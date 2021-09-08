Пьяный пассажир сорвал стоп-кран в поезде, следовавшем из Нур-Султана в Алматы

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - По информации департамента полиции на транспорте МВД РК, за восемь месяцев 2021 года в поездах зафиксировано 27 случаев срыва стоп-крана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

5 сентября на перегоне Бурылбайтал - Карасай Жамбылской области была применена остановка пассажирского поезда сообщением Нур-Султан - Нурлы-Жол - Алматы-2 из-за срыва стоп-крана. Незапланированная стоянка поезда составила 4 минуты", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции выявлен 42-летний житель Туркестанской области. Полицейские выяснили, что мужчина распивал спиртные напитки и находясь в состоянии алкогольного опьянения сорвал стоп-кран.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение "средней степени".

Правонарушитель был снят с поезда, составлены административные протокола по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 560 КоАП РК (Незаконное без надобности остановка поезда)", - сказал Бекиев.

Он добавил, что с начала года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими привлечено к административной ответственности 30 667 правонарушителей, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 3 186. Также, зарегистрировано 27 случаев срывов стоп-крана.

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