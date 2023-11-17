Китай запустил самый быстрый интернет в мире

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Китай опередил глобальные сроки, запустив первый в мире интернет-сервис нового поколения - более чем в 10 раз быстрее существующих основных маршрутов, на два года опередив прогнозы отрасли, сообщает South China Morning Post.





Магистральная сеть формирует основной маршрут передачи данных между городами, может передавать данные со скоростью 1,2 терабит (1200 гигабит) в секунду между Пекином на севере, Уханем в центральном Китае и Гуанчжоу в южной провинции Гуандун.





Линия, протяженность которой составляет более 3000 километров волоконно-оптических кабелей, была введена в эксплуатацию в июле и официально запущена в понедельник после надежной работы и прохождения всех эксплуатационных испытаний.





Это достижение - результат сотрудничества Университета Цинхуа, China Mobile, Huawei Technologies и корпорации Cernet - опровергает прогнозы экспертов о том, что сверхскоростные сети со скоростью 1 терабит в секунду появятся не ранее 2025 года.



