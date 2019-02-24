Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на территории Казахстана передает Kazakhstan Today.

Землетрясение зарегистрировано сегодня, в 14.18 алматинского времени (08.18 по Гринвичу). Его эпицентр расположен в 113 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана, сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

По информации ведомства, энергетический класс землетрясения - 8,6, магнитуда MPV - 3,5, координаты эпицентра: 42,94 градуса северной широты, 78,25 градуса восточной долготы. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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