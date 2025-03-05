Совет по управлению Нацфондом появится в Казахстане
Основными задачами совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования Национального фонда
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится консультативно-совещательный орган при президенте - совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
Соответствующий проект указа главы государства опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.
В проекте указа предлагается утвердить состав совета и положение о нем.
В состав совета войдут:
- Президент РК - председатель Совета;
- Премьер-министр;
- Председатель сената парламента (по согласованию);
- Председатель мажилиса парламента (по согласованию);
- Руководитель администрации президента;
- Председатель Национального банка РК;
- Первый заместитель премьер-министра;
- Председатель Высшей аудиторской палаты РК;
- Министр финансов;
- Министр национальной экономики.
Основными задачами Совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования Национального фонда", - говорится в проекте указа.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям использования Фонда. В случае рассмотрения вопросов по использованию средств Фонда в форме облигационных займов выработка предложений осуществляется только на основе результатов экспертизы проектов общестранового значения;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Фонда;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет;
- выработку предложений по определению критически важных объектов и проектов общестранового значения, при отсутствии альтернативных источников финансирования.
Решения совета принимаются простым большинством голосов от общего количества присутствовавших на заседании членов совета или путем опроса членов совета. При разделении голосов поровну голос председательствующего является решающим.
Настоящий указ будет введен в действие со дня его подписания.