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На KASE приостановлены торги международными облигациями Минфина Украины

25.02.2022, 10:59 8311
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская фондовая биржа уведомляет о том, что с 25 февраля 2022 года на KASE приостановлены торги международными облигациями Министерства финансов Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В KASE уточнили, что торги приостановлены по следующим облигациям:
 
  • XS1902171757 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_01_2811);
 
  • XS1303921214 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_03_2209);
 
  • XS1303921487 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_04_2309).
 

Торги указанными облигациями приостановлены на основании информации, размещенной на интернет-ресурсе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, согласно которой принято решение с 24 февраля 2022 года временно остановить размещение, оборот и выкуп всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета и системах клирингового учета лиц, осуществляющих клиринговую деятельность, кроме проведения операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики и Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга", - говорится в сообщении фондовой биржи.

 

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Необдуманные действия в текущих условиях могут привести к убыткам - АРРФР

25.02.2022, 17:50 5891
Необдуманные действия в текущих условиях могут привести к убыткам - АРРФР
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - В настоящее время ситуация в банковской системе Казахстана стабильная. Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 37 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
 
Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн тенге. Достаточность капитала банков практически в 3 раза превышает минимальные требования, установленные законодательством.
 
Высоколиквидные активы составили порядка 11,6 трлн тенге или 31,3% от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в 4 раза.
 
Банки второго уровня соблюдают установленные лимиты валютной позиции.
 

Текущая волатильность валютных курсов не повлияет на финансовую стабильность банковского сектора", - отметили в АРРФР.

 
Также банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики.
 
В агентстве подчеркнули, что риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".
 
Агентство призывает не поддаваться слухам в информационном поле, а также взвешенно подходить к инвестиционным решениям. Текущая повышенная волатильность на фондовых рынках обусловлена внешними факторами и может носить спекулятивный характер. Агентство просит потребителей финансовых услуг проявлять осмотрительность в целях сохранения своих сбережений.
 
В АРРФР подчеркнули, что необдуманные действия в текущих условиях могут привести к финансовым убыткам.
 
Агентство внимательно отслеживает возможное влияние на финансовый рынок Казахстана иностранных санкций, вводимых в отношении России и российских компаний из-за ситуации в Украине, в частности, на дочерние банки в Казахстане российских банков.
 

В отношении АО "ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) введенный сегодня ночью санкционный пакет США не затрагивает операционную деятельность банка. Банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций, но эти ограничения, по сути, не касаются непубличной компании. Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы функционируют в стандартном режиме", - сообщили в агентстве.

 
В ведомстве добавили, что на сегодняшний день клиентам физическим и юридическим лицам ДБ АО "Сбербанк" также доступны их средства и сервисы в полном объёме.
 

Операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте проводятся без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильных приложениях и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем осуществляются в полной мере. Обмен валюты Банком не приостанавливается", - добавили в АРРФР.

 
Введенные санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Банк обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения непрерывной работы в сложившихся условиях.
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) продолжает предоставлять основные виды финансовых услуг. Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, банкоматах банка, в том числе других банков второго уровня, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать для проведения банковских операций в национальной валюте на территории Казахстана. Банк также не ограничивает кредитование населения и юридических лиц.
 
В настоящий момент дочерние банки российских банков имеют показатели капитализации и ликвидности, существенно превышающие минимальные требования уполномоченного органа, располагают стабильной базой долгосрочного фондирования, обеспечивая возвратность средств кредиторам. Банки также являются участниками системы гарантирования вкладов физических лиц.
 
Агентство продолжает внимательно следить за развитием событий и совместно с Национальным банком будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения стабильности финансовой системы страны и защиты депозиторов.
 

КФГД повышает максимальные ставки по тенговым депозитам на февраль и март

25.02.2022, 12:34 7661
КФГД повышает максимальные ставки по тенговым депозитам на февраль и март
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март 2022 года; сберегательным депозитам на 12 месяцев на март 2022 года", - сообщили в пресс-службе КФГД.


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Февраль

Март

Февраль

Март

Несрочные депозиты

13,0▲

13,0▲

13,0▲

13,0▲

Срочные депозиты

3 месяца

13,5▲

13,5▲

13,0▲

13,0▲

6 месяцев

13,5▲

13,5▲

13,0▲

13,0▲

12 месяцев

13,5▲

13,5▲

13,0▲

13,0▲

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

14,0▲

14,0▲

13,5▲

13,5▲

6 месяцев

14,0▲

14,0▲

13,5▲

13,5▲

12 месяцев

14,9

14,9▲

13,7

13,7▲

24 месяца

12,2

12,2

11,4

11,4

 
По данным фонда, изменения введены в действие с 24 февраля 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам.

24 февраля Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%.
 

Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму $104 млн

24.02.2022, 13:29 11576
Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму $104 млн
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Республики Казахстан провел валютные интервенции на сумму $104 млн, за эту неделю интервенции составили $137 млн, сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 13.00 часов 24 февраля 2022 года Национальный банк Республики Казахстан провел валютные интервенции на сумму $104 млн. За эту неделю валютные интервенции составили $137 млн", - говорится в сообщении.

 
В Нацбанке отметили, что дополнительно будет сообщено о мерах по поддержке тенговых депозитов населения, которые будут реализованы правительством Республики Казахстан совместно с Национальным банком.
 

Национальный банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном рынках, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности. Очередное решение Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 9 марта 2022 года в 15.00 по времени Нур-Султана", - отметили в пресс-службе.


telegram/mir24tv
Курсы валют в СНГ и Грузии. Актуальные данные на 10:00 мск. по данным телеграмм канала МИР 24

 Напомним, Нацбанк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер Нацбанка и правительства РК. С 24 февраля 2022 года базовая ставка установлена на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,5%.


Тем временем курс тенге стремительно падает по отношению к доллару США. В обменниках доллар продают уже по 472 тенге. 
 

Пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30%

23.02.2022, 20:23 14101
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - На 1 февраля 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) сформированы пенсионные накопления на сумму 13,1 трлн тенге, сообщили в фонде, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ЕНПФ, основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,7 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 367,8 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,7 млрд тенге. 
 
За первый месяц 2022 года вкладчики ЕНПФ внесли почти на 30% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 февраля 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме порядка 114,9 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 26,1 млрд тенге. Из общего объёма взносов 93,3% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 107,2 млрд тенге (рост 29%), по ОППВ поступило 7,6 млрд тенге (рост 28%), 72 млн тенге было перечислено по ДПВ (рост 149%). При этом, чистый инвестиционный доход за месяц составил 10,6 млрд тенге. 
 
Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2022 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 865 718 единиц. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ, 550 405 единиц, количество счетов за счёт ДПВ в ЕНПФ сейчас 63 471 единица.
 
С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 113,2 млрд тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на цели улучшения жилищных условий и лечение - 97,0 млрд тенге. Выплаты по возрасту - 6,6 млрд тенге, выплаты по наследству - 3,8 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 3,5 млрд тенге, переводы в страховые организации составили - 1,6 млрд тенге, выплаты на погребение - 0,4 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 0,2 млрд тенге.
 
Как отметили в фонде, сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 200 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 548 741 тенге.
 

Что будет с тенге на фоне эскалации конфликта вокруг Украины рассказали в Нацбанке

22.02.2022, 18:44 18096
Что будет с тенге на фоне эскалации конфликта вокруг Украины рассказали в Нацбанке
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - О том, как отреагирует тенге на возрастающую эскалацию конфликта вокруг Украины и антироссийские санкции, рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На фоне дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и возросших геополитических рисков волатильность на финансовых рынках резко возросла. Ожидание ужесточения антироссийских санкций и дальнейший выход глобальных инвесторов из российских активов оказывает давление на российский рубль", - сообщила Молдабекова.

 
Она отметила, что за последние сутки рубль ослаб на 4%. 
 

Учитывая ситуацию на рынке ключевого торгового партнера, которая влияет на все мировые и локальные рынки, риски для казахстанского финансового рынка также возросли. Ослабление рубля оказывает давление на тенге", - подчеркнула Молдабекова. 

 
По ее словам, тенге ослаб на 2,6%, с 426,5 до 437,80 тенге за доллар. 
 
Молдабекова подчеркнула, что мировые финансовые рынки остро отреагировали на повышение неопределенности дальнейшего развития ситуации: индекс EURO STOXX снизился на 2,17%; индекс DAX - на 2,07%; цена золота выросла до 1906 долларов за унцию.
 
Однако, по словам зампреда Нацбанка, поддержку тенге оказывают продажи экспортеров на фоне февральской налоговой недели и высокая цена на нефть, которая держится в диапазоне 92-97 долларов за баррель и достигала в отдельные моменты отметки 98-99. 
 

Мы внимательно отслеживаем ситуацию на финансовых рынках, в частности, развитие событий по ситуации с Украиной. Дальнейшая динамика рынков во многом зависит от характера и глубины санкций и их влияния на экономику РФ", - подчеркнула Молдабекова. 


Напомним, Касым-Жомарт Токаев сегодня, на заседании Совета безопасности РК поручил разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации. 

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками. 

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. 

Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, заявил сегодня глава МИД РК Тлеуберди, добавив, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Казахстаном не стоит. 
 

Обновлен состав совета директоров АО "Отбасы банк"

21.02.2022, 19:10 21701
Обновлен состав совета директоров АО "Отбасы банк"
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Председателем совета директоров АО "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") 21 февраля избран Канат Шарлапаев, председатель правления холдинга "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее, 16 февраля 2022 года, на заседании правления холдинга "Байтерек" были избраны новые члены совета директоров АО "Отбасы банк". Ими стали Адиль Мухамеджанов и Санжар Жамалов. Также в совет директоров банка были переизбраны председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, Ерсаин Хамитов, независимые директора Нурлан Токобаев и Эльмира Ермекова, сообщает пресс-служба банка.
 
Всего в составе совета директоров "Отбасы банка" представлено семь человек.
 
Адиль Мухамеджанов и Ерсаин Хамитов в совете директоров банка будут представлять интересы холдинга "Байтерек".
 
Санжар Жамалов в совет директоров "Отбасы банка" вошел в качестве независимого директора. Он будет возглавлять комитет по аудиту и комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.
 
Санжар Жамалов работает в ING Bank в Алматы на должности главы представительского офиса в Республике Казахстан, CFA Charterholder (дипломированный финансовый аналитик). В 2007 году окончил Карлов Университет, бакалавр Финансовой Математики (Факультет Математики и Физики), в 2010 году - университет Ньюкасла, Мастер по Международному Финансовому Анализу. Обучается в Кембриджском университете, Executive MBA, Judge Business School.
 
Переизбранный член совета директоров "Отбасы банка", независимый директор Нурлан Токобаев возглавит комитет по управлению рисками. Также он входит в совет директоров ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund" и ОАО "Оптима Банк" (Кыргызстан). Ранее Нурлан Токобаев занимал должность независимого директора совета директоров "Advance Bank of Asia" (Cambodia) и АО "Визор Капитал" (Казахстан), был председателем правления и председателем совета директоров АО "Коммерческий банк "Кредит-Стандарт" (Узбекистан). Нурлан Токобаев участвовал в разработке законопроектов по жилищно-строительным сбережениям и ипотечному кредитованию в Республике Казахстан.
 
Переизбранный член совета директоров "Отбасы банка", независимый директор Эльмира Ермекова возглавит комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Ранее Эльмира Ермекова занимала должность председателя правления АО "Учебный Центр Национального Банка Республики Казахстан". Также она была исполнительным директором АО "Казкоммерцбанк". Имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе руководителем HR-направления Национального Банка РК, АО "Халык Банк", АО "Казахинстрах".
 
Срок полномочий членов совета директоров "Отбасы банка" - 3 года.
 

В январе из Казахстана за рубеж перевели 2,6 трлн тенге

19.02.2022, 21:08 28181
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - В прошлом месяце из Казахстана за рубеж перевели около 2,6 трлн тенге, сообщил, отвечая на запрос депутатов партии "Ак Жол", председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно данным о подозрительных и пороговых операциях, в январе объем переводов за рубеж составил 2,6 трлн тенге", - сообщил Элиманов.

 
По его словам, это на 30% меньше, чем в январе 2021 года. Тогда за рубеж перевели 3,5 трлн тенге, пишет KazTag.  
 

В текущем году в три раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более 150 млрд тенге, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны и направлены в правоохранительные органы. За счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается", - подчеркнул Элиманов. 

 
По его словам, 92% операций приходится на девять стран. Больше всего средств - 1,1 трлн тенге переведено в США, в Россию - 814 млрд тенге, в Великобританию - 176 млрд тенге. В девятку стран также попали Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Гонконг, и ОАЭ. 
 
По словам Элиманова, в настоящее время усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. 
 

Выявлены 36 фактов на сумму 4,9 млн долларов", - добавил глава АФМ. 

 
Он подчеркнул, что при рассмотрении вопроса об оттоке капитала из страны необходимо разграничивать отток, связанный с обычной деловой активностью предпринимателей либо экономической ситуацией в стране, и незаконный вывод капитала, зачастую связанный с преступной деятельностью. 
 

В настоящее время владение оффшорами не противоречит казахстанскому законодательству. В рамках внешнеэкономической деятельности существует множество законных оснований перечисления денежных средств за пределы страны, к примеру, в виде выплат дивидендов учредителям-нерезидентам. Ряд предприятий размещают денежные средства в иностранных банках по роду своей деятельности", - заявил Элиманов. 

 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил АФМ усилить поиск выведенных из Казахстана активов. 
 

Нацбанк сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам года

17.02.2022, 19:52 37916
Нацбанк сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам года
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, дефицит текущего счета составил 5,7 млрд долларов, сообщил начальник управления платежного баланса НБ РК Нурлан Оспанов.
 
Он подчеркнул, что постепенное возвращение мировой экономики к своему долгосрочному тренду роста привело к увеличению спроса на сырье и повышению цен на основные позиции казахстанского экспорта. В результате текущий счет несколько улучшился: по сравнению с 2020 годом дефицит сократился на 12,7%, или на 0,8 млрд долларов.
 

Адаптация экономики Казахстана к реалиям Covid-19, а также восстановление мирового спроса способствовали увеличению внешнеторгового оборота на 18,1%, до 99,6 млрд долларов. Данный рост обусловлен увеличением экспорта на 27,2%, до 60,2 млрд долларов, и импорта на 6,6%, до 39,4 млрд долларов. Как результат, торговый баланс сложился с профицитом в 20,7 млрд долларов", - добавил начальник управления платежного баланса НБ РК.

 
Экспорт в основном вырос за счет увеличения стоимостных поставок нефти и газового конденсата на 31,2%, до 31,1 млрд долларов. Поддержку экспорту также оказали цветные металлы, их доля выросла на 25,1%, до 6,1 млрд долларов, и черные металлы, показавшие рост на 55,6%, до 5,0 млрд долларов. Совокупная доля нефти и металлов в экспорте составила около 70%.
 
Импорт товаров увеличился на 6,6%, до 39,4 млрд долларов, приблизившись к уровню предкоронакризисного 2019 года. Потребительский импорт достиг рекордного значения за последние 6 лет - 12,3 млрд долларов. Ввиду реализации отложенных трат 2020 года, карантинных ограничений и роста платежеспособного спроса населения увеличилось количество покупок импортных автомобилей, компьютеров и мобильных телефонов. Совокупный рост этих товаров составил 1,5 млрд долларов (+53,3%).
 
Нурлан Оспанов добавил, что доходы прямых инвесторов увеличились на 56,4%, до 25,2 млрд долларов. При этом дивиденды возросли на 57,7% вследствие роста цен на сырье.
 

Рост доходов иностранных инвесторов и высокий уровень импорта не позволяют текущему счету перейти в положительную зону. Начиная с 2015 года текущий счет продолжает оставаться дефицитным, несмотря на локальные максимумы нефтяных цен в 2018 и 2021 годах", - сказал начальник управления платежного баланса НБ РК Нурлан Оспанов.

 

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