В Усть-Каменогорске четыре пешехода пострадали в одном ДТП

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АВГУСТА - ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло на неосвещенном участке проспекта Есенберлина в 19-м микрорайоне областного центра, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

18-летний водитель Audi, двигаясь по проспекту Есенберлина, свернул в сторону улицы Утепова и сбил четверых пешеходов, сообщает пресс-служба управления полиции Усть-Каменогорска.

Виновник аварии дал признательные показания, автомобиль водворен на штрафстоянку.

Трое парней 2002 года рождения и один 2001 года рождения доставлены в первую городскую больницу с различными ушибами.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 2000 МРП до лишения свободы сроком до трех лет.

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