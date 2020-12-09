В Алматинской области двое детей провалились под лед и погибли

Талдыкорган. 8 декабря. Kazakhstan Today - Дети 2014 и 2016 годов рождения, оставшись без присмотра взрослых, вышли на лед реки Малая Алматинка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области, лед треснул и дети утонули. Тела погибших извлекли из воды и передали родственника.

28 ноября недалеко от села Улгили Байзакского района Жамбылской области двое детей, девяти и шести лет, во время игры на поливном канале провалились под лед и скончались.

22 ноября в ЗКО машина провалилась под лед на реке.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства