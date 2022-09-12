Рейсы в Нур-Султан и Алматы задержали из-за задымления в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ. 11 СЕНТЯБРЯ - Вылеты трех самолетов до Алматы, Нур-Султана и Москвы задерживаются из-за задымления в аэропорту Ташкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 сентября в терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. На место оперативно прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" - дежурные расчеты службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и служба авиационной безопасности (САБ)", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Uzbekistan Airports".

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта.

Задымление началось в подвале около 10.30. Благодаря мгновенной реакции сотрудников аэропортовых служб и подоспевшей помощи пожарных расчетов из города задымление и возгорание удалось оперативно ликвидировать. В зале дыма не было, только неприятный запах. В 10.40 пришлось временно обесточить аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб аэропорта и устраняют причины замыкания", - прокомментировал директор ООО "Uzbekistan Airports Handling" Умид Хамраев.

На данный момент задерживаются вылеты трех рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы. Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани. К этому часу уже большая часть терминала подключена к электричеству.