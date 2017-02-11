Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
11 февраля 2017
  • 07
  • :
  • 48
Все области
-6º Туман
днем 0º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

17 военнослужащих пострадали при опрокидывании военного КамАЗа на трассе Тараз - Шымкент10.02.2017
  • Фото: http://www.arnapress.kz
Происшествия  15:41

Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 10 февраля, на автомобильной дороге Тараз - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля КамАЗ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

"Водитель транспортного средства из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и опрокинулся набок. В КамАЗе находились 28 военнослужащих. 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу Тараза, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту ДТП проводится расследование", - прокомментировали в министерстве, передает Kazakhstan Today.
Просмотров: 5060
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
10.02.2017   17:57
Фото: www.vestikavkaza.ru
Пьяный житель Усть-Каменогорска после ссоры с женой взорвал газовый баллон
10.02.2017   15:41
Фото: http://www.arnapress.kz
17 военнослужащих пострадали при опрокидывании военного КамАЗа на трассе Тараз - Шымкент
10.02.2017   15:05
Молодой мужчина погиб при столкновении легковой машины с КамАЗом на трассе в Северном Казахстане (ВИДЕО)
10.02.2017   13:23
В Карагандинской области из снежных заносов эвакуировали 48 человек
10.02.2017   11:26
ТОО "СК-Фармация" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за антиконкурентные действия
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика