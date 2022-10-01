БРК запускает новый механизм для поддержки казахстанских экспортеров

АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Национальный банк с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/-1,0 п.п. передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Нацбанка, в августе 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 462,29-479,55 тенге за доллар США. На фоне крупной налоговой недели, проходившей в конце августа, обменный курс тенге укрепился за месяц на 1% и составил 472,29 тенге за доллар США.

Умеренному укреплению обменного курса тенге по итогам августа способствовали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат.

В августе Национальным банком на фоне сбалансированности рынка валютные интервенции не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не осуществлялось", - сообщается на сайте Нацбанка.

Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США за месяц составил 11,3 млрд долларов, увеличившись на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 2,2 млрд долларов США. Объем операций на внебиржевом валютном рынке вырос на 16,4% и составил 9,2 млрд долларов.

Валовые международные резервы Национального банка за август 2022 года снизились, по предварительным данным, на 0,4%, составив 32,7 млрд долларов США.

Уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет снижения цен на золото на 2,6%, до 1712,4 доллара за тройскую унцию. Частично снижение резервов было нивелировано ростом валютной части резервов за счет притока средств на валютные счета БВУ", - сообщили в Нацбанке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,8 млрд долларов США), на конец августа 2022 года составили 86,5 млрд долларов США.