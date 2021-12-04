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Нацбанк провел интервенции на 64,6 млн долларов США на фоне роста спроса на валюту

03.12.2021, 10:57 37504
Нацбанк провел интервенции на 64,6 млн долларов США на фоне роста спроса на валюту
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Валютный рынок Казахстана переживает волну роста спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках. О действиях Национального банка в период волатильности и спекулятивных настроениях рассказала заместитель председателя НБРК Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

2 декабря объем торгов парой тенге-доллар на бирже достиг 292 млн долларов США, это рекордный уровень с апреля 2020 года", - рассказала Алия Молдабекова.

 
По ее словам, рост объема торгов и ослабление курса до отметки 436 тенге за доллар произошло на фоне повышенного спроса на иностранную валюту, который был непосредственно связан со следующими факторами:
 
 - обвальное снижение цен на нефть из-за растущих опасений относительно распространения штамма Омикрон. Так, 1 декабря котировки марки Brent ушли ниже 70 долларов за баррель и достигли отметки в 68,14 - это минимум с августа текущего года. 
 
 - снижение цен на нефть до локальных минимумов спровоцировало дополнительный внутренний спрос на иностранную валюту со стороны компаний и физических лиц. 
 

В связи с тем, что 1 декабря в Казахстане выходной день, часть спроса была реализована через онлайн платформы БВУ. Поэтому практически все банки, системы которых позволяют конвертировать валюту онлайн, оказались на утро 2 декабря в "короткой" позиции, то есть должны были приобрести валюту, которую продали в нерабочее время своим клиентам. А часть спроса вылилась на биржевой рынок сразу после открытия торгов. Поэтому вчера банки покупали валюту для своих клиентов, для закрытия "короткой" позиции и исполнения вновь поступающих заявок", - пояснила зампред.

 
 - значительный спрос на иностранную валюту подогревался и со стороны инвесторов-нерезидентов. На фоне глобального оттока с развивающихся рынков нерезиденты конвертировались обратно из тенге в иностранную валюту. Увеличение спроса отразилось на котировках на межбанковском рынке, где курс покупки доходил до 441 тенге за доллар.
 

В целях стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне значительного превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением Нацбанк 2 декабря провел интервенции в объеме 64,6 млн долларов США. Это позволило не допустить усиления спекулятивных настроений и дестабилизирующих скачков обменного курса. Дополнительный спрос, связанный с короткими позициями банков и выходом нерезидентов, был удовлетворен в полном объеме", - объяснила эксперт.

 
Ситуация на рынках, по ее словам, остается волатильной. На фоне последних заявлений главы ФРС Дж. Пауэлла о более скором сворачивании программы количественного смягчения продолжается глобальное укрепление доллара США.
 
Он отмечает, что спрос на валюту на внутреннем рынке сохраняется. К концу года компании находятся в активной фазе освоения бюджетов, осуществления выплат, что поддерживает спрос на иностранную валюту.
 

Несмотря на вчерашнее решение ОПЕК+ оставить в силе предыдущие договоренности о постепенном наращивании объемов добычи, котировки нефти отыграли первичную overreaction и закрылись адекватно в районе 70 долларов за баррель", - разъяснила Молдабекова.

 
Она добавила, что дальнейшее развитие ситуации будет во многом определяться темпами распространения нового штамма коронавируса и его устойчивостью к вакцинам. 
 

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Нацбанк РК возглавит совет Межгосударственного банка в 2022 году

03.12.2021, 12:22 33400
Нацбанк РК возглавит совет Межгосударственного банка в 2022 году
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан возглавит совет Межгосударственного банка в 2022 году. Об этом стало известно в ходе 63-го заседания совета Межгосбанка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания состоялось избрание председательствующей стороны в Совете Межгосударственного банка на 2022 год. По итогам голосования единогласным решением право председательствования было передано Национальному банку Казахстана.
 
Участники также обсудили итоги деятельности и исполнение бюджета Межгосударственного банка за первое полугодие 2021 года, утвердили бюджет банка на 2022 год и итоги выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за 2021 год. Члены совета обменялись мнениями по основным направлениям работы Межгосударственного банка на 2022 год.
 

Очередное заседание Совета Межгосударственного банка состоится весной 2022 года", - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

 
Межгосударственный банк был учрежден в 1993 году и является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждением стран СНГ. Межгосударственный банк имеет представительства в Армении, Беларуси и Кыргызстане. Учредителями Банка являются правительства и центральные банки Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана.
 

ЕНПФ изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных

03.12.2021, 09:44 45766
ЕНПФ изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных
Фото: www.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сайте фонда опубликованы пороги достаточности на 2022 год в рамках досрочного использования пенсионных средств, рассчитанные согласно методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
 
Согласно данным, для 25 лет порог минимальной достаточности в 2022 году составит 3 730 000 тенге (в текущем году - 2 090 000 тенге), для 30 лет - 4 370 000 тенге (в 2021 году - 2 500 000 тенге), для 40 лет порог составит 5 790 000 (в 2021 году - 3 420 000 тенге), 45 лет - 6 580 000 тенге (в 2021 году - 3 930 000 тенге), 50 лет - 7 430 000 тенге (в 2021 году - 4 470 000 тенге).
 
Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить через сайт ЕНПФ и личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести ИИН и пароль, либо иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

 

Fitch подтвердило кредитные рейтинги ЕАБР на уровне "BBB+", прогноз "Стабильный"

26.11.2021, 20:19 111295
МОСКВА. 26 НОЯБРЯ - Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне "BBB+", прогноз "Стабильный", сообщает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЕАБР на уровне "BBB+" по-прежнему обусловлен характеристиками банка. Кредитный профиль ЕАБР определяется нашей оценкой профиля платежеспособности, который сохраняется на уровне "а" и рассчитывается как меньшее из двух оценок: его ликвидности и платежеспособности. Ликвидность банка по-прежнему оценивается на уровне "аа-"", - говорится в сообщении агентства.

 
По результатам последнего пересмотра рейтингов произошли 2 значительных изменения в ЕАБР. Первое - утверждение советом банка новой стратегии на 2022-2026 годы в июле 2021 года, в рамках которой ЕАБР сделает акцент на усилении своей уникальной роли как одного из основных банков развития в странах присутствия и роста совокупного объема инвестиций за пятилетний период более 10 млрд долларов США.
 
Fitch отмечает, что, согласно опубликованной стратегии, банк ожидает увеличения оплаченного капитала на 1 млрд долларов США за этот период, включая взносы как новых, так и существующих акционеров.
 
Второе значительное событие в ЕАБР - усовершенствование внутренней системы управления рисками, которая теперь позволяет проводить оценку кредитного риска как инвестиционной, так и казначейской деятельности банка по шкале международных рейтинговых агентств.
 
Аналитики подчеркивают "отличную" капитализацию ЕАБР как один из сильных ключевых рейтинговых факторов, она не изменилась с прошлого года.
 

На конец 2020 года соотношение капитала и активов составило 34%, и мы ожидаем лишь незначительное снижение данного показателя в среднесрочной перспективе до уровня примерно 30-32%", - отметили в Fitch Ratings.

 
По мнению специалистов, ликвидность остается одним из позитивных рейтинговых факторов ЕАБР; профиль ликвидности банка на уровне "аа-" отражает его "отличный" запас ликвидности, "умеренное" качество активов и "умеренный" доступ к рынкам капитала. Источниками долгосрочного фондирования ЕАБР являются еврооблигации, локальные облигации в российских рублях и казахстанских тенге, которые банк размещает в зависимости от ситуации на финансовых рынках и спроса инвесторов, а также связанное финансирование.
 
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 

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