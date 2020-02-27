Начато расследование по факту аварийной посадки самолета близ Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Комитете гражданской авиации прокомментировали авиаинцидент, произошедший сегодня в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Воздушное судно АН-2 авиакомпании "Орлан-2000" выполняло полёт по санитарному заданию Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12.50 экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 километра от аэропорта Усть-Каменогорска . На борту находилось 5 человек: трое членов экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет", - сообщила Авиационная администрация Казахстана.

Управление по расследованию авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК уже начало свое расследование, уточняется в сообщении.





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