В Казахстане на электронных торгах за 62,6 млрд тенге продали первую частоту 5G

Большой потенциал роста имеют взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира

Фото: mulino58.ru

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2022 году привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ - 10,8 млрд долл. США, или 24,3% всего объема, - Казахстан в 2022 году привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ - 10,8 млрд долл. США, или 24,3% всего объема, сообщает Евразийский банк развития.





Накопленный объем взаимных ПИИ в ЕАЭС составил 24,5 млрд долл. США. Инвесторы стран Союза проявляют особый интерес к проектам, реализуемым "с нуля" (рост в 1,6 раза за последние 6 лет), а доля вложений частного капитала является преобладающей (56%)", - говорится в сообщении банка.





Новое исследование ЕАБР посвящено взаимным инвестициям стран СНГ с Китаем, Ираном и арабскими государствами, перспективными для развития инвестиционных взаимосвязей и торгово-экономического сотрудничества.





Аналитики констатируют, что первый существенный рост взаимных инвестиций в СНГ пришелся на 2008-2012 годы. Тогда объем капиталовложений увеличился с 35,8 до 54,8 млрд долларов. Второй виток произошел в 2016-2020 годах - с 36,4 млрд до 44,9 млрд долларов. К концу 2021 года уровень накопленных инвестиций снизился до 44,3 млрд долларов, но уже к середине 2022 года составил 44,6 млрд долларов. При этом аналитики подчеркнули, что данные за первое полугодие носят предварительный характер. По их данным, сжатие базы действующих проектов произошло главным образом из-за ухода российских инвесторов из ряда стран региона.





Россия - главный трансграничный инвестор в СНГ. На долю российских ПИИ в середине 2022 года пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ. На втором и третьем местах - Казахстан и Азербайджан. Их удельный вес - 9,5% и 8,4% соответственно.





Азербайджан - активный инвестор в регионе. Объем экспортированных ПИИ по отношению к ВВП составил 6,7% ВВП (для сравнения: показатель в России - 2% ВВП). Это свидетельствует о возросшем инвестиционном потенциале азербайджанских компаний и их экспансии на рынки других стран СНГ.





В структуре привлеченных взаимных ПИИ в СНГ лидирует Казахстан. По итогам первого полугодия 2022 года доля Казахстана в импорте взаимных ПИИ составила 24,3%. За ним следуют Узбекистан (20,1%) и Беларусь (12,6%). Изменения в структуре по сравнению с 2016 годом существенны. Доля Украины сократилась втрое (с 12% до 4,0%). Наибольшее движение вверх продемонстрировал Узбекистан (с 11,7% до 20,1%) на фоне улучшений инвестиционного климата в стране", - отмечается в информации.





Пять наиболее крупных направлений ПИИ в СНГ связаны с капиталовложениями России в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане и Армении. Значимыми инвестиционными направлениями также являются казахстанские ПИИ в России и азербайджанские ПИИ в Грузии и на Украине.





В пресс-релизе подчеркивается, что большой потенциал роста имеют взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира. Также очень значительна экспансия китайского капитала в постсоветские страны.





Накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов к середине 2022 года", - сообщают аналитики.





Они также прогнозируют, что иранский бизнес, вероятно, увеличит свое присутствие в странах Евразии, особенно в Каспийском регионе. Арабский мир становится все более привлекательным для инвесторов из стран СНГ.





Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долларов, их ключевой получатель - Азербайджан. Иранские капиталовложения есть в Армении, Беларуси, Казахстане, России, а за пределами ЕАЭС - в Таджикистане. Инвестиции стран СНГ в Иране пока невелики. Арабские страны выступают больше как получатели ПИИ из стран СНГ, главным образом российских капиталовложений, чем как экспортеры капитала в страны региона", - говорится в исследовании.









Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает 3 ключевых тренда во взаимных инвестициях стран ЕАЭС.





Во-первых, долгосрочным трендом является увеличение ПИИ в проекты, реализуемые с нуля, так называемые greenfield-проекты. Их объем вырос в 1,6 раза за последние 6 лет и достиг 32%. Во-вторых, объем ПИИ инвесторов со 100-процентным частным капиталом увеличился почти в 1,3 раза за последние 6 лет. На такие проекты пришлось 56% в структуре взаимных инвестиций стран ЕАЭС на середину 2022 года. Считаем, что доля частных компаний во взаимных ПИИ может еще вырасти на фоне сокращения трансграничной инвестиционной активности государственных компаний. В-третьих, обладают большим потенциалом трансграничные зеленые инвестиции, но их объем в абсолютных показателях все еще мал", - сообщил Винокуров.