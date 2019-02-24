Талдыкорган. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области девушка пыталась спрыгнуть с 35-метровой трубы недействующей котельной, передает Kazakhstan Today.

19 февраля, в 11.18, на пульт пожарной части СПЧ-2 Талгара Талгарского района Алматинской области поступило сообщение о том, что по улице Терешковой на территории ТОО "Байсерке-Агро" по трубе недействующей котельной взобралась и угрожает спрыгнуть девушка 2000 года рождения", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

В ведомстве пояснили, что котельная расположена на окраине села Аркабай Талгарского района и ее высота составляет 35-40 метров. Расстояние от пожарной части СПЧ-2 Талгара до села Аркабай - 30 километров.

На место вызова были направлены ответственный ОЧС Талгарского района, пять сотрудников и одна единица техники СПЧ-2 и сотрудники полиции.

По прибытии на место вызова два сотрудника СПЧ-2 Талгара - пожарный Ришад Рахимов и старший инженер ОЧС Талгарского района Нурсултан Нургалиев взобрались по трубе недействующей котельной к девушке и после беседы с ней в 12.40 спустили на землю, с использованием спасательной веревки", - отметили в пресс-службе.

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