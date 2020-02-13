Женщина погибла, 12 человек пострадали при пожаре в Нур-Султане

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - При пожаре в одной из квартир жилого дома в Нур-Султане погибла женщина, пострадали 12 человек, передает Kazakhstan Today.

Сегодня днем в квартире жилого дома по улице Кюйши Дины в столице произошел пожар. Сообщение о нем поступило на пульт 101 в 14.14. Спустя семь минут пожарные подразделения ДЧС уже были на месте происшествия.

Было установлено, что на втором этаже открытым пламенем горит квартира на общей площади 45 квадратных метров. В подъезде было сильное задымление, огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации и спасению жильцов. В ходе тушения пожара посредством трехколенной лестницы, АКП-54, а также с помощью спасательных масок пожарными было спасено в общей сложности 20 человек, из них 9 детей. По предварительным данным, с различными травмами в больницу доставлены 12 человек, из них шестеро детей. Личность и точное количество пострадавших устанавливаются. К сожалению, в ходе тушения пожара на 4-м этаже шестиэтажного жилого дома в квартире было обнаружено тело женщины 1987 года рождения", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В 14.37 пожар был локализован, в 14.41 ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники и 31 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

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