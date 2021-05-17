Два человека и 39 лошадей погибли при столкновении большегрузов в ЗКО

УРАЛЬСК. 16 МАЯ - В Западно-Казахстанской области в результате столкновения двух большегрузов погибли два человека и 39 лошадей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, КамАЗ был с прицепом, груженным лошадьми, а в Mercedes Benz ехал пустым, без груза. После столкновения большегрузы загорелись.

Авария произошла 15 мая, в 23.56, на 464-м километре трассы Самара - Шымкент в Каратюбинском районе.

После лобового столкновения КамАЗа с прицепом и пустой фуры Mercedes-Benz Actros с турецкими номерами произошел пожар. Большегрузы были полностью уничтожены огнем, сгорело 39 голов лошадей. Из автомобилей извлекли два обгоревших тела, один человек с различными травмами госпитализирован в Центральную районную больницу Сырымского района. Личности пострадавших устанавливаются", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пожар был ликвидирован в 04.47.

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