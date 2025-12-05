04.12.2025, 15:11 6166
О причинах укреплении курса тенге рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар США (на 9%), сказано в сообщении Национального банка Казахстана по валютному рынку.
В ведомстве считают, что роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика правительства и Национального банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды.
Реализуется программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026-2028 годы. Данная программа направлена на устранение дисбалансов между спросом и предложением, повышение эффективности бюджетных расходов, реализацию мер микро - макропруденциального регулирования, рост реальных доходов граждан и формирование условий для устойчивого экономического роста за счет снижения и стабилизации инфляции", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и увеличению реальной доходности тенговых инструментов, что существенно повысило их привлекательность, в том числе для нерезидентов.
C начала октября по состоянию на конец ноября текущего года объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов США, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов США в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов США.
Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п.п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре", - пояснили в Нацбанке.
Вместе с тем возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон.
Укрепление национальной валюты выступает значимым фактором стабилизации инфляции. С учетом доли импорта в потребительской корзине укрепление тенге ограничивает перенос внешнего ценового давления на внутренние цены.
Таким образом, текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование более предсказуемой макросреды (координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики), следствием которой стала позитивная оценка Казахстана глобальными инвесторами и приток портфельных инвестиций в страну", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США.
новости по теме
04.12.2025, 11:04 9096
Halyk признан лучшим банком Казахстана по версии издания The Banker
Фото: Halyk
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшей 3 декабря в Лондоне церемонии Bank of the Year Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием The Banker, Halyk получил звание Best Bank in Kazakhstan, сообщает пресс-служба банка.
Bank of the Year Awards - международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам. Отбор проводится по всему миру среди банков, работающих на локальных рынках. В рамках оценки учитываются финансовые показатели, стратегическое развитие, технологические решения, устойчивость и качество клиентских сервисов и услуг.
Признание от авторитетных экспертов не только отражает стабильно растущие результаты Halyk, но и подчеркивает его лидирующие позиции в развитии банковских услуг и финансовой экосистемы Казахстана и Центрально-Азиатского региона.
Для нас большая честь получить эту престижную награду от делового издания The Banker. Halyk по праву считается одним из самых устойчивых и надежных финансовых институтов страны. Наш банк играет ведущую роль в финансировании экономики, развитии клиентских сервисов, внедрении передовых технологий, цифровизации и поиске оптимальных решений на базе искусственного интеллекта. Сегодняшняя награда еще раз подчеркивает значимость нашей работы и наш вклад в устойчивое развитие экономики Казахстана. Это признание стало возможным благодаря многолетней стратегии банка, основанной на надежности, доверии, технологическом лидерстве и ответственности перед нашими клиентами и обществом. Благодарим The Banker за высокую оценку работы всей команды Halyk. Мы продолжим внедрять лучшие международные практики, совершенствовать наши сервисы и инвестировать в развитие современной, конкурентоспособной финансовой системы", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.
Для справки
The Banker - международный журнал о банковском деле и глобальных финансах, издаваемый британской медиагруппой Financial Times Group. Издание публикует аналитику, исследования, отраслевые рейтинги и экспертные комментарии по ключевым аспектам мировой финансовой системы, включая развитие банковского сектора, управление капиталом, корпоративные финансы, регулирование, риски, технологические инновации и устойчивое развитие. Журнал известен своими ежегодными глобальными и региональными банковскими рейтингами, такими как Bank of the Year Awards и Top 1000 World Banks.
Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами порядка 19 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 560 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.
01.12.2025, 11:06 26961
По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3% - Нацбанк РК
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 271 млн долларов США до 280 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,6 млрд долларов США, сообщили в Национальном банке РК.
Продажи валюты из Национального фонда за ноябрь составили 600 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 10,7% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение декабря в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге.
Сообщается, что валютные интервенции в ноябре Национальным банком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 390 млн долларов США.
В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована", - уточнили в Нацбанке.
28.11.2025, 10:52 42161
Финансовые нарушения на 351,8 млн тенге выявила ВАП после проверки фонда "Самрук-Казына" Дополнено
Фото: ВАП
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК провела аудит эффективности использования государственных активов и оценила систему стратегического управления в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерних организациях, сообщили в пресс-службе палаты.
Проверочные мероприятия охватили деятельность самого фонда как корпоративного центра, а также компаний "Казатомпром", "Samruk-Kazyna Ondeu" и ряда других. В целом аудитом было охвачено 18 юридических лиц, при этом в ходе аудита был учтен ряд запросов депутатов парламента РК и общественности.
По итогам 2024 года доходы группы компаний фонда составили 16,5 трлн тенге, консолидированная чистая прибыль по группе компаний холдинга составила 2,4 трлн тенге. При этом государству холдингом за аудируемый период было выплачено 2,37 трлн тенге, из которых 779,9 млрд тенге - в виде дивидендов и 1,6 трлн тенге - в виде отчислений от передачи активов в конкурентную среду. В дополнение к данным выплатам фондом реализованы поручения президента РК и правительства еще на 673 млрд тенге.
Вместе с тем аудиторы выявили недочеты в стратегическом планировании и управлении в группе компаний фонда. Цель программы трансформации фонда на 2018-2021 годы по выведению 8 компаний на уровень эффективности зарубежных аналогов не была достигнута. Фактические выгоды от программы составили 154,5 млрд тенге, что вдвое меньше запланированного объема", - уточнили в ВАП.
Аудиторы отметили недостаточный уровень корпоративного управления в фонде.
В частности, имеют место факты ненадлежащей разработки стратегических документов и занижения плановых показателей, требуется усиление контроля за исполнением плана развития холдинга. Из 7 информационных систем фондом используется только 4. Система управленческой отчетности (SAP BPC) работает с нарушениями, а финансовая отчетность по ряду компаний проводится вручную", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ВАП, "Самрук-Қазына" уделяется недостаточное внимание систематизации внутренних нормативных документов, из которых около 15% не используются, подлежат пересмотру либо постановке на утрату. Из 5 комитетов при совете директоров АО "Самрук-Казына" не работают 3 (по стратегии, по контролю за реализацией Программы трансформации, специализированный комитет), а из 7 комитетов при правлении фонда с 2024 года не работают 2 (по модернизации и устойчивому развитию).
Как результат, холдинг приобрел громоздкую структуру: в группу фонда входят 326 компаний, которые разнесены на 6 уровней управления. За 2020-2024 годы в группе фонда имелись 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года 41 компания показала убыток. Это говорит о значительном потенциале в оптимизации структуры активов и их эффективному управлению. При этом требуется кардинально усилить мониторинг реализации инвестиционных проектов, так как с 2020 по 30 сентября 2024 годы группой фонда из 175 проектов завершено всего 49 проектов", - проинформировали в ВАП.
В целом по итогам аудита установлены:
- финансовые нарушения на 351,8 млн тенге;
- неэффективное планирование и использование средств - 122,2 млрд тенге;
- выявлено 119 системных недостатков.
Ряд материалов передан для возбуждения административного производства, а по отдельным фактам выявленных нарушений материалы направлены в правоохранительные органы", - уточнили в ВАП.
Дополнено 28.11.2025, 15.00
Большая часть замечаний, озвученных ВАП, уже прорабатывается и включена в дорожные карты фонда по ключевым направлениям: оптимизация структуры, цифровизация процессов, снижение многоуровневости управления и др. Значительная часть этих мероприятий уже находится в активной реализации", - ответили в фонде на критику ВАП.
Как отметили в пресс-службе, фонд значительно оптимизировал структуру - количество организаций сократилось за 10 лет с 593 до 327 компаний. Сокращены неработающие компании, упрощена система управления, усиливается операционная эффективность.
Фонд демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей: доходов, чистой прибыли, выплат государству. Инвестиционный портфель включает 130 реализуемых и перспективных проектов общей стоимостью 53 трлн тенге, контроль за их реализацией существенно усилен", - говорится в сообщении фонда.
27.11.2025, 09:25 53116
В Казахстане внедрят цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК опубликовало проект приказа об утверждении правил и сроков реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок.
Целью проекта является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.
Ожидаемым результатом принятия приказа является внедрение цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, что повлечет за собой обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем", - говорится в описании к документу.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.
26.11.2025, 17:35 56706
Казахстанцы не смогут оформить несколько кредитов одновременно
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК принял во втором чтении закон "О банках и банковской деятельности" и сопутствующие ему поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Поддержано ограничение на оформление одним физлицом кредитов в нескольких банках или микрофинансовых организациях одновременно в течение часа. При этом кредитные бюро включат в состав участников Антифрод-центра и обяжут передавать информацию о подаче физлицом в течение одного часа кредитных заявок в два и более банков для проверки на признаки мошеннических действий. Первичные биометрия и выпуск ЭЦП будут проводиться только при личном присутствии клиента", - проинформировали в мажилисе.
Также в рамках принятого депутатами закона внедряется использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества и повышения качества кредитного скоринга.
Ранее в ответ на запрос агентства Kazakhstan Today в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка РК рассказали, как будут защищать казахстанцев от закредитованности и мошенников.
На заседании нижней палаты депутат Унзила Шапак заявила, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. За 2 года задолженность по кредитам в стране выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
18.11.2025, 18:27 99896
В Казахстане продавцов оштрафовали на 50,8 млн тенге за завышенные цены
Вынесено 2438 административных постановлений за превышение торговой надбавки свыше 15 процентов
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили 2727 непродуктивных посредников и фактов превышения торговой надбавки, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Территориальными департаментами вынесено 2438 административных постановлений за превышение торговой надбавки свыше 15 процентов по статье 204-4 КоАП РК. Среди них 1267 штрафов на сумму более 50,8 миллиона тенге и 1171 предупреждение", - проинформировали в ведомстве.
Анализ электронных счетов-фактур также позволил установить конкретные случаи необоснованного завышения цен на социально значимые товары. К примеру, в Западно-Казахстанской области ИП Жулдыз закупала соль "Илецкая" по 55 тенге за килограмм, реализуя ее по 90 тенге. Торговая надбавка составила 63,6%. В области Ұлытау ИП Байкенжинова З.М. приобретала подсолнечное масло "Шедевр" (1 литр) у АО "Eurasian Foods Corporation" и продавала его по 1100 тенге, допустив надбавку 22,22%. В Костанайской области ИП Кащенко И.Л. закупала лук и реализовывала его по завышенной цене 150 тенге за кг, при торговой надбавке 50%.
По итогам выявленных нарушений в отношении указанных предпринимателей применены меры административного реагирования за превышение допустимой торговой надбавки в соответствии со статьей 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках.
18.11.2025, 08:48 104026
В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 14 ноября 2025 года утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
В перечень вошли 44 вида деятельности:
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции.
- Реализация отдельных видов нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива и мазута.
- Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.
- Проведение лотерей.
- Деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.
- Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
- Охранная деятельность.
- Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
- Деятельность по цифровому майнингу.
- Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).
- Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.
- Деятельность в рамках финансового лизинга.
- Аренда и эксплуатация торгового рынка.
- Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
- Лизинг автомобилей.
- Лизинг строительных машин и оборудования.
- Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
- Строительство жилых и нежилых зданий.
- Реализация жилищного фонда.
- Консультационные и (или) маркетинговые услуги.
- Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.
- Деятельность в области права, юстиции и правосудия (адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, прочая деятельность в области права, деятельность в области юстиции и правосудия).
- Строительство дорог и автомагистралей.
- Деятельность грузового железнодорожного транспорта.
- Строительство железных дорог и метро.
- Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.
- Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
- Строительство мостов и туннелей.
- Строительство стационарных торговых объектов категории 1.
- Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.
- Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.
- Оптовая торговля драгоценными металлами.
- Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.
- Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию.
- Производство продуктов нефтепереработки.
- Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
- Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.
- Производство электроэнергии прочими электростанциями.
- Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.
- Деятельность ломбардов.
- Банковская деятельность.
- Деятельность на рынке ценных бумаг.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
14.11.2025, 10:52 124971
Петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию, ее автор написала обращение президенту
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция по новому Налоговому кодексу против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким.
По ее словам, в ответе Министерство национальной экономики указало, что Налоговый кодекс был принят парламентом и подписан президентом, а руководитель госоргана "не вправе принимать решение, пересматривающее законы, принятые парламентом".
В ведомстве отметили, что указанная в петиции норма направлена на исключение схем дробления бизнеса, а также на обеспечение справедливого распределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками.
Минэкономики привело в пример одну из строительных компаний, которая в 2023 году приобретала услуги по аренде офиса, техники и автотранспорта у ИП, связанных с учредителем компании.
Объем оказанных услуг составлял около 165 млн тенге каждым (при предельном доходе СНР на основе упрощенной декларации в 2023 году - 165,9 млн тенге). При этом у поставщиков отсутствовала собственная специализированная техника для выполнения указанных услуг. Этот пример свидетельствует о применении схем с целью оптимизации налогообложения, когда вместо уплаты 20% КПН в общеустановленном режиме налог уплачивается в размере около 3% через СНР на основе упрощенной декларации", - говорится в ответе министерства по петиции.
Автор петиции не согласна с ответом министерства и приведенным госограном примером.
Почему из-за одной компании должен страдать весь МСБ Казахстана? (...) Следующий наш шаг - это обжалование, во-первых, возврата с модерации, а также - подача иска в Конституционный суд", - заявила Екатерина Ким.
Налоговый эксперт также направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Сегодня малый и средний бизнес - это основа социальной стабильности и развития Казахстана. Нельзя одновременно декларировать поддержку МСБ и вводить нормы, фактически лишающие его возможности честно работать. Мы просим Вас лично вмешаться и обеспечить справедливый пересмотр указанных положений Налогового кодекса", - обратилась Екатерина Ким к главе государства.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.12.2025, 07:24Не прокатит: как купить машину и не попасться мошенникам 04.12.2025, 11:1299411Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 04.12.2025, 10:0683051Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана 04.12.2025, 10:4580801Туристический потенциал Казахстана презентовали в Индонезии 04.12.2025, 09:2376911Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины до конца года 28.11.2025, 17:12327626Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия" 28.11.2025, 12:16271851Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы 28.11.2025, 15:45269906В "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы 28.11.2025, 18:09267441ArtSport заявила о закрытии платформы с 2026 года 29.11.2025, 08:45266401Air Astana и FlyArystan срочно обновляют программное обеспечение самолетов 24.11.2025, 17:29527031Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50445261Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40431556В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05430406Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 05.11.2025, 08:404166611000 дней на орбите: китайская космическая станция демонстрирует впечатляющие результаты
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?