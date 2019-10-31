Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - В 55 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,8, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 30 октября 2019 года, в 06.58, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 55 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 7,6. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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