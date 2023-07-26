В Казахстане в процессе ликвидации находятся девять банков

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект консультативного документа регуляторной политики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг". Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 26 июля.





В документе отмечается необходимость усиления процедур отбора, назначения и развития кадрового потенциала финансовых организаций, в особенности ключевых работников, принимающих стратегические и операционные решения, а также усиления ответственности руководящих работников финансовых организаций в части ограничения возможности занятия руководящей должности лицами, действия либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом.





В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков. С начала 2022 года Агентством было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня", - говорится в документе.





Сообщается, что на рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года агентством в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника. В страховом секторе действует 26 организаций, с 2022 года уполномоченным органом отказано в согласовании 11 кандидатам на должность руководящего работника. В секторе микрокредитования лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности имеют 252 микрофинансовые организации, при этом с начала 2022 года лишены лицензии 17 компаний.





Между тем законодательством Республики Казахстан не предусмотрена возможность ведения агентством учета лиц, действие либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом. В этой связи предлагается вести учет и контроль данных лиц в целях предотвращения занятия ими руководящей должности в иных финансовых организациях. Таким образом, уполномоченный орган сможет принять меры по предотвращению трудоустройства недобросовестных лиц на должности в финансовом секторе", - отмечают разработчики проекта.





Также в документе поднимается такой проблемный вопрос, как "предоставление финансовых услуг без учета поведенческих особенностей клиента и несоответствующих риск-профилю потребителя, недостаточное раскрытие информации потребителям о свойствах финансовых продуктов (услуг) и сопутствующих им рисков".





С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь





Дополнено 10.07.2023, 10.44





По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в процессе ликвидации находятся:





Валют-транзит банк;





Казинвестбанк;





Delta Bank;





Эксимбанк Казахстан;





Банк Астаны;





Qazaq Banki;





Tengri Bank;





AsiaCredit Bank;



