За год в Казахстане изъято более двух тысяч фальшивых банкнот

8 человек приговорены к реальным срокам лишения свободы за изготовление и сбыт поддельных купюр

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот. Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.





По данным агентства, осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.





В Сети распространяются видеоролики, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами. Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях", - отметили в АФМ.





Для того чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте банкноты при сделках с наличными средствами. Обращайте внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать.





Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не следует обменивать деньги у незнакомых лиц и избегать сделок с "менялами", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.





Будьте внимательны и осторожны! В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот, ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок", - отметили в пресс-службе.