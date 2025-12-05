О причинах укреплении курса тенге рассказали в Нацбанке

С начала октября курс нацвалюты вырос на 9%

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар США (на 9%), - С октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар США (на 9%), сказано в сообщении Национального банка Казахстана по валютному рынку.





В ведомстве считают, что роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика правительства и Национального банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды.





Реализуется программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026-2028 годы. Данная программа направлена на устранение дисбалансов между спросом и предложением, повышение эффективности бюджетных расходов, реализацию мер микро - макропруденциального регулирования, рост реальных доходов граждан и формирование условий для устойчивого экономического роста за счет снижения и стабилизации инфляции", - сказано в сообщении.





Также отмечается, что проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и увеличению реальной доходности тенговых инструментов, что существенно повысило их привлекательность, в том числе для нерезидентов.





C начала октября по состоянию на конец ноября текущего года объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов США, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов США в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов США.





Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п.п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре", - пояснили в Нацбанке.





Вместе с тем возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон.





Укрепление национальной валюты выступает значимым фактором стабилизации инфляции. С учетом доли импорта в потребительской корзине укрепление тенге ограничивает перенос внешнего ценового давления на внутренние цены.





Таким образом, текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование более предсказуемой макросреды (координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики), следствием которой стала позитивная оценка Казахстана глобальными инвесторами и приток портфельных инвестиций в страну", - добавили в пресс-службе.



