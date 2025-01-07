06.01.2025, 17:27 5046
В Нацбанке назвали причины ослабления тенге
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам вчерашних торгов курс национальной валюты снизился на 0,2%. В Национальном банке рассказали о причинах ослабления национальной валюты.
5 января 2025 года курс тенге открылся на уровне 525,00 тенге за доллар США и торговался в диапазоне 525,00-528,00 тенге за доллар США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс сложился на уровне 526,30 тенге за доллар США, ослабев на 0,2%.
Как пояснили эксперты, на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США. Индекс доллара США достиг 108 пунктов - это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру.
Другим фактором является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана. Однако следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару США могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности. По состоянию на 3 января 2025 года курс ослаб до 110,6 рублей за доллар США", - пояснили в Нацбанке.
К тому же, в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей.
Динамика российского рубля в текущих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности. Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям", - рассказала замглавы Нацбанка Алия Молдабекова.
В Нацбанке добавили, что в случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, банк готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов.
Напомним, по итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,20 тенге и составил 526,30 тенге за доллар. Всего за минувший месяц доллар вырос на 16,75 тенге.
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05.01.2025, 13:03 11386
Нацбанк изменил правила проведения валютных операций
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК внес изменения в ряд постановлений по вопросам осуществления валютных операций.
В частности, изменились правила покупки иностранной валюты юридическим лицом-резидентом.
Теперь при покупке безналичной иностранной валюты за тенге в один рабочий день на общую сумму, превышающую 50 000 долларов США, юрлицо-резидент должно указать цель покупки и предоставить в банк валютный договор, а также указание на обратную продажу неиспользованной валюты на ту часть заявок, которая с учетом предыдущих заявок образует сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте.
При этом общая сумма покупок иностранной валюты рассчитывается по всем заявкам клиента на покупку в один операционный день, независимо от цели покупки. Без предоставления подтверждающих документов и указания на обратную продажу, клиент может приобрести валюту в одном банке в один операционный день на любые цели в сумме не более 50 000 долларов США в эквиваленте", - говорится в постановлении.
Для покупки валюты на цели исполнения обязательств по валютному договору в банк необходимо представлять валютный договор, независимо от суммы покупки.
Также внесены изменения, касающиеся переводов денег по валютным операциям.
В случае перевода денег в другой уполномоченный банк иностранной валюты, ранее приобретенной в банке, в заявлении на перевод собственных средств необходимо обязательно указывать информацию о дате покупки иностранной валюты, а также номер и дату валютного договора, во исполнение которого была приобретена иностранная валюта. В случае отсутствия данной информации в заявлении на перевод денег банк вынужден будет отказать клиенту в проведении операции", - говорится в документе.
Уполномоченный банк ежемесячно до 18 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях.
Отчет о проведенных валютных операциях включает валютные операции, в том числе проведенные по поручению клиента:
- сумма которых равна или превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц);
- сумма которых равна или превышает десять тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает одну тысячу долларов США в эквиваленте (для физических лиц).
Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что в декабре курс тенге ослаб на 2,5%.
31.12.2024, 12:31 30291
Валовые резервы Казахстана за ноябрь 2024 года сократились на $1,6 млрд
Еще больше, почти на 5%, за ноябрь 2024 года сократились активы в валюте - до $18,9 млрд
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые резервы Казахстана за ноябрь 2024 года сократились на $1,6 млрд и составили $44,2 млрд, говорится в отчете Национального банка РК.
Как следует из отчета, валовые резервы сократились на $1632 млн, или почти на 4%.
Еще больше, почти на 5%, за ноябрь 2024 года сократились активы в валюте в валовых резервах - до $18,9 млрд.
Активы в золоте сократились на 2,5%, до $25,29 млрд.
Чистые международные резервы сократились на 3,8%, до $42,2 млрд.
Ранее Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения. По его данным, инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%.
30.12.2024, 13:02 34281
Инвестиционный доход казахстанцев в ЕНПФ за 11 месяцев составил 2,78 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев 2024 года чистый инвестиционный доход казахстанцев составил 2,78 трлн тенге.
Это на 1,53 трлн тенге или 123% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
За счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ) вкладчикам и получателям поступил чистый инвестиционный доход более 2,76 трлн тенге, что превышает объем этих взносов, который составил 2,29 трлн тенге. Чистый инвестиционный доход по обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР), перечисление которых стартовало в 2024 году, составил более 14,24 млрд тенге при объеме взносов в 204,12 млрд тенге", - сообщили в ЕНПФ.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, под управлением Нацбанка РК за 11 месяцев 2024 г. составила 14,85% при инфляции за данный период 7,6%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет ОПВР, по состоянию на 1 декабря 2024 с начала года - 12,00%.
При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев по состоянию на 1 декабря 2024 составила 16,97% при инфляции в размере 8,40%.
Для сохранности пенсионных активов и получения доходности Национальный банк и управляющие инвестиционным портфелем (УИП) постоянно диверсифицируют инвестиционный портфель. То есть активы инвестируются в разные финансовые инструменты, валюты и регулярно перераспределяются с учетом рыночной ситуации. В обзорах инвестиционной деятельности Нацбанка РК, ежемесячно размещаемых на сайте enpf.kz, отражено, что по состоянию на 1 декабря 2024 года доходы были получены по всем видам инструментов", - уточнили в ЕНПФ.
Накопленная инвестиционная доходность в долгосрочном периоде также превышает инфляцию. С момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 декабря 2024 года нарастающим итогом накопленная доходность составила 952,5% при инфляции за весь период 819,24%.
В ЕНПФ напомнили, что вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что впервые в портфеле пенсионных активов ЕНПФ не осталось вкладов в казахстанских банках
27.12.2024, 10:36 46466
Курс тенге за 2024 год снизился на 13,6% к доллару
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 2024 год курс тенге снизился на 13,6% к доллару. Сессия четверга для доллара завершилась на уровне 516,05 тенге. Тенге стал заметно сильнее, чем смотрелся неделей ранее, сообщают аналитики Alpari.
В финале года все относительно спокойно. Наиболее сильные волнения пришлись на ноябрь и первую половину декабря. После этого рынок постепенно стабилизировался, чтобы найти точку равновесия. За 2024 год доллар США в паре с тенге подорожал на 13,6%", - отметили эксперты.
По данным Alpari, к концу года в полной мере проявилась важность поведения курса российского рубля для тенге. Это связано с торгово-экономическими отношениями между странами и работой импортеров.
Нефть почти весь декабрь поторговалась нейтрально. Баррель Brent стабилен рядом с $73,38.
Отношение к риску выглядит умеренным. Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на пятницу смотрятся так: доллар США останется в рамках 515-525 тенге, евро - 530-540 тенге, рубль - 5,08-5,22 тенге, китайский юань - 70-72 тенге", - считают аналитики.
24.12.2024, 15:45 60246
ЕАБР предоставил долгосрочное финансирование для строительства нового энергоблока на ТЭЦ-3 в Караганде
Проект позволит решить проблему дефицита электрической мощности в Карагандинском энергоузле
Фото: Depositphotos
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Караганда. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития предоставил долгосрочное финансирование Евразийский банк развития товариществу с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр" для строительства нового энергоблока на ТЭЦ-3 в Караганде, сообщает пресс-служба банка.
Евразийский банк развития в лице заместителя председателя правления Руслана Даленова и ТОО "Караганда Энергоцентр" в лице генерального директора Флюра Гарипова, 100% дочерняя организация ТОО "Казахстанские коммунальные системы" подписали кредитный договор на открытие долгосрочной кредитной линии в размере 240 млн долларов для финансирования проекта модернизации и расширения Карагандинской ТЭЦ-3 сроком на 13 лет", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в результате реализации проекта ожидается рост электрической мощности Карагандинской ТЭЦ-3 на 140 МВт и тепловой мощности на 180 Гкал/час. Кроме того, проект позволит решить проблему дефицита электрической мощности в Карагандинском энергоузле, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, повысить эффективность и надежность работы ТЭЦ-3.
Реализация данного проекта является важным шагом в модернизации энергетической инфраструктуры региона, а расширяемая Карагандинская ТЭЦ-3 станет крупнейшей и самой мощной теплоэлектроцентралью страны. Мы рады, что наше сотрудничество позволит внедрить современные технологии, повысить надежность энергоснабжения и внести вклад в развитие Карагандинской области", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
По данным банка, новый энергоблок будет оснащен современными энергетическими и экологическими системами, полностью соответствующими требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан для нового оборудования. Эффективные системы пылеочистки и снижение выбросов оксидов азота, серы и углерода существенно сократят воздействие на окружающую среду.
Расширение ТЭЦ-3 - это не просто инвестиция в энергетику, это вклад в будущее региона и благополучие его жителей. Благодаря установке нового энергоблока мы не только усиливаем энергоснабжение Карагандинской области, но и работаем в плане повышения экологических стандартов производства. Кроме того, проект привлечет увеличение рабочих мест", - отметил генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Сабыргали Идрисов.
Как подчеркнули в банке, проект подтверждает приверженность ЕАБР целям устойчивого развития, модернизации инфраструктуры и повышения уровня жизни граждан стран - участниц банка.
ЕАБР продолжает поддерживать проекты, направленные на развитие ключевых отраслей экономики, внедрение инноваций и экологическую безопасность", - добавили в пресс-службе.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ТОО "Караганда Энергоцентр" - единственный централизованный поставщик тепловой энергии, а также крупнейший поставщик электроэнергии в городе Караганде. Входит в группу компаний "Казахстанские коммунальные системы". Компания стремится полностью удовлетворить растущую потребность населения и предприятий города в энергии.
Группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" - вертикально интегрированный холдинг, оперирующий на рынках генерации, транспортировки и реализации электрической и тепловой энергии. Компания образовалась в 2008 году. Основными видами деятельности ТОО "ККС" являются производство электроэнергии; производство тепловой энергии; транспортировка электроэнергии; сбыт тепло- и электроэнергии.
Компания регионально представлена в 4 областях - Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской.
23.12.2024, 20:26 67101
Впервые в портфеле пенсионных активов ЕНПФ не осталось вкладов в казахстанских банках
Среди инструментов доминируют государственные ценные бумаги Минфина РК
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 декабря 2024 года доля депозитов в казахстанских банках в инвестиционном портфеле под управлением НБРК опустилась до 0,0%, следует из данных самого ЕНПФ. На отчетную дату начала месяца нулевой показатель фиксируется впервые за все время работы фонда, с 2013 года, сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро.
Уже по состоянию на 1 ноября доля депозитов в БВУ составляла всего 0,1%. Вся эта сумма приходилась на один вклад, открытый еще 10 лет назад, так что для достижения нулевой отметки оказалось достаточно его погашения.
В целом же доля депозитов БВУ в портфеле пенсионных активов была весьма скромной и в начале года (1,11%), да и вообще за последние пять лет уровень не добирался и до 2,5%. Собственно, средства на вклады в казахстанских банках все это время и не размещались (последний такой эпизод фиксировался еще в 2018 году).
Депозиты в иностранных банках, кстати, открывались и в 2024 году, после более чем годового перерыва. Другое дело, что это были относительно краткосрочные вклады, и уже к сентябрю их тоже не было. Из депозитов к 1 декабря в портфеле оставались только недельные в Нацбанке с долей 3,14%. В целом же среди инструментов доминируют государственные ценные бумаги Минфина РК с долей 41,29%.
23.12.2024, 11:16 69811
Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать вопросы по всем видам кредитов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане расширили полномочии банковского омбудсмена, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Если раньше он рассматривал только вопросы, касающиеся ипотечных займов, то теперь это коснется всех видов кредитов. В том числе потребительских.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появился микрофинансовый омбудсмен, который будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами.
Должность получила Назгуль Естеусизова, ранее занимавшая должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.
Напомним, перед обращением к микрофинансовому омбудсмену заемщик должен обратиться к своему кредитору.
Омбудсмен не рассматривает обращения, принятые к рассмотрению судом и/или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу, а также направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела. Его услуги являются бесплатными.
Порядок подачи обращений к микрофинансовому омбудсмену можно найти по ссылке.
По состоянию на 1 декабря 2024 года в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.
20.12.2024, 18:59 86736
Нацбанк Казахстана сделал заявление об обмене долларов
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.
В связи с этим НБК напоминает, что эти банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений", - напомнили в пресс-службе регулятора.
В Нацбанке подчеркнули, что законодательство РК не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении. Комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения.
Вместе с тем если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих закону мер", - сообщили в НБ РК.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?