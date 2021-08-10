Фото: polisia.kz
ПАВЛОДАР. 9 АВГУСТА - 61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
7 августа, в 15.10, на автодороге Аксу – Беловка, вблизи садоводства "Ягодка" 41-летний водитель автомашины Volkswagen Golf совершил наезд на 61-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится экспертиза, автомобиль водворен на специальную штрафную стоянку. В полиции сообщили и о втором происшествии. Так, 7 августа в 16.00 часов возле дома 292 по улице Камзина в городе Павлодаре 29-летний водитель автомашины Hyundai Tucson, не выбрав безопасную дистанцию, совершил наезд на 29-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Автомашина водворена на штрафстоянку", - сообщает polisia.kz.
С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 410 травмированы.
Напомним, сегодня на брифинге МВД сообщалось, что каждый четвёртый погибший на дорогах страны, является пешеходом.
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