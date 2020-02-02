В Щучинске из-за задымления в одном из общежитий эвакуировали более 200 человек

Щучинск. 1 февраля. Kazakhstan Today - Более 200 человек эвакуировали акмолинские полицейские из-за сильного задымления в одном из общежитий города Щучинск Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

"Инцидент произошел 1 февраля около 07.00. Охранник одного из общежитий города при проведении утреннего обхода заметил задымление в левом крыле на третьем этаже здания", - проинформировали в департаменте полиции Акмолинской области.

Сотрудники полиции провели эвакуацию студентов и персонала общежития. Спасательную операцию полицейские начали с верхних этажей и буквально за несколько минут эвакуировали 207 человек.

Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. В настоящее время выясняется причина пожара", - отметили в полиции.

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