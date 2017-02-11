17 военнослужащих пострадали при опрокидывании военного КамАЗа на трассе Тараз - Шымкент

Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 10 февраля, на автомобильной дороге Тараз - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля КамАЗ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

"Водитель транспортного средства из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и опрокинулся набок. В КамАЗе находились 28 военнослужащих. 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу Тараза, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту ДТП проводится расследование", - прокомментировали в министерстве, передает Kazakhstan Today.

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