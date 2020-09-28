В Нур-Султане автомобиль сбил трех пешеходов

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане сбили трех пешеходов, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции столицы сообщили, что ДТП произошло 27 сентября, в 15.19.

37-летний водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов, которые стояли на тротуаре, после этого водитель допустил наезд на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадали три пешехода: 59-летняя женщина, 33-летний мужчина и четырехлетний ребенок, которые с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. После осмотра врача ребенка отпустили домой.

В настоящее время проводится дознание.

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