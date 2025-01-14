ТОО "МФО FinansInvest" лишили лицензии

Рассказать друзьям

Караганда. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в Караганде микрофинансовая организация FinansInvest лишена лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.





Основанием для лишения лицензии стало систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа.





В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности" МФО обязана в течение 30 календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.





Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.



