21.05.2025, 09:23 4926
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 450,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 943,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 мая 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 471 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 784 тенге, базовой пенсии - 47 616 тенге.
Ранее сообщалось, какие пенсионные выплаты будут освобождены от ИПН с 2026 года.
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14.05.2025, 17:45 27556
Международные резервы Казахстана достигли почти $105 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Международные резервы Казахстана достигли $104,7 млрд, в том числе золотовалютные резервы выросли на 27,5% - до $45,8 млрд за счет операций с золотом и высокого инвестиционного дохода, написал в Facebook глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
На сегодняшний день их объем составляет рекордные $52,3 млрд - это прочный буфер устойчивости в условиях глобальной нестабильности.
Активы Национального фонда составили $58,8 млрд. Доходность валютного портфеля фонда достигла 7,6%. При этом средства Нацфонда инвестируются в финансирование ключевых инфраструктурных проектов. Только в 2024 году - на сумму 238 млрд тенге. Пенсионные активы ЕНПФ достигли 22,4 трлн тенге, увеличившись на 25,9% за год. Инвестиционный доход составил 3,4 трлн тенге - в два раза выше показателя 2023 года. Доходность пенсионных активов - 17,8%", - написал глава Нацбанка.
Он подчеркнул, что в приоритете остается развитие Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
Платежными системами Нацбанка обрабатывается около 90 % безналичного оборота в стране. На платформе цифрового тенге реализуются пилотные проекты по обеспечению прозрачности использования государственных средств. Запущена межбанковская система переводов по номеру телефона и QR-коду, все банки начали подключаться. Начата работа по формированию законодательной базы для правового регулирования рынка цифровых финансовых активов. В текущем году в режиме "регуляторной песочницы" будет запущено несколько проектов по токенизации финансовых активов, реальных активов и т.д. К примеру, токенизация драгоценных металлов может позволить открыть доступ к инвестициям для более широкой аудитории, токенизация дебиторской задолженности (факторинг) может открыть доступ к оборотному капиталу для МСБ, а стейблкоины, обеспеченные в тенге, могут стать безопасным расчетным средством для операций с цифровыми активами", - пояснил Сулейменов.
Он добавил, что по поручению президента Нацбанк ведет системную работу по сдерживанию инфляции, росту резервов, укреплению доверия к финансовой системе, развитию цифровой инфраструктуры и формированию целостного нормативно правового регулирования цифровых финансовых активов.
13.05.2025, 17:09 33091
Казахстан и Китай подписали стратегическое соглашение для привлечения инвестиций в экопроекты
Документ закрепляет сотрудничество в области трансфера зеленых технологий
Фото: gov.kz
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Пекин. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шэньчжэне Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов и Китайско-Евразийский деловой совет подписали стратегическое соглашение, направленное на привлечение китайских инвестиций в экологические проекты в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Документ закрепляет сотрудничество в области трансфера зеленых технологий, внедрения устойчивых решений и реализации пилотных инициатив", - уточнили в министерстве.
Как сообщили в ведомстве, на инвестиционном B2B-форуме представили ряд перспективных казахстанских стартапов.
Особый интерес вызвал проект OzenM, разработанный в рамках программы GCIP Kazakhstan. Он представляет собой интеллектуальную платформу экологического мониторинга, предназначенную для установки на гидропостах. Китайская компания Lihero выразила готовность к взаимодействию, и в ближайшее время стороны планируют обсудить возможности интеграции технологии в более чем 1000 гидропостов, расположенных на территории Казахстана", - заявили в Минэкологии.
Ранее Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в области экологии.
02.05.2025, 11:06 67706
Тенге в апреле ослаб на 1,6%
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам апреля курс тенге ослаб на 1,6%, до 512,48 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 243 до 246 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,4 млрд долларов США. Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 968 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов или около 44 млн долларов США в день", - сообщили в Нацбанке.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае из Национального фонда планируют продать валюту в размере от 950 до 1050 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге", - уточнили в Нацбанке.
Там подчеркнули, что пи проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанк соблюдает принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.
Валютные интервенции в апреле Национальным банком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 308 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - говорится в сообщении.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Нацбанк покупал иностранную валюту на биржевых торгах. Общая сумма покупки составила 250 млн долларов США, или около 5% от общего объема торгов.
Национальный банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в мае для этих целей не превысит 250 млн долларов США", - добавили в пресс-службе.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - резюмировали в Нацбанке.
Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
29.04.2025, 11:46 76876
ЕАБР успешно разместил в Казахстане дебютный выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ
Размещение представляет собой первый в истории Казахстана выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ, что подчеркивает роль ЕАБР в расширении возможностей финансового рынка для государств-участников банка
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange (AIX), став первым эмитентом облигаций в AED в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.
В размещении приняли участие представители диверсифицированного круга инвесторов, включая банки, фонды, брокерские и инвестиционные компании из Республики Казахстан и ОАЭ. Организатором размещения выступил ведущий локальный брокер Freedom Finance Global.
Выпуск облигаций в объеме 185 миллионов дирхамов ОАЭ (50 млн в долларовом эквиваленте) сроком обращения три года и ставкой купона 6.5% годовых стал важным этапом на пути расширения выбора валютных инструментов для инвесторов как в Казахстане, так и в регионе Центральная Азия. Данная сделка - первая в рамках программы ЕАБР в объеме 700 миллионов дирхамов на бирже AIX и является свидетельством последовательного стратегического курса Банка по диверсификации источников и инструментов финансирования", - уточнили в ЕАБР.
Облигации были размещены через букбилдинг на бирже AIX и предлагались исключительно квалифицированным инвесторам, чей растущий интерес к дирхаму очевиден. Данная валюта имеет фиксированный курс к доллару США, что исключает его колебания. Инвесторы, работающие с долларом, могут производить расчеты в дирхамах без необходимости валютного хеджирования, влекущего дополнительные транзакционные издержки.
Данное размещение представляет собой первый в истории Казахстана выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ, что подчеркивает роль ЕАБР в расширении возможностей финансового рынка для государств-участников банка", - подчеркнули в ЕАБР.
Сделка отражает растущий интерес инвесторов к валютной диверсификации и поддерживает комплексный подход к укреплению экономических связей между Центральной Азией и Ближним Востоком
Мы гордимся тем, что стали первыми, кто осуществил выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ в Казахстане, в стране, где расположен наш головной офис. Это свидетельство нашей приверженности развитию финансовых инноваций и углублению региональных рынков капитала. Данная сделка не только расширяет инвестиционные возможности, но и укрепляет экономические связи между государствами-участниками Банка и ключевыми мировыми финансовыми центрами, особенно в регионе государств Персидского залива. Интерес к данной дебютной сделке со стороны диверсифицированных инвесторов подтверждает их уверенность в финансовой надёжности ЕАБР и потенциале казахстанского рынка", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
В свою очередь председатель правления AIX Асель Мукажанова подчеркнула, что знаковый выпуск стал первым облигационным размещением в дирхамах ОАЭ на территории Казахстана, ознаменовав важный шаг на пути к расширению валютной диверсификации на локальном рынке капитала.
Он отражает растущий интерес инвесторов к инструментам в новых валютах и подтверждает приверженность AIX отвечать современным запросам как инвесторов, так и бизнеса", - заявила Мукажанова.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра "Астана". Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) - независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz
25.04.2025, 16:58 91776
Три престижные награды получил ЕАБР на ежегодном собрании ADFIAP
Фото: ЕАБР
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Маскат. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и его председатель правления Николай Подгузов были отмечены тремя престижными наградами на ежегодном собрании Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) 2025, сообщает пресс-служба банка.
Николай Подгузов назван победителем в индивидуальной номинации ADFIAP CEO of the Year за выдающееся лидерство в продвижении экономического развития и региональной интеграции в Центральной Азии.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в оманском Маскате.
Победа ЕАБР сразу в нескольких номинациях отмечает выдающийся вклад банка в устойчивое развитие, технологические инновации и развитие инфраструктуры в Центральной Азии и за ее пределами", - отметили в банке.
Самой престижной награды удостоился Николай Подгузов, председатель правления ЕАБР, за свое исключительное лидерство и эффективную работу по стимулированию экономического роста и регионального сотрудничества в Центральной Азии.
Эта награда подчеркивает ключевую роль Николая Подгузова в расширении портфеля проектов ЕАБР, нацеленных на решение таких важнейших задач, стоящих перед Центральной Азией, как управление водно-энергетическим комплексом, развитие Евразийского транспортного каркаса и обеспечение продовольственной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе ЕАБР.
ADFIAP также подчеркнула ведущую роль банка в предоставлении несуверенного финансирования, а также отметила лидирующие позиции ЕАБР в области проведения прикладных экономических исследований в регионе.
Кроме того, ЕАБР получил две награды за отдельные проекты:
- Премию за развитие инфраструктуры - за серию "Аналитических докладов о водно-энергетическом комплексе Центральной Азии". Данные исследования направлены на разработку решений важнейших проблем водно-энергетического комплекса и предоставляют рекомендации по устойчивому управлению водными и земельными ресурсами в регионе; данные аналитических докладов банка цитируются лидерами государств-участников ЕАБР и используются институтами по всему миру.
- Премию за развитие технологий - за новаторский проект "Фонд цифровых инициатив - ATTILAN", который сыграл важную роль в ускорении цифровой трансформации, стимулировании инноваций и совершенствовании цифровой инфраструктуры в государствах-участниках.
Церемония награждения состоялась 24 апреля 2025 года в рамках ежегодного собрания ADFIAP - масштабной встречи многочисленных финансовых институтов развития, ориентированных на устойчивый и инклюзивный рост.
Эти награды являются свидетельством непоколебимой приверженности Евразийского банка развития обеспечению прогресса в наших государствах-участниках. Для нас большая честь получить признание наших усилий в области цифровых инноваций, развития инфраструктуры и регионального сотрудничества. Эти достижения являются свидетельством серьезной работы нашей команды и наших партнеров по продвижению устойчивого и инклюзивного развития в Евразийском регионе. Но, как гласит кыргызская поговорка, "вершина одной горы - это подножие следующей". Сегодня мы празднуем наше совместное достижение определенной вершины. А завтра продолжим наше восхождение на пути к еще более процветающей и объединенной Евразии", - заявил глава ЕАБР Николай Подгузов.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.
21.04.2025, 14:21 105501
Серые схемы выявили при продаже арестованного имущества на аукционах
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На правительственном часе в мажилисе министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев рассказал о серых схемах, выявленных при продаже арестованного имущества должников на аукционах, передает корреспондент агентства.
С целью приобретения арестованного имущества по заниженной стоимости такие лица целенаправленно срывают аукционы, предлагая высокую цену без намерения покупки. После признания такого участника покупателем последний отказывается от внесения оплаты. В результате аукцион с повышением цены признается несостоявшимся и имущество передается на повторный (второй аукцион) по методу снижения цены", - сообщил министр.
Как отметил глава Минюста, продажа имущества по заниженной стоимости существенно ущемляет интересы должника, поскольку бремя погашения разницы продажи имущества дальше "ложится на его плечи". Также возникают сложности с реализацией земельных участков по исполнительным документам об их изъятии.
Согласно законодательству, земельный участок подлежит реализации от кадастровой (оценочной) стоимости, которая может быть значительно ниже рыночной стоимости. Заинтересованные лица также используют специальное программное обеспечение, позволяющее фиксировать последовательность действий (шаги) за очень короткий промежуток времени.
К примеру, в Астане во время торгов методом понижения победитель аукциона подтвердил стоимость имущества в течение 0,2 секунды, или менее чем за 1 секунду. В итоге имущество реализовано всего за 7,5 миллиона тенге, что в 13 раз ниже рыночной стоимости - 100 миллионов тенге. Аналогичный пример обнаружен в Акмолинской области, где такой же схемой реализован земельный участок за 2 миллиона тенге, что в 15 раз меньше оценочной стоимости", - рассказал Ерлан Сарсембаев.
По его словам, для устранения таких "обогащений" разработаны законодательные поправки, способствующие продолжению аукциона на повышение при подтверждении равного ценового предложения. Поправки также предусматривают возможность предложения покупки имущества участникам, подтвердившим предыдущее ценовое предложение, при отказе произведения оплаты победителем аукциона.
18.04.2025, 18:10 116451
В "КазТрансОйл" предложили направить на дивиденды свыше 33 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет директоров акционерного общества "КазТрансОйл" предложил годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 33,08 млрд, сообщает пресс-служба компании.
Оставшуюся сумму чистого дохода в размере 8,5 млрд тенге рекомендовано не распределять и оставить в распоряжении АО "КазТрансОйл". Размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну простую акцию предлагается определить на уровне 86 тенге. Порядок распределения чистого дохода АО "КазТрансОйл" за 2024 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "КазТрансОйл" будут утверждены на годовом общем собрании акционеров АО "КазТрансОйл" 22 мая 2025 года", - заявили в компании.
Напомним, что сумма выплаченных дивидендов KEGOC с момента IPO составила свыше 282 млрд тенге.
17.04.2025, 10:49 121436
Фонд цифровых инициатив ЕАБР профинансировал первый проект в Армении
Срок реализации проекта в Армении составляет 18 месяцев
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил грант ЗАО "ЭКЕНГ" на реализацию проекта по созданию Системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в Республике Армения. Это первый проект, финансируемый Фондом цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) в стране, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
В банке напомнили, что с 1 ноября 2020 года все государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оформление ЭПТС. Электронный паспорт содержит более 100 параметров транспортного средства, включая идентификационные и технические данные, и полностью заменяет бумажный ПТС.
Преимущества ЭПТС перед бумажным:
Полнота. Больше информации о ТС, это позволяет формировать более полную историю.
Стабильность. ЭПТС создаётся один раз, хранится в защищённой базе данных, не имеет срока годности и не может быть потерян, испорчен, украден или подделан.
Простота использования. С ЭПТС проще поставить машину на учёт после сделки, сокращается время на регистрацию, исключаются ошибки и опечатки при оформлении документов.
Универсальность. Электронный паспорт одинаково удобен для подтверждения истории ТС при продаже, оформлении кредита под залог ТС, регистрации машины или при продлении страховки.
Национальные системы ЭПТС уже работают в ряде стран Евразийского региона. В 2024 году при поддержке ЕАБР началось внедрение системы в Кыргызстане, а в апреле 2025 года стартовал проект в Армении.
Реализация проекта в Армении включает:
- внедрение ЗАО "ЭКЕНГ" российского цифрового решения, предоставляемого АО "Электронный паспорт" на основании лицензионного договора, и его адаптацию с целью функционирования Системы ЭПТС для Республики Армения;
- разработку ЗАО "ЭКЕНГ" собственной информационной системы для ведения реестра уполномоченных организаций по оформлению ЭПТС;
- организация кампании по повышению осведомленности граждан о Проекте.
Срок реализации проекта в Армении составляет 18 месяцев.
Создание национальных сегментов ЭПТС способствует формированию общего рынка транспортных средств в странах Таможенного союза. Системы взаимодействуют через межгосударственные шлюзы, обеспечивая обмен данными по единым стандартам", - уточнили в ЕАБР.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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