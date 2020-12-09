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В Алматинской области двое детей провалились под лед и погибли

08.12.2020 7804
Талдыкорган. 8 декабря. Kazakhstan Today - Дети 2014 и 2016 годов рождения, оставшись без присмотра взрослых, вышли на лед реки Малая Алматинка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области, лед треснул и дети утонули. Тела погибших извлекли из воды и передали родственника. 
 
28 ноября недалеко от села Улгили Байзакского района Жамбылской области двое детей, девяти и шести лет, во время игры на поливном канале провалились под лед и скончались.
 
22 ноября в ЗКО машина провалилась под лед на реке.
 

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