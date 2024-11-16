Глава ЕАБР вошел в состав совета директоров ADFIAP
Николай Подгузов подчеркнул важность преодоления уникальных вызовов, стоящих перед Евразийским регионом
Фото: ЕАБР
Денпасар. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов избран в состав совета директоров Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом было объявлено на XVII Международном форуме руководителей организаций ADFIAP.
Совет директоров ADFIAP рад объявить о включении в его состав нового авторитетного участника, господина Николая Подгузова, который занимает должность председателя правления Евразийского банка развития и обладает богатым опытом и знаниями в сфере финансированияпроектов развития. Его назначение подтверждает готовность ADFIAP расширять свою сеть и укреплять сотрудничество в регионе Центральной Азии, который играет ключевую роль в формировании будущего финансирования развития. Совет директоров рассчитывает, что господин Подгузов внесет ценный вклад в продвижение миссии и целей ADFIAP", - цитирует пресс-служба ЕАБР заявление ADFIAP.
В рамках форума Николай Подгузов принял участие в панельной дискуссии "Устойчивое будущее: роль импакт-инвестиций в создании устойчивой инфраструктуры".
В своем выступлении председатель ЕАБР подчеркнул важность преодоления уникальных вызовов, стоящих перед Евразийским регионом, одновременно с содействием устойчивому росту и созданию надежной инфраструктуры. Он отметил концепцию "глокализации", согласно которой глобальные вызовы требуют решений, ориентированных на конкретные регионы. Кроме того, сообщается, что Центральная Азия, где находится штаб-квартира ЕАБР, сталкивается с рядом вызовов, характерных для региона в целом, включая необходимость быстрого экономического роста, повышения транспортной связности и управления водными ресурсами.
Сотрудничество между финансовыми институтами развития имеет важнейшее значение", - добавил Николай Подгузов, отметив потребность в сотрудничестве при реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые будут формировать устойчивое будущее Евразийского региона.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов . Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60% инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.
ADFIAP выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.