В Усть-Каменогорске Дед Мороз провалился под лед

Усть-Каменогорск. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске сотрудники службы по ЧС провели учения с участием Деда Мороза. По сценарию он спешил на новогоднее мероприятие и провалился под лед, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , на место условного происшествия прибыли водолазы ДЧС ВКО. Они извлекли Деда Мороза из холодной воды.

Таким образом мы хотели привлечь внимание к правилам безопасности на водоемах, покрытых льдом. Дедом Морозом был специально обученный человек, который прошел инструктаж и подготовился к погружению. Он ежегодно занимается зимней рыбалкой. Майна была неглубокой", - рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

Напомним, четыре человека утонули в провалившейся под лёд машине в Кызылординской области. 8 декабря в Алматинской области двое детей провалились под лед и погибли. 28 ноября в Жамбылской области двое детей провалились под лед и погибли.

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