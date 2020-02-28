Стали известны подробности аварийной посадки АН-2 близ Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 27 февраля. Kazakhstan Today - В аэропорту Усть-Каменогорска сообщили, что причиной аварийной посадки самолета АН-2 стало возгорание в двигателе, передает Kazakhstan Today.

В аэропорту Усть-Каменогорска рассказали, что самолет АН-2 принадлежит компании "Орлан-2000" и с начала года выполняет рейсы санавиации по региону, сообщает телеканал Astana.tv .

По словам исполняющего обязанности директора АО "Аэропорт города Усть-Каменогорска" Алены Студенковой, на обратном пути "произошло возгорание двигателя и произошла аварийная посадка". Самолет практически весь сгорел. Ответственность за техническим состоянием полностью несет авиакомпания.

Сейчас район аварийной посадки самолета полностью оцеплен. Расследованием занимаются полиция и специалисты Министерства индустрии и инфраструктурного развития.





Стало известно, что врачи санавиации вылетели в село Аксуат, где должны были забрать в Усть-Каменогорск 4-месячного малыша с пневмонией. Расстояние до населенного пункта 500 километров.

По словам заведующего отделением санавиации Усть-Каменогорска Рафаила Халитова, уже после того, как самолет набрал высоту, командир экипажа заметил техническую неисправность двигателя. АН-2 стал терять мощность. Чтобы не рухнуть на село, командир воздушного судна до последнего вел его в поле. При посадке загорелся двигатель, самолет провалился в снег и его перевернуло.

Мы знали на что идем, риск - это часть нашей работы, ну такое, конечно, крайне редко бывает. Ну страшно было немножко, надолго запомнится 2-й день рождения, так шутят наши коллеги", - рассказал Халитов.

Пилотам и медикам удалось выбраться из горящего самолета. Через несколько минут на место посадки прибыли спасатели.

Как в народе просто говорят, все пациенты были доставлены на ногах. Это говорит о том, что травм несовместимых с жизнью либо тяжелых трав нет. Максимально быстро организовали диагностику оказания помощи", - сообщил главный врач медцентра ВКО Юрий Старокожев.

Под наблюдением врачей остается второй пилот Александр Иванов. За больным малышом в село Аксуат, куда спешили медики, вылетел вертолет.

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