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28.03.2025, 14:40 5271
Платежные системы Казахстана перешли на международный стандарт
В связи с этим внесены изменения в правила осуществления безналичных платежей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банком РК реализовал переход платежных систем Казахстана и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022, сообщает департамент госдоходов Мангистауской области.
В связи с этим внесены изменения в правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, рассказали в департаменте.
В частности, новая форма платежного поручения на уплату платежей в бюджет, утвержденная правилами осуществления безналичных платежей, содержит графы "Фактический плательщик" и "Отправитель денег".
Согласно правилам, при уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также ОПВ, ОПВР, ОППВ и СО в ГФСС, отчислений и (или) взносов в ФСМС за свое обособленное подразделение в графе "Фактический плательщик" указывается наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, а в графе "ИИН (БИН)" - его БИН", - уточнили в ведомстве.
Правилами также предусмотрено, что при уплате судебным исполнителем в рамках исполнительного производства платежей в бюджет по обязательствам должника в графе "Фактический плательщик" указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) должника, за которого осуществляется платеж, а также в графе "ИИН (БИН)" - его ИИН.
Соответственно, платежи в бюджет разносятся в лицевой счет налогоплательщика по ИИН/БИН, указанному в графе платежного поручения "Отправитель денег", за исключением двух вышеуказанных случаев, а именно:
- юридическое лицо перечисляет социальные платежи за свое структурное подразделение, при этом в графе платежного поручения "Фактический плательщик" указан БИН структурного подразделения и платежи подлежат разнесению в лицевой счет структурного подразделения;
- судебный исполнитель перечисляет платежи в бюджет за должника, при этом в графе платежного поручения "Фактический плательщик" указан ИИН/БИН должника и платежи подлежат разнесению в лицевой счет должника.
Ранее сообщалось, что доля безналичных платежей в Казахстане в 2024 году выросла до 87%.
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21.03.2025, 12:57 24986
Kaspi запустил переводы в Узбекистан
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Раньше казахстанцы могли сделать перевод в Узбекистан только на карты VISA или Masterсard. Теперь в суперприложении Kaspi.kz можно делать переводы также на карты узбекских национальных платежных систем Uzcard и Humo.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Между жителями Казахстана и Узбекистана давно сложились дружеские, родственные, деловые и культурные связи. Люди ездят друг к другу в гости и по работе, а значит постоянно возникает необходимость делать платежи и переводы. Для наших любимых клиентов мы запустили новый сервис - переводы на карты узбекских национальных платежных систем Uzcard и Humo. Это наиболее распространенные платежные карты в Узбекистане. Мы рады сделать свой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами!"
Переводы стали более удобными. Нужно ввести только номер карты, а имя получателя отобразится автоматически.
Более подробно о переводах на карты Uzcard и Humo читайте в сервисе Kaspi Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.
14.03.2025, 13:29 52551
Кэшбэк с товарных чеков будут получать казахстанцы - КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов сообщает о возобновлении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин.
Проект стартует 15 марта 2025 года. Он направлен на выплату вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, выданные субъектами микро- и малого бизнеса.
Первый этап проекта "Salyq кэшбэк" показал положительные результаты: количество чеков увеличилось в 2 раза, а сумма по этим чекам выросла на 32%", - рассказали в КГД.
Проект тестировали в городе Семей, Абайской области и Аккольском районе Акмолинской области.
На втором этапе проект будут реализовывать в следующих городах и областях:
- город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область;
- Житикаринский район, Костанайская область;
- Жаксынский район, Акмолинская область;
- Аршалинский район, Акмолинская область.
Участие в проекте "Salyq кэшбэк" может принять любой желающий. Для этого необходимо при оплате товаров и услуг (как наличным, так и безналичным способом) получить фискальный чек, отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении "Amian" и получить вознаграждение в размере 2% от суммы покупки", - пояснили в комитете.
Вознаграждения начисляются через оператора ТОО "IT Analytics" с использованием мобильного приложения "Amian".
Приложение "Amian" доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
Комитет государственных доходов призывает предпринимателей активно применять контрольно-кассовые машины и выдавать фискальные чеки каждому покупателю, что будет способствовать защите потребительских прав и поддержке государственных инициатив", - подчеркнули в КГД.
13.03.2025, 16:00 59901
Доллар США подорожал почти на 6 тенге по итогам торгов
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE доллар подорожал почти на шесть тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 13 марта в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 495,28 тенге, подорожав сразу на 5,59 тенге.
К настоящему времени курс продажи американской валюты в обменных пунктах Алматы достигает 499,5 тенге за доллар, покупки - 497,3 тенге.
13.03.2025, 15:18 60701
Нацбанк запускает продажу цифровых золотых монет
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана объявляет о запуске с 17 марта 2025 года проекта Gold Coin - цифрового эквивалента инвестиционной монеты.
Как рассказали в Нацбанке новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра "Астана".
Целью проекта Gold Coin является предоставление гражданам Казахстана альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий.
Одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару США, на день перед покупкой/ продажей. Пользователи мобильного приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. Также при накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального банка", - разъяснили в ведомстве.
Инвестиционная монета ÚKI выпускается в обращение и будет доступна к покупке с 17 марта 2025 года.
Инвестиционная монета ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамма/1 тройская унция.
07.03.2025, 10:25 86001
Kaspi запустил оплату со счета Kaspi Pay в сервисе Alipay+
Фото: Kaspi.kz
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Многие казахстанцы в Китае оплачивают свои покупки с помощью сервиса Alipay+ прямо в мобильном приложении Kaspi.kz.
Индивидуальные предприниматели тоже пользовались этим сервисом, например, для закупа товаров в Китае. Для этого приходилось сначала переводить деньги со своего бизнес-счета Kaspi Pay на свою карточку Kaspi Gold.
Теперь ИП могут делать оплату прямо со своего счета Kaspi Pay в сервисе Alipay+ в приложении Kaspi.kz. Это удобно и полностью соответствует требованиям валютного законодательства.
Оплата покупок со cчета в Kaspi Pay доступна всем ИП - партнерам Kaspi.kz. Подробнее читайте в сервисе Kaspi Гид для партнеров.
07.03.2025, 10:01 86756
Visa и Halyk объявляют о запуске новой волны She’s Next в Казахстане
Фото: Halyk
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Международного женского дня Visa и Halyk сообщают, что этой весной состоится запуск четвертой волны глобальной инициативы She’s Next, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства.
С 2021 года в Казахстане прошли три волны инициативы, участницами которых стали почти 30 000 женщин из Казахстана и Центральной Азии. В прошлом году в рамках третьей волны дни She’s Next прошли в 8 регионах Казахстана, объединив предпринимательниц из разных отраслей - от сельского хозяйства до сферы IT. Более 2000 бизнес-планов было представлено для оценки экспертного жюри, по итогам которой были выбраны 12 финалисток, а лучшие 4 проекта получили гранты на развитие своего бизнеса.
Количество женщин в бизнесе увеличивается с каждым годом: по данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2024 года женщины возглавляют 49% субъектов микро-, малого и среднего бизнеса в стране. Согласно отчету Всемирного банка, в Казахстане в 2024 году индекс "Женщины, бизнес и закон" составил 75,6 из 100, что отражает высокий уровень вовлеченности женщин в развитие экономики Казахстана. Достижение такого высокого показателя, во многом, стало возможно благодаря увеличению инициатив по поддержке женского предпринимательства.
В рамках программы She's Next, тысячи женщин уже получили доступ к знаниям, менторской поддержке и финансированию, но Visa и Halyk не останавливаются на достигнутом: четвертая волна инициативы предложит участницам еще больше возможностей для получения грантов и льготного кредитования своего бизнеса. Так, помимо традиционных направлений "Начинающий бизнес" и "Действующий бизнес", будет добавлено новое - "IT-бизнес", что создаст дополнительный импульс для развития женского предпринимательства в этой быстрорастущей сфере.
В основе самого главного стереотипа, с которым сталкиваются практически все женщины мира, лежит патриархальное представление об устройстве общества. Женщинам сложнее устроиться на работу, продвигаться по карьерной лестнице, развивать свой бизнес. И если в мегаполисах и региональных центрах Казахстана процент предпринимательниц растет из года в год, то в небольших городах у женщин не так много возможностей для развития своего бизнеса. В рамках четвертой волны инициативы She’s Next мы хотим, в том числе, предоставить шанс для качественного роста предпринимательницам из моногородов. На примере 2024 года мы видим, что льготное финансирование по программе She’s Next на общую сумму около 800 млн тенге получили 42 предпринимательницы. Наш проект уже не первый год доказывает свою эффективность, поэтому надеюсь, что его масштабирование на все регионы страны принесет свои результаты и позволит увеличить рост занятости и доходов женщин", - подчеркнула глава Halyk Умут Шаяхметова.
Многие женщины, несмотря на амбициозные идеи, сталкиваются с нехваткой знаний или страхом неудачи. Инициатива She’s Next, в партнерстве с Halyk, помогает предпринимательницам развивать бизнес, расширять сеть контактов и получать новые знания. В предыдущие волны инициативы мы увидели множество ярких и вдохновляющих проектов из разных регионов. Сегодня женское предпринимательство охватывает все отрасли, а его поддержка - важная инвестиция в развитие экономики страны. В этом году мы продолжим поддерживать предпринимательниц, предоставляя еще больше знаний и инструментов для открытия и развития бизнеса" - отметила Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
Приглашаем всех начинающих и действующих предпринимательниц, а также тех, кто только мечтает о своем бизнесе, подписаться на наш официальный Telegram-канал She’s Next и социальные сети Visa и Halyk, чтобы быть в курсе новостей и первыми узнать о старте четвертой волны инициативы в Казахстане.
05.03.2025, 14:39 95466
Kaspi.kz получил рейтинг инвестиционного уровня от Moody’s
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Kaspi.kz получила второй международный кредитный рейтинг.
Moody’s присвоило Kaspi.kz рейтинг инвестиционного уровня Baa3 со стабильным прогнозом. Это соответствует инвестиционному кредитному рейтингу BBB- и стабильному прогнозу, полученному от Fitch во второй половине 2024 года.
По мнению аналитиков Moody’s, рейтинг отражает диверсифицированный бизнес-профиль Kaspi.kz, лидирующие позиции по развитию МСБ и хорошие финансовые показатели, включая рентабельность, капитализацию и ликвидность.
Михаил Ломтадзе, глава и соучредитель Kaspi.kz:
Это уже второй рейтинг инвестиционного уровня, полученный Kaspi.kz за последние несколько месяцев. Международные рейтинговые агентства отмечают нашу диверсифицированную бизнес-модель, лидирующие позиции на рынке, а также стабильно высокие финансовые результаты".
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
В январе 2025 года Kaspi.kz приобрел 65,41% акций Hepsiburada, ведущей технологической платформы электронной коммерции в Турции. Гарвардская школа бизнеса написала два тематических исследования о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты MBA в Гарварде.
Kaspi.kz котируется на Nasdaq с января 2024 года.
04.03.2025, 14:07 100941
Совет по управлению Нацфондом появится в Казахстане
Основными задачами совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования Национального фонда
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится консультативно-совещательный орган при президенте - совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
Соответствующий проект указа главы государства опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.
В проекте указа предлагается утвердить состав совета и положение о нем.
В состав совета войдут:
- Президент РК - председатель Совета;
- Премьер-министр;
- Председатель сената парламента (по согласованию);
- Председатель мажилиса парламента (по согласованию);
- Руководитель администрации президента;
- Председатель Национального банка РК;
- Первый заместитель премьер-министра;
- Председатель Высшей аудиторской палаты РК;
- Министр финансов;
- Министр национальной экономики.
Основными задачами Совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования Национального фонда", - говорится в проекте указа.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям использования Фонда. В случае рассмотрения вопросов по использованию средств Фонда в форме облигационных займов выработка предложений осуществляется только на основе результатов экспертизы проектов общестранового значения;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Фонда;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет;
- выработку предложений по определению критически важных объектов и проектов общестранового значения, при отсутствии альтернативных источников финансирования.
Решения совета принимаются простым большинством голосов от общего количества присутствовавших на заседании членов совета или путем опроса членов совета. При разделении голосов поровну голос председательствующего является решающим.
Настоящий указ будет введен в действие со дня его подписания.
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