В Нацбанке назвали причины ослабления тенге

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам вчерашних торгов курс национальной валюты снизился на 0,2%. В Национальном банке рассказали о причинах ослабления национальной валюты.





5 января 2025 года курс тенге открылся на уровне 525,00 тенге за доллар США и торговался в диапазоне 525,00-528,00 тенге за доллар США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс сложился на уровне 526,30 тенге за доллар США, ослабев на 0,2%.





Как пояснили эксперты, на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США. Индекс доллара США достиг 108 пунктов - это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру.





Другим фактором является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана. Однако следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару США могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности. По состоянию на 3 января 2025 года курс ослаб до 110,6 рублей за доллар США", - пояснили в Нацбанке.





К тому же, в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей.





Динамика российского рубля в текущих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности. Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям", - рассказала замглавы Нацбанка Алия Молдабекова.





В Нацбанке добавили, что в случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, банк готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов.





Напомним, по итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,20 тенге и составил 526,30 тенге за доллар. Всего за минувший месяц доллар вырос на 16,75 тенге.



