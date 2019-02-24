Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Землетрясение силой 2-3 бала ощутили жители Усть-Каменогорска и Зайсана, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение с эпицентром в 616 километрах на северо-восток от Алматы, на границе Казахстана и Китая, зарегистрировано сегодня в 03.54, сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Энергетический класс землетрясения - 12,9, магнитуда MPV - 5,8. Координаты эпицентра: 46,70 градуса северной широты, 82,96 градуса восточной долготы. Глубина - 5 километров.

Толчки силой 2-3 балла ощутили жители Усть-Каменогорска и Зайсана. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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