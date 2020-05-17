В ДТП в Восточном Казахстане погибли 4 человека

Усть-Каменогорск. 16 мая. Kazakhstan Today - В 50 километрах от Семея произошло ДТП, 4 человека погибли, передает Kazakhstan Today.

15 мая на 816-м километре трассы Омск - Майкапчагай, в 50 километрах от города Семея, произошло ДТП с летальным исходом, сообщает YK-news.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции ВКО, в условиях ограниченной видимости и дождя допущено лобовое столкновение автомобиля марки Toyota Land Cruiser 100, следовавшего из Семея, и автомобиля ВАЗ-21015, следовавшего со стороны города Шар.

На месте ДТП скончались 31-летний водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-21015. Отмечается, что одним из погибших был несовершеннолетний.

По данному факту начато досудебное расследование, по признакам уголовного правонарушения по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), назначен ряд судебных экспертиз.

35-летний водитель "Тойоты" задержан и водворён в изолятор временного содержания.

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