Совет по управлению Нацфондом появится в Казахстане

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с марта Казахстанский фонд гарантирования депозитов перестанет публиковать значения предельных ставок и начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке, - Начиная с марта Казахстанский фонд гарантирования депозитов перестанет публиковать значения предельных ставок и начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке, сообщили в пресс-службе фонда.





Начиная с 2008 года КФГД устанавливал предельные ставки для всех банков, в случае превышения которых банки должны были уплачивать значительный повышенный взнос в резерв фонда, предназначенный для выплаты гарантийного возмещения. "Потолок" ставок эффективно ограничивал агрессивную депозитную политику банков, но, тем не менее, являлся прямым вмешательством в функционирование рынка.





Первые шаги к переходу на рыночное регулирование были сделаны КФГД в 2018 году: вместо установления двух предельных ставок по депозитам в тенге и в валюте фонд начал ежемесячно определять предельные ставки в разрезе групп вкладов на основе рыночных ставок. Вместе с тем, большой временной лаг между рыночными и предельными ставками замедлял трансмиссию денежно-кредитной политики на депозитный рынок, из-за чего механизм по-прежнему требовал директивного вмешательства", - рассказали в пресс-службе фонда.





Для отхода от данной практики и внедрения гибких, адаптивных к рынку механизмов с 1 января 2024 года КФГД отменил установление предельных ставок по депозитам в тенге для большинства банков. Предельные ставки сохранились только для небольшого количества банков, которые, по методике КФГД, были отнесены к категории менее чем хорошо капитализированных. При этом, в целях предотвращения значительных скачков ставок и перетоков вкладов на депозитном рынке для всех банков был введен взнос за системный риск, размер которого зависит от степени отклонения их ставок от рыночного уровня. Данная мера оказалась эффективной и запустила рыночные механизмы на депозитном рынке - все банки стали более осознанно и взвешенно подходить к ценообразованию и придерживаться рыночного уровня.





Следующим шагом в сторону либерализации является отмена предельных ставок по депозитам в тенге для менее чем хорошо капитализированных банков. С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.





В связи с реализуемой реформой регулирования ставок на депозитном рынке, с февраля 2025 года КФГД перестает публиковать информацию о предельных ставках по депозитам в тенге на сайте. Вместо этого, начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.





Мы ожидаем, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам. Ставки по тенговым депозитам будут определяться рыночными факторами, а главным ориентиром для банков при установлении ставок теперь будет являться рыночная ставка, которая определяется всеми участниками рынка. Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков", - сказал глава КФГД Адиль Утембаев.





Например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию. Несмотря на отмену "потолка" ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам, что согласуется с задачей КФГД по содействию финансовой стабильности.



