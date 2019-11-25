15 человек пострадали при столкновении четырех машин и последующем возгорании в Туркестанской области

Туркестан. 24 ноября. Kazakhstan Today - 15 человек пострадали при столкновении четырех машин и последующем возгорании одной из них в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 11.00, на 765-м километре автодороги Алматы - Термез, на территории Казыгуртского района Туркестанской области, столкнулись 4 автомашины: две автомашины "Нексия", одна "Джетра" и "Хундай", двигавшиеся в одном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомашины "Хундай", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

В результате аварии в больницу с различными травмами были доставлены 15 пострадавших. По данным полиции, на данный момент продолжают оставаться в больнице 11 человек, в том числе 8 человек - в реанимации.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ДП Туркестанской области.

Также на место происшествия выехал начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, который ознакомился с состоянием пострадавших, находящихся в районной больнице.

Как объяснил генералу заместитель главного врача районной больницы Ержан Байтугелов, в данное время в больнице находятся 11 человек. "Восемь человек в реанимации. Одной пострадавшей сделана операция, остальным хирургическое вмешательство не требуется. Состояние пострадавших удовлетворительное", - отметил заместитель главврача.

По словам Кайрата Дальбекова, ДТП произошло в условиях гололеда: "Это трасса республиканского значения. ДТП произошло на мосту, где из-за погодных условий образовался гололед. Поэтому обращаемся к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, не нарушать правила маневрирования, с уважением относиться друг к другу, обращать внимание на дорожные знаки, расположенные вдоль дорог. Также необходимо переоборудовать шины автомашин с летних на зимние. И еще раз призываем соблюдать дорожную безопасность, особенно в такую плохую погоду".

В пресс-службе также уточнили, что по факту ДТП дознавателями области проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 345 УК РК.

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