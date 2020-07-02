В 110 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, произошедшем сегодня на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение произошло сегодня в 16.38 по времени Алматы. Его эпицентр расположен в 110 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения составил 8,6, магнитуда MPV - 3,7. Подземные толчки залегали на глубине 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не имеется", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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