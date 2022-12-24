23.12.2022, 08:30 9316
В Казахстане на электронных торгах за 62,6 млрд тенге продали первую частоту 5G
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 22 декабря 2022 года состоялся открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи (5G). Интернет-торговля была организована на электронной торговой площадке gosreestr.kz. Участники соревновались за диапазоны радиочастот 3600-3700 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, стартовая цена аукциона составила 1 761 225 000 тенге. Проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот.
В результате цена при торгах (аукционе) на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62 669 775 351 тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (под брендом "Теле2" и "Алтел") и АО "Кселл" (под брендом "Кселл" и "Актив"). Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах", - сообщили в МЦРИАП.
Согласно обязательствам, победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G.
Также технология 5G имеет преимущества развития интернет-сервисов для государства и бизнеса, что значительно ускоряет темп развития цифровизации в стране.
Основными пользователями сети 5G могут быть все, начиная от обычных абонентов до крупного бизнеса, нуждающегося в высокой скорости интернета.
Сегодня, 23 декабря 2022 года, состоится аукцион по лоту № 2 по диапазону радиочастот 3700-3800 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
Дополнено 23.12.22, 18.15
Завершился аукцион по лоту № 2 для распределения частот 5G в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Победителем аукциона стал консорциум в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис" с рекордной суммой в размере 93,399 млрд тенге", - заявил министр МЦРИАП Багдат Мусин.
Отмечается, что проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот.
Окончательная сумма по итогам двух лотов (лот № 1 и лот № 2) аукциона составит 156,069,425,590 тенге, которая будет направлена в республиканский бюджет для развития технологии 5G", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане заменят технологию 3G на современную и обеспечат автотрассы интернетом.
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23.12.2022, 09:31 8621
Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
Пользователи могут совершать по ней платежи в приложении, делать онлайн-покупки и получать переводы
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ВТБ (Казахстан) запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир". Пользователи могут совершать по ним платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. Об этом проинформировали в пресс-службе банка.
Сообщается, что в первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир".
Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", - комментирует Станислав Козьяков, директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан).
Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях банка.
Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей", - уточнили в банке.
Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка.
ВТБ (Казахстан) на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций.
Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1% и 2% - в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разрешили платежные операции по картам "Мир".
22.12.2022, 17:53 12881
Более 630 миллиардов тенге возвращены государству
Фото: Depositphotos
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Государству возвращено 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования, сообщил сегодня на брифинге в Генпрокуратуре первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташибаев.
Выведенные средства удалось вернуть государству за 6 месяцев текущего года.
Из них 421 млрд тенге - в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 млрд тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 млрд тенге - в виде драгоценных камней и металлов. Остальная сумма возмещается в порядке демонополизации", - сообщил на брифинге начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артур Ластаев.
В свою очередь Ташибаев уточнил, что комиссии также удалось вернуть из владения олигополий 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге. Также было удовлетворено шесть исков о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности. На рассмотрении еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 млрд тенге.
Верховный суд отменил 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий. Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 млрд тенге", - подчеркнул замгенпрокурора.
По его словам, к работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаются иностранные партнеры. В частности, подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам с Кипром. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами. В их числе: Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства.
22.12.2022, 08:12 16256
Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей
Фото: Нацбанк РК
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана 21 декабря 2022 года выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль". Монеты "Сакский стиль" изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Сакский стиль - особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей, отметили в Нацбанке.
Пять видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления uncirculated номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм по 1 млн штук каждого вида, общим тиражом 5 млн штук.
Олень". Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников - символ, объединяющий нижний и верхний миры.
Крылатый барс". Курган Иссык (конец IV-III в. до н. э.) Снежный барс - символ мужества и богатства.
Маска". Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трех образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.
Золотые бляшки в виде оленей", Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя - символ плодородия и продолжения рода.
Свернувшийся барс". Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса - символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.
Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии "Сакский стиль" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги. Также данные монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "Сакский стиль" не требуется.
Напомним, Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт".
21.12.2022, 14:57 21061
Мажилисмены одобрили законопроект о банкротстве
Фото: Depositphotos
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев и сопутствующие ему поправки одобрили сегодня во втором чтении казахстанские мажилисмены, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроект предоставляет гражданам возможность для восстановления своей платежеспособности воспользоваться тремя видами процедур:
- процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться лица с задолженностью до 1600 МРП, не имеющие в собственности имущества (в том числе и в общей собственности), не гасившие задолженность в течение 12 месяцев;
- при процедуре судебного банкротства имущество должника подлежит реализации на торгах. Единственное жилье, если оно не было предметом залога. Реализации не подлежит;
- процедура восстановления платежеспособности предусматривает для должника возможность получить в суде рассрочку на оплату долгов до пяти лет при наличии дохода и имущества.
Прохождение через названные процедуры возможно только по инициативе самого должника. Иное лицо, государственный орган либо банк не может подавать гражданина на банкротство", - подчеркивается в информации.
Ранее депутаты нижней палаты одобрили законопроект в первом чтении. Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
20.12.2022, 16:00 28426
Казахстан привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ
Фото: mulino58.ru
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2022 году привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ - 10,8 млрд долл. США, или 24,3% всего объема, сообщает Евразийский банк развития.
Накопленный объем взаимных ПИИ в ЕАЭС составил 24,5 млрд долл. США. Инвесторы стран Союза проявляют особый интерес к проектам, реализуемым "с нуля" (рост в 1,6 раза за последние 6 лет), а доля вложений частного капитала является преобладающей (56%)", - говорится в сообщении банка.
Новое исследование ЕАБР посвящено взаимным инвестициям стран СНГ с Китаем, Ираном и арабскими государствами, перспективными для развития инвестиционных взаимосвязей и торгово-экономического сотрудничества.
Аналитики констатируют, что первый существенный рост взаимных инвестиций в СНГ пришелся на 2008-2012 годы. Тогда объем капиталовложений увеличился с 35,8 до 54,8 млрд долларов. Второй виток произошел в 2016-2020 годах - с 36,4 млрд до 44,9 млрд долларов. К концу 2021 года уровень накопленных инвестиций снизился до 44,3 млрд долларов, но уже к середине 2022 года составил 44,6 млрд долларов. При этом аналитики подчеркнули, что данные за первое полугодие носят предварительный характер. По их данным, сжатие базы действующих проектов произошло главным образом из-за ухода российских инвесторов из ряда стран региона.
Россия - главный трансграничный инвестор в СНГ. На долю российских ПИИ в середине 2022 года пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ. На втором и третьем местах - Казахстан и Азербайджан. Их удельный вес - 9,5% и 8,4% соответственно.
Азербайджан - активный инвестор в регионе. Объем экспортированных ПИИ по отношению к ВВП составил 6,7% ВВП (для сравнения: показатель в России - 2% ВВП). Это свидетельствует о возросшем инвестиционном потенциале азербайджанских компаний и их экспансии на рынки других стран СНГ.
В структуре привлеченных взаимных ПИИ в СНГ лидирует Казахстан. По итогам первого полугодия 2022 года доля Казахстана в импорте взаимных ПИИ составила 24,3%. За ним следуют Узбекистан (20,1%) и Беларусь (12,6%). Изменения в структуре по сравнению с 2016 годом существенны. Доля Украины сократилась втрое (с 12% до 4,0%). Наибольшее движение вверх продемонстрировал Узбекистан (с 11,7% до 20,1%) на фоне улучшений инвестиционного климата в стране", - отмечается в информации.
Пять наиболее крупных направлений ПИИ в СНГ связаны с капиталовложениями России в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане и Армении. Значимыми инвестиционными направлениями также являются казахстанские ПИИ в России и азербайджанские ПИИ в Грузии и на Украине.
В пресс-релизе подчеркивается, что большой потенциал роста имеют взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира. Также очень значительна экспансия китайского капитала в постсоветские страны.
Накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов к середине 2022 года", - сообщают аналитики.
Они также прогнозируют, что иранский бизнес, вероятно, увеличит свое присутствие в странах Евразии, особенно в Каспийском регионе. Арабский мир становится все более привлекательным для инвесторов из стран СНГ.
Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долларов, их ключевой получатель - Азербайджан. Иранские капиталовложения есть в Армении, Беларуси, Казахстане, России, а за пределами ЕАЭС - в Таджикистане. Инвестиции стран СНГ в Иране пока невелики. Арабские страны выступают больше как получатели ПИИ из стран СНГ, главным образом российских капиталовложений, чем как экспортеры капитала в страны региона", - говорится в исследовании.
Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает 3 ключевых тренда во взаимных инвестициях стран ЕАЭС.
Во-первых, долгосрочным трендом является увеличение ПИИ в проекты, реализуемые с нуля, так называемые greenfield-проекты. Их объем вырос в 1,6 раза за последние 6 лет и достиг 32%. Во-вторых, объем ПИИ инвесторов со 100-процентным частным капиталом увеличился почти в 1,3 раза за последние 6 лет. На такие проекты пришлось 56% в структуре взаимных инвестиций стран ЕАЭС на середину 2022 года. Считаем, что доля частных компаний во взаимных ПИИ может еще вырасти на фоне сокращения трансграничной инвестиционной активности государственных компаний. В-третьих, обладают большим потенциалом трансграничные зеленые инвестиции, но их объем в абсолютных показателях все еще мал", - сообщил Винокуров.
20.12.2022, 15:32 29066
Глава Нацбанка доложил Токаеву об инфляционных прогнозах и внедрении цифрового тенге
Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за январь-ноябрь 2022 года.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов. Было отмечено, что меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.
Президенту было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов", - сообщает Акорда.
Пирматов отметил, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.
По итогам встречи Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
19.12.2022, 10:10 36441
Микрофинансовая организация лишена лицензии в Алматы
МФО в течение двенадцати месяцев допускались нарушения в предоставлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в городе Алматы от 15 декабря текущего года ТОО "МФО "Атслаха 18" лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба АРРФР.
По данным агентства, основаниями для лишения лицензии явилось осуществление деятельности с систематическими нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка РК.
МФО в течение двенадцати последовательных календарных месяцев допускались нарушения, выразившиеся в представлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства, отказе в предоставлении запрошенных финансовым регулятором информации и документов", - говорится в сообщении АРРФР.
В соответствии с требованиями закона о микрофинансовой деятельности МФО обязана в течение тридцати календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.
Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита", - добавили в ведомстве.
Напомним, АРРФР с начала года лишило лицензии 72 микрофинансовые организации.
18.12.2022, 17:12 37631
В Нацбанке рассказали о коллекционной монете FIFA WORLD CUP QATAR 2022
Фото: Нацбанк РК
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт". Об особенностях коллекционных монет рассказал главный дизайнер Нацбанка Казахстана Алмат Басенов.
Он сообщил, что казахстанские коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 вошли в официальный нумизматический сборник немецкой компании MDM Münzhandelsgesellschaft МbH & Co.KG Deutsche Münze.
Монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 выпущены в обращение в рамках соглашения между Нацбанком Казахстана и компанией MDM, которая является единственным держателем лицензии FIFA на выпуск коллекционных монет, посвященных футбольным чемпионатам.
Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
Дизайн монет FIFA WORLD CUP QATAR 2022 утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре EXPECT AMAZING выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона.
В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объем мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот.
Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 граммов, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4000 штук. Тираж монет для внутреннего рынка составляет 3650 штук, для внешнего рынка - 350 штук.
Напомним, сегодня в Лусаиле состоится финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Прямая трансляция матча Аргентина - Франция начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?