Начато расследование по факту аварийной посадки самолета близ Усть-Каменогорска

Воздушное судно АН-2 авиакомпании "Орлан-2000" выполняло полёт по санитарному заданию Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12.50 экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 километра от аэропорта Усть-Каменогорска. На борту находилось 5 человек: трое членов экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет", - сообщила Авиационная администрация Казахстана.
Управление по расследованию авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК уже начало свое расследование, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что при посадке самолета АН-2 произошло возгорание двигателя.
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