Жительница Нур-Султана хотела спрыгнуть с балкона многоэтажки с ребенком в руках

НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане 21-летняя женщина хотела спрыгнуть с балкона многоэтажки. При этом на руках у нее находился полуторагодовалый ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 октября, в 17.30, по улице Кубрина капитан полиции Кайрат Нариманов на балконе высотки заметил женщину с ребенком на руках, свесившую ноги с 12-го этажа. Она сидела на перилах, намереваясь выпрыгнуть", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султана.
Полицейский, моментально среагировав, забежал в подъезд и поднялся на этаж. Удостоверившись через дверную щель, что женщина его не замечает, сделал решающий рывок и успел схватить ее.
В этот день я был на выходном после суточного дежурства. Возвращаясь с детьми из детского сада, увидел во дворе взволнованных граждан и женщину, которая сидела на перилах балкона. Не раздумывая, бросился к подъезду, и в этот момент вместе со мной в лифт забежал один из очевидцев. К счастью, все обошлось, я успел схватить женщину и затащить ее внутрь", - рассказал полицейский.
Установлено, что женщина решилась на отчаянный поступок после семейной ссоры.
В отношении супруга, который довел молодую мать до отчаяния, вынесено защитное предписание, семья взята на особый контроль. С женщиной проведена профилактическая беседа, и ей оказана психологическая помощь.
Напомним, что в ЗКО девятиклассник выбросился из окна высотки.