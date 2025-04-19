18.04.2025, 18:10 5221
В "КазТрансОйл" предложили направить на дивиденды свыше 33 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет директоров акционерного общества "КазТрансОйл" предложил годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 33,08 млрд, сообщает пресс-служба компании.
Оставшуюся сумму чистого дохода в размере 8,5 млрд тенге рекомендовано не распределять и оставить в распоряжении АО "КазТрансОйл". Размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну простую акцию предлагается определить на уровне 86 тенге. Порядок распределения чистого дохода АО "КазТрансОйл" за 2024 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "КазТрансОйл" будут утверждены на годовом общем собрании акционеров АО "КазТрансОйл" 22 мая 2025 года", - заявили в компании.
Напомним, что сумма выплаченных дивидендов KEGOC с момента IPO составила свыше 282 млрд тенге.
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17.04.2025, 10:49 11366
Фонд цифровых инициатив ЕАБР профинансировал первый проект в Армении
Срок реализации проекта в Армении составляет 18 месяцев
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил грант ЗАО "ЭКЕНГ" на реализацию проекта по созданию Системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в Республике Армения. Это первый проект, финансируемый Фондом цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) в стране, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
В банке напомнили, что с 1 ноября 2020 года все государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оформление ЭПТС. Электронный паспорт содержит более 100 параметров транспортного средства, включая идентификационные и технические данные, и полностью заменяет бумажный ПТС.
Преимущества ЭПТС перед бумажным:
Полнота. Больше информации о ТС, это позволяет формировать более полную историю.
Стабильность. ЭПТС создаётся один раз, хранится в защищённой базе данных, не имеет срока годности и не может быть потерян, испорчен, украден или подделан.
Простота использования. С ЭПТС проще поставить машину на учёт после сделки, сокращается время на регистрацию, исключаются ошибки и опечатки при оформлении документов.
Универсальность. Электронный паспорт одинаково удобен для подтверждения истории ТС при продаже, оформлении кредита под залог ТС, регистрации машины или при продлении страховки.
Национальные системы ЭПТС уже работают в ряде стран Евразийского региона. В 2024 году при поддержке ЕАБР началось внедрение системы в Кыргызстане, а в апреле 2025 года стартовал проект в Армении.
Реализация проекта в Армении включает:
- внедрение ЗАО "ЭКЕНГ" российского цифрового решения, предоставляемого АО "Электронный паспорт" на основании лицензионного договора, и его адаптацию с целью функционирования Системы ЭПТС для Республики Армения;
- разработку ЗАО "ЭКЕНГ" собственной информационной системы для ведения реестра уполномоченных организаций по оформлению ЭПТС;
- организация кампании по повышению осведомленности граждан о Проекте.
Срок реализации проекта в Армении составляет 18 месяцев.
Создание национальных сегментов ЭПТС способствует формированию общего рынка транспортных средств в странах Таможенного союза. Системы взаимодействуют через межгосударственные шлюзы, обеспечивая обмен данными по единым стандартам", - уточнили в ЕАБР.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.04.2025, 14:09 15256
Почему снизился инвестиционный доход на пенсионных счетах казахстанцев, объяснили в Нацбанке
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов разъяснил, почему в первом квартале текущего года вкладчики пенсионного фонда наблюдали снижение инвестиционного дохода на своих счетах.
Нуржан Турсунханов заверил, что данное снижение не должно вызывать обеспокоенности, поскольку "оно носит временный характер и произошло из-за переоценки пенсионных активов".
В частности, одной из основных причин отрицательной доходности стало снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг в связи с увеличением их доходностей на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий, а также повышенного предложения данных ценных бумаг со стороны Министерства финансов", - пояснил эксперт.
Также на инвестиционную доходность повлияла волатильность курса тенге к доллару США, который на начало 2025 года составил 525 тенге 11 тиын за доллар, а в марте - 504 тенге 44 тиын за 1 доллар.
Здесь важно пояснить, что при укреплении курса тенге стоимость валютных активов при пересчете на тенге временно снижается. В подсчетах это отражается как убыток в тенговом выражении", - отметил спикер.
Также он подчеркнул, что полученный с начала года отрицательный инвестиционный доход является начисленным, а не фактическим.
То есть убытки связаны с временными колебаниями стоимости активов. По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке стоимость этих активов будет восстанавливаться. Например, по предварительным данным только за первую неделю апреля в результате волатильности курса тенге и изменений на внешних рынках размер инвестиционного дохода составил порядка 400 млрд тенге, что значительно компенсировало отрицательный инвестиционный доход за январь-март 2025 года", - разъяснил Турсунханов.
Напомним, что вкладчики ЕНПФ потеряли в январе около 285 миллиардов тенге.
14.04.2025, 09:26 22941
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 44,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 337,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 706,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 апреля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 465 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2025 года составил 143 622 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 963 тенге, базовой пенсии - 47 659 тенге", - сообщили в Минтруда.
08.04.2025, 15:37 37626
В Нацбанке прокомментировали резкий скачок курса доллара
Фото: pexels.com
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности валюты развивающихся рынков и сырьевых экономик демонстрируют ослабление, сообщили в Национальном банке Казахстана.
Отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днем (ослабление за неделю составляет 2,9%). Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента, пояснили эксперты.
Рост спроса отразился и на увеличении объемов торгов: по итогам 7 апреля объем операций на KASE составил 456,4 млн долларов США, что почти вдвое превышает среднедневной объем с начала года.
Поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Национального банка в рамках осуществления трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объемах", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что Нацбанк не проводит интервенции на валютном рынке, но в случае необходимости готов принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса.
По словам специалистов, в настоящее время на глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом решений администрации президента США. Усиление торговой напряженности и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии.
Реакция рынков проявляется в резком снижении аппетита к риску и падении стоимости рискованных активов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Также значительно дешевеет нефть. Цены на «черное золото» по состоянию на 7 апреля снизились на 14,1% за неделю (с 31 марта по 7 апреля 2025 года) до уровня ниже $65 за баррель — впервые за последние четыре года. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали решение ОПЕК+ об ускорении снятия ранее принятых ограничений на добычу нефти, а также заявления Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель — максимальное снижение с октября 2022 года", - добавили в Нацбанке.
Напомним, по итогам дневных торгов 7 апреля на KASE курс американской валюты подскочил почти на 13 тенге. Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые за четыре года рухнула до $63 за баррель. Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин, цена барреля нефти понизилась на 16,5%.
01.04.2025, 08:59 56716
В Казахстане более 70 микрофинансовых организаций лишились лицензии
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам контроля Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка за организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (ООМФД), в 2024 году прекращено действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности 71 субъекта, сообщили в пресс-службе агентства.
Сообщается, что по итогам 2024 года агентством проведены 26 плановых (на основе оценки степени риска), 12 внеплановых и 595 документальных проверок ООМФД. В результате применены 97 ограниченных мер воздействия в форме письменного предписания, 36 предупреждений, наложены 687 штрафов на общую сумму 228 млн тенге.
Прекращено действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности 71 субъекта, в том числе 49 субъектов на добровольной основе, 22 субъекта лишены лицензии принудительно. Действие лицензии 32 субъектов было приостановлено сроком до 4 месяцев", - отметили в пресс-службе.
По данным агентства, при выявлении в ходе контроля и надзора в деятельности ООМФД признаков осуществления сделок или операций, не предусмотренных законодательством либо выходящих за пределы их правоспособности, принимаются меры и санкции в отношении нарушителей в пределах компетенции с возбуждением дел об административном правонарушении. При выявлении признаков уголовного правонарушения соответствующая информация доводится органам уголовного преследования для дальнейшего рассмотрения вопроса.
По состоянию на 31 марта 2025 года на рынке микрофинансирования функционируют 910 субъектов, в том числе 481 ломбард, 213 микрофинансовых организаций, 216 кредитных товариществ.
Ранее сообщалось, что АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы.
28.03.2025, 14:40 73821
Платежные системы Казахстана перешли на международный стандарт
В связи с этим внесены изменения в правила осуществления безналичных платежей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банком РК реализовал переход платежных систем Казахстана и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022, сообщает департамент госдоходов Мангистауской области.
В связи с этим внесены изменения в правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, рассказали в департаменте.
В частности, новая форма платежного поручения на уплату платежей в бюджет, утвержденная правилами осуществления безналичных платежей, содержит графы "Фактический плательщик" и "Отправитель денег".
Согласно правилам, при уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также ОПВ, ОПВР, ОППВ и СО в ГФСС, отчислений и (или) взносов в ФСМС за свое обособленное подразделение в графе "Фактический плательщик" указывается наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, а в графе "ИИН (БИН)" - его БИН", - уточнили в ведомстве.
Правилами также предусмотрено, что при уплате судебным исполнителем в рамках исполнительного производства платежей в бюджет по обязательствам должника в графе "Фактический плательщик" указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) должника, за которого осуществляется платеж, а также в графе "ИИН (БИН)" - его ИИН.
Соответственно, платежи в бюджет разносятся в лицевой счет налогоплательщика по ИИН/БИН, указанному в графе платежного поручения "Отправитель денег", за исключением двух вышеуказанных случаев, а именно:
- юридическое лицо перечисляет социальные платежи за свое структурное подразделение, при этом в графе платежного поручения "Фактический плательщик" указан БИН структурного подразделения и платежи подлежат разнесению в лицевой счет структурного подразделения;
- судебный исполнитель перечисляет платежи в бюджет за должника, при этом в графе платежного поручения "Фактический плательщик" указан ИИН/БИН должника и платежи подлежат разнесению в лицевой счет должника.
Ранее сообщалось, что доля безналичных платежей в Казахстане в 2024 году выросла до 87%.
21.03.2025, 12:57 93456
Kaspi запустил переводы в Узбекистан
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Раньше казахстанцы могли сделать перевод в Узбекистан только на карты VISA или Masterсard. Теперь в суперприложении Kaspi.kz можно делать переводы также на карты узбекских национальных платежных систем Uzcard и Humo.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Между жителями Казахстана и Узбекистана давно сложились дружеские, родственные, деловые и культурные связи. Люди ездят друг к другу в гости и по работе, а значит постоянно возникает необходимость делать платежи и переводы. Для наших любимых клиентов мы запустили новый сервис - переводы на карты узбекских национальных платежных систем Uzcard и Humo. Это наиболее распространенные платежные карты в Узбекистане. Мы рады сделать свой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами!"
Переводы стали более удобными. Нужно ввести только номер карты, а имя получателя отобразится автоматически.
Более подробно о переводах на карты Uzcard и Humo читайте в сервисе Kaspi Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.
14.03.2025, 13:29 119901
Кэшбэк с товарных чеков будут получать казахстанцы - КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов сообщает о возобновлении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин.
Проект стартует 15 марта 2025 года. Он направлен на выплату вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, выданные субъектами микро- и малого бизнеса.
Первый этап проекта "Salyq кэшбэк" показал положительные результаты: количество чеков увеличилось в 2 раза, а сумма по этим чекам выросла на 32%", - рассказали в КГД.
Проект тестировали в городе Семей, Абайской области и Аккольском районе Акмолинской области.
На втором этапе проект будут реализовывать в следующих городах и областях:
- город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область;
- Житикаринский район, Костанайская область;
- Жаксынский район, Акмолинская область;
- Аршалинский район, Акмолинская область.
Участие в проекте "Salyq кэшбэк" может принять любой желающий. Для этого необходимо при оплате товаров и услуг (как наличным, так и безналичным способом) получить фискальный чек, отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении "Amian" и получить вознаграждение в размере 2% от суммы покупки", - пояснили в комитете.
Вознаграждения начисляются через оператора ТОО "IT Analytics" с использованием мобильного приложения "Amian".
Приложение "Amian" доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
Комитет государственных доходов призывает предпринимателей активно применять контрольно-кассовые машины и выдавать фискальные чеки каждому покупателю, что будет способствовать защите потребительских прав и поддержке государственных инициатив", - подчеркнули в КГД.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?