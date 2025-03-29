Платежные системы Казахстана перешли на международный стандарт

В связи с этим внесены изменения в правила осуществления безналичных платежей

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банком РК реализовал переход платежных систем Казахстана и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022, сообщает департамент госдоходов Мангистауской области.





В связи с этим внесены изменения в правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, рассказали в департаменте.





В частности, новая форма платежного поручения на уплату платежей в бюджет, утвержденная правилами осуществления безналичных платежей, содержит графы "Фактический плательщик" и "Отправитель денег".





Согласно правилам, при уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также ОПВ, ОПВР, ОППВ и СО в ГФСС, отчислений и (или) взносов в ФСМС за свое обособленное подразделение в графе "Фактический плательщик" указывается наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, а в графе "ИИН (БИН)" - его БИН", - уточнили в ведомстве.





Правилами также предусмотрено, что при уплате судебным исполнителем в рамках исполнительного производства платежей в бюджет по обязательствам должника в графе "Фактический плательщик" указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) должника, за которого осуществляется платеж, а также в графе "ИИН (БИН)" - его ИИН.





Соответственно, платежи в бюджет разносятся в лицевой счет налогоплательщика по ИИН/БИН, указанному в графе платежного поручения "Отправитель денег", за исключением двух вышеуказанных случаев, а именно:





юридическое лицо перечисляет социальные платежи за свое структурное подразделение, при этом в графе платежного поручения "Фактический плательщик" указан БИН структурного подразделения и платежи подлежат разнесению в лицевой счет структурного подразделения;

судебный исполнитель перечисляет платежи в бюджет за должника, при этом в графе платежного поручения "Фактический плательщик" указан ИИН/БИН должника и платежи подлежат разнесению в лицевой счет должника.



