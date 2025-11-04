В октябре продажи валюты из Нацфонда составили $660 млн

Фото: Нацбанк

Рассказать друзьям

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 8302 мерных слитка общим весом 438,4 кг, сообщили в пресс-службе Нацбанка.





Наибольшие объемы реализации мерных слитков в III квартале пришлись на следующие регионы: Алматы (5874 штуки, 71%), Астана (600 штук, 7%) и Карагандинская область (460 штук, 6%).





Покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через банки, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.





Таким образом, за III квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 9110 мерных слитков общим весом 409,0 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет - 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 т.





Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 63 740 штук. Далее следуют 5-граммовые - 53 978 штук (22%), 100-граммовые - 50 779 штук (21%), 20-граммовые - 44 707 штук (18%) и 50-граммовые - 33 678 штук (13%).





Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.





Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", отметили в Нацбанке.



