пишет сайт.

 
В информации напомнили о заявлении Минфина США о том, что он готов вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом в санкционный список США был включен гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. 
 
Ранее сообщалось, что казахстанские банки приостановили прием карт "Мир". 
 

Соблюдение Казахстаном антироссийских санкций проверили представители иностранных банков

22.09.2022, 15:55 44226
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Представители иностранных банков приезжали проверять, как казахстанские банки соблюдают антироссийские санкции, сообщила на форуме Kazakhstan Growth Forum 2022 председатель правления "Халык банка" Умут Шаяхметова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Произошло так, что приехали сюда западные банки, корреспондентские банки "Халыка" например, и других банков, и на месте проверяли - в системах открывали, заходили и проверяли, как мы контролируем те или иные процедуры", - цитирует Шаяхметову KazTag

 
Она отметила, что санкции в первую очередь коснулись финансового сектора.
 

Мы увидели, что ввели санкции на платежи, особенно на межграничные, санкции с определенными лицами, это и банки, и физические или юридические лица. Необходимо было срочно перестраивать наши внутренние операционные системы, комплаенс. Если вы помните, западные банки даже перестали продавать доллары казахстанским банкам и был период в марте, когда у нас элементарно не было наличных долларов", - рассказала Шаяхметова.

 
По ее словам, от "Халык банка", в частности, стали требовать изменить процедуры продажи наличных долларов россиянам. 
 

Каждый день мы перестраивали свои операционные процессы, показывали, как мы вводим эти контроли, как меняются процедуры", - пояснила Шаяхметова.

 

Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев

21.09.2022, 14:48 50276
Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительные расчеты - начиная с 2023 года по 2027 год, примерно 800 млрд тенге. Это на пять лет", - сказал глава Минфина, отвечая на вопросы журналистов. 

 
Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. 
 
В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной - со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. 
 

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