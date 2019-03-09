Алматы. 8 марта. Kazakhstan Today - В 55 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,9, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 8 марта 2019 года, в 03.15 (7 марта в 21.15 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 55 километрах на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,2. Магнитуда MPV - 3,9. Координаты эпицентра: 43,01 градуса северной широты, 77,54 градуса восточной долготы. Глубина - 25 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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